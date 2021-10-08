«Победили нашего Дарта Вейдера» — в Белгороде обсуждают отставку мэра
Юрия Галдуна избрали главой Белгорода в марте 2019 года на сессии городского совета. Вечером 7 октября 2021 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мэр увольняется.
Социальные сети в целом расстроены уходом мэра. «Жаль» — так начинаются многие посты пользователей, обсуждающих новость в местных телеграм-каналах. Горожане считают, что Юрий Галдун был «единственный мэр, который реально что-то делал в городе, а не просто на зарплате сидел»; «выстраивал коммуникации с жителями»; «самый эффективный, которого я застал пока что»; «лучший мэр за последние 15 лет»; «делал город современным, а не колхозным».
«Просто нет слов. Можно было этого ожидать, и тем не менее — самая гадкая новость из политической жизни Белгорода за многие месяцы», — пишет Nastia P.
«Хреново. В кои-то веки у руля города был человек, который делал что-то для развития города и не боялся, а не просто цветочки сажал на клумбах. Диалог с людьми, кстати, он начал, Гладков пришёл позже гораздо, но оценил и воспользовался опытом на всю», — считает Alexander S.
«Галдун — единственный мэр, работу которого было видно невооружённым глазом. В отличие от предыдущих с их канатными дорогами», — вспоминает Pinil36 амбициозный проект 2012 года тогдашнего мэра Сергея Боженова: к 2015 году в Белгороде должны были запустить канатную транспортную сеть протяжённостью 2,16 км от железнодорожного вокзала до рынка «Южный». Инвестинициативу за 340 млн рублей благополучно «забыли».
Часть пользователей ставит в вину Юрию Галдуну новую общественную транспортную сеть и особенно переделку улицы Щорса, где сделали выделенные полосы для автобусов с остановками для пассажиров посередине улицы. По мнению подписчиков, этим решением власть «разделила население города на две части и столкнула их лбами».
«Его после Щорса надо было гнать метлой сразу. Задержался», — категоричен Алексей А.
«Каждый день еду по Щорса и проклинаю!» — отмечает Андрей.
«Ну, не все владельцы машин против Щорса. Мне, наоборот, нравится там ездить. Удобнее и спокойнее, чем было, если на автомобиле. Ну, а про общественный транспорт и обсуждать нечего», — поддерживает реформу Alexandr.
«По Щорса: вопрос в том, чтобы быстрее поехало как можно больше людей, а не как можно больше автомобилей. И с этой задачей новая Щорса справляется. Я сам автомобилист, но понимаю, что нас меньшинство, а значит, приоритет должен быть соответствующий», — объясняет Иван К.
«Щорса занимался Глаголев, под неё выбивал деньги в Москве, а виноват Галдун», — удивляется Irene.
«На деле мэр без одобрения бюджетов и т. д. может только красиво фоткаться. Но тут принято почему-то поливать ****** мэра, не трогая реальную власть региона», — отмечает Nikolay Kr.
Не одобряют жители «запустение», «застройку» и «отсутствие аттракционов» в Центральном парке; «облезлые бордюры, бурьян и камыш с пыльными улицами»; «уборку снега».
«Какие же вы злые, сограждане. До того, как Галдун стал мэром, много вы слышали о работе его предшественника? Я — нет. У каждого градоначальника есть свои недочёты и решения, которыми он не гордится, но Галдун сделал много полезного для города, и если вы этого не увидели за эти годы, а только Щорса вам в глаза запала, то мне вас жаль! Спасибо ему за то, что он сделал для города, и надеюсь, что следующий мэр будет болеть всей душой за наш город и пытаться сделать его лучше», — защищает мэра Nataliya.
Не могли не вспомнить горожане и вступление мэра в должность — церемония принятия присяги прозвучала под звуки фанфар, открывающих фильмы культовой саги «Звёздные войны». Тогда видеоролик просмотрели не только федеральные российские СМИ, но и в британской ВВС.
«Вот и нашёлся Джедай, победивший нашего Дарта Вейдера», — подмечает Евгений.
«Ушёл в другую галактику?» — улыбается Kate D.
«Уходить тоже под «Звёздные войны» будет?» — интересуется Максим Н.