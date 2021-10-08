В Еврейской автономии считают, что в регионе плохо лечат от COVID-19. Люди жалуются на нелогичность противоэпидемических мер и плохо организованную работу с коронавирусными больными. Поводом для бурного обсуждения ситуации в соцсетях стало увеличение ежедневно выявляемых случаев COVID-19: если раньше их было чуть более 30 в сутки, то 6 октября обнаружили сразу 57 новых инфицированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всё было ровно и гладко до определённой даты, не болели и статистику держали прям красивую. И мероприятия для широких масс в узких кругах проводили — ни масок, ни дистанции… А теперь всё, заболели срочно… Так и напрашивается риторический вопрос: руководство областного здравоохранения куда смотрит? Меры какие принимаются? И ответ очевиден — ничего не вижу, ничего не слышу…» — сделал вывод пользователь Instagram annsor1975.

«+57 это только официально. А сколько ещё сидят по домам и лечатся сами. Не обращаясь к врачам, которых в ЕАО нет. Не зная, простуда это, грипп или корона», — написал the_impossible_is_possible25.

«Каждый день вывозят трупы, около 10 человек в нашей инфекционке, и все молчат, врачи ничего сделать не могут, типо такой вирус страшный, это не вирус, а руки не из того места, в Хабаровске врачи спасают людей, много знакомых об этом говорят и сами лежали в Хабаровске. А у нас не больница, а морг, только вперед ногами из неё увозят», — констатировала olga.kliucheva.

Kraszdrav.ru Коронавирус

«Унас в «красной зоне», говорят, почти не лечат, все, видимо, на авось», — отметила irina60465.

«Нашим врачам всё равно, кто болеет. Я переболел этим вирусом и скажу так: у нас люди умирают потому, что никто из медиков не оказывает помощи. Люди с такой болячкой ходить не могут, а им говорят: идите в фильтр-бокс, бред какой-то. В общем, берегите себя и не надейтесь на медицину, которой нет», — посоветовал vitalik. cruizer150.

«А вы хоть раз были в фильтр-боксе? Там народу по 30 человек, что на первом, что на втором этаже, у людей нету чувства самосохранения! Врачи говорят, что с подтвержденным ковидом без очереди, но люди не пропускают, говорят: «Мы все тут болеем неизвестно чем, может, у меня тоже ковид?» Женщина с температурой сидит плачет, другая на первом этаже сознание потеряла, а потом очнулась и сидела дальше, очереди ждала! И никакой дистанции. А сколько людей просто развернулись и ушли», — рассказала tata_moroz_.

«С обычными сезонными заболеваниями к врачу не попадёшь… Если ковидников хоть как-то в фильтр-боксе принимают, то к обычному терапевту — нет…» — назвала ещё один недостаток системы здравоохранения ЕАО marqofedorova.

Жители региона считают одной из проблем системы здравоохранения региона то, что врачи уходят работать в платные клиники или совмещают труд в частных и государственных учреждениях здравоохранения.

«Да в Областной больнице врачей нет, они все в платных клиниках. Приём стоит от 1000 и выше. Заболеешь, и зарплаты не хватит на прием и сдачу анализов плюс обследования, а про лекарства так и молчать надо. Вот и лечимся сами. Ужас, к чему идём. От года к году все хуже и хуже. Всем терпения и здоровья желаю», — написала ladatikhomirova5.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

«Если бы ещё врачи работали целый день, а не до обеда и бегом в платную деньги зарабатывать», — выразила мнение anastasia_vladivostok.

Отдельной темой для обсуждения стали антиковидные меры в регионе и их соблюдение жителями.

«Закрывают классы в школе с ковидными детьми, а вся родня ходит на работу…» — рассказал vovaegorka.

«Один класс закрыли. Как-будто эти дети по школе не ходили и в столовой не ели, и учителя не общаются?!» — выразила возмущение 8792elena.

«А чего удивляться? Как зайдешь в автобус, так одни бессмертные сидят. Кто-нибудь сидит, сопли подтягивает, кашляет, слышно на весь автобус, но всем начихать. Ничего не боятся», — добавила _anna_alex_k_.

«Как не будет распространения, если контактных не отстраняют от работы. Я родителей отвозила в больницу, была с ними, через несколько дней у них подтвердился коронавирус, а мне даже никто не позвонил, хотя записали мои координаты», — поделилась mrogaleva0403.

Есть и те, кто не видит вины работников здравоохранения в сложившейся ситуации.

«Это было ожидаемо. Начался учебный год, дети как основные переносчики начали распространять вирус. В прошлом году та же самая картина была. Резкий всплеск заболеваемости, начавшийся в начале сентября», — напомнил gizec85.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«Как будто врачи виноваты, что у нас такая в области обстановка в здравоохранении», — высказалась elenabokadueva.

Как сообщало ИА REGNUM, заполненность стационаров для коронавирусных больных в Еврейской автономии за неделю возросла с 66,1% до 83,6%. Количество пациентов с COVID-19 за этот период увеличилось с 921 до 973.