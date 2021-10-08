Юрия Галдуна избрали главой Белгорода в марте 2019 года на сессии городского совета. Вечером 7 октября 2021 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мэр увольняется.

Beladm.ru Юрий Галдун с жителями микрорайона «Юго-Западный 2.2» города Белгорода

«Это как у механических часов — кончился завод. А ключ я где-то потерял. Занимать такую должность без «огонька» внутри недопустимо по отношению к людям. Так считаю. Вячеслав Гладков до этого трижды не поддерживал меня в этом решении. Три раза. Он сделал всё возможное для продолжения совместной работы. Не могу подвести губернатора и горожан. Пришла пора для другого мэра», — объяснил своё решение 8 октября Юрий Галдун.

Социальные сети в целом расстроены уходом мэра. «Жаль» — так начинаются многие посты пользователей, обсуждающих новость в местных телеграм-каналах. Горожане считают, что Юрий Галдун был «единственный мэр, который реально что-то делал в городе, а не просто на зарплате сидел»; «выстраивал коммуникации с жителями»; «самый эффективный, которого я застал пока что»; «лучший мэр за последние 15 лет»; «делал город современным, а не колхозным».

«Просто нет слов. Можно было этого ожидать, и тем не менее — самая гадкая новость из политической жизни Белгорода за многие месяцы», — пишет Nastia P.

«Хреново. В кои-то веки у руля города был человек, который делал что-то для развития города и не боялся, а не просто цветочки сажал на клумбах. Диалог с людьми, кстати, он начал, Гладков пришёл позже гораздо, но оценил и воспользовался опытом на всю», — считает Alexander S.

«Галдун — единственный мэр, работу которого было видно невооружённым глазом. В отличие от предыдущих с их канатными дорогами», — вспоминает Pinil36 амбициозный проект 2012 года тогдашнего мэра Сергея Боженова: к 2015 году в Белгороде должны были запустить канатную транспортную сеть протяжённостью 2,16 км от железнодорожного вокзала до рынка «Южный». Инвестинициативу за 340 млн рублей благополучно «забыли».

Beladm.ru Юрий Галдун проводит выездной прием граждан

Часть пользователей ставит в вину Юрию Галдуну новую общественную транспортную сеть и особенно переделку улицы Щорса, где сделали выделенные полосы для автобусов с остановками для пассажиров посередине улицы. По мнению подписчиков, этим решением власть «разделила население города на две части и столкнула их лбами».

«Его после Щорса надо было гнать метлой сразу. Задержался», — категоричен Алексей А.

«Каждый день еду по Щорса и проклинаю!» — отмечает Андрей.

«Ну, не все владельцы машин против Щорса. Мне, наоборот, нравится там ездить. Удобнее и спокойнее, чем было, если на автомобиле. Ну, а про общественный транспорт и обсуждать нечего», — поддерживает реформу Alexandr.

«По Щорса: вопрос в том, чтобы быстрее поехало как можно больше людей, а не как можно больше автомобилей. И с этой задачей новая Щорса справляется. Я сам автомобилист, но понимаю, что нас меньшинство, а значит, приоритет должен быть соответствующий», — объясняет Иван К.

«Щорса занимался Глаголев, под неё выбивал деньги в Москве, а виноват Галдун», — удивляется Irene.

«На деле мэр без одобрения бюджетов и т. д. может только красиво фоткаться. Но тут принято почему-то поливать ****** мэра, не трогая реальную власть региона», — отмечает Nikolay Kr.

Не одобряют жители «запустение», «застройку» и «отсутствие аттракционов» в Центральном парке; «облезлые бордюры, бурьян и камыш с пыльными улицами»; «уборку снега».

«Какие же вы злые, сограждане. До того, как Галдун стал мэром, много вы слышали о работе его предшественника? Я — нет. У каждого градоначальника есть свои недочёты и решения, которыми он не гордится, но Галдун сделал много полезного для города, и если вы этого не увидели за эти годы, а только Щорса вам в глаза запала, то мне вас жаль! Спасибо ему за то, что он сделал для города, и надеюсь, что следующий мэр будет болеть всей душой за наш город и пытаться сделать его лучше», — защищает мэра Nataliya.

Beladm.ru Юрий Галдун

Не могли не вспомнить горожане и вступление мэра в должность — церемония принятия присяги прозвучала под звуки фанфар, открывающих фильмы культовой саги «Звёздные войны». Тогда видеоролик просмотрели не только федеральные российские СМИ, но и в британской ВВС.

«Вот и нашёлся Джедай, победивший нашего Дарта Вейдера», — подмечает Евгений.

«Ушёл в другую галактику?» — улыбается Kate D.

«Уходить тоже под «Звёздные войны» будет?» — интересуется Максим Н.