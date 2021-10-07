Внешнеэкономическая деятельность регионов: никакой самостоятельности
На прошлой неделе внушительная делегация из Башкирии, включающая главу региона Радия Хабирова и премьер-министра правительства Андрея Назарова, посетила Казахстан. В ходе визита состоялась встреча с президентом этого государства Касым-Жомартом Токаевым. Было принято решение не только о расширении экономического сотрудничества, но и о развитии культурных связей, открытии авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном (Астаной). Впрочем, эксперты осторожно оценивают перспективы сотрудничества российских субъектов с зарубежными партнёрами, отмечая существенные барьеры, которые встречаются на пути выстраивания отношений.
Культурный обмен
Абсолютное большинство международных контактов глав субъектов носят, разумеется, внешнеэкономический характер или характер культурного обмена. Внешняя политика ушла из регионов уже давно, и лишь Татария в известной мере пытается сохранить это направление, используя статус политически влиятельного региона для выстраивания сложной мозаики связей с исламским миром. Впрочем, ежегодно проводящийся в Казани международный саммит «Россия — Исламский мир» уже давно позиционируется как исключительно экономический. Немаловажную роль в развитии международных контактов играют и связи, традиционно существовавшие между субъектами ещё во времена СССР.
Как отмечает эксперт по регионалистике Илья Шестериков,«внешнеэкономическая деятельность регионов регламентирована законодательством РФ, и, конечно, о самостоятельности речи не идет».
Доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев полагает, что проблематика самостоятельности и активности российских регионов во внешнеэкономической деятельности была актуальной в период 1990-х и в начале 2000-х, когда отдельные территории страны (к примеру, национальные республики) пытались интегрироваться в глобальную экономику. Сейчас же, когда большая часть субъектов РФ, имевших в начале «нулевых» отдельные договоры с федеральным центром о разграничении предметов ведения (их было более 40), встроены в вертикаль власти, тема утрачивает свою актуальность.
Сотрудничество ради инвестиций
Ключевым направлением работы губернаторов в сфере международных связей по-прежнему является заключение инвестиций. Неслучайно наибольший объём международных договоров приходится на крупные международные форумы, прежде всего, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Впрочем, соглашения заключаются и в рабочем режиме. Так, правительство Москвы в сентябре подписало соглашения о сотрудничестве с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Соглашение станет началом формирования долгосрочного сотрудничества Москвы и Сеула и их развития в сфере инноваций. Оренбургская область договорилась с Узбекистаном о выращивании в Оренбуржье плодоовощной продукции, что многократно удешевит её за счет отсутствия транспортных издержек. Одновременно узбекистанская сторона готова оговаривать строительство распределительного центра для дальнейшей реализации плодоовощной продукции не только в Оренбургской области, но и в соседних регионах. В той же Башкирии месяц назад был открыт завод австрийской фирмы «Ласселсбергер», что стало следствием прочных деловых связей региона с австрийским бизнесом. На открытии был Владимир Путин.
По мнению Дмитрия Нечаева, федеральные структуры мотивируют субъекты РФ в активизации экспорта (существуют экспортные льготы и меры поддержки), выстраивают соревнование по увеличению объемов экспорта, финансово поддерживают и морально-политически поощряют те территории, у кого есть позитивная динамика. К примеру, из 336 млрд долларов экспортной продукции за 2020 г. более 30 млрд долларов приходится на продукцию АПК. В десятке лучших Ростовская область (5,9 млрд), Краснодарский край (2,8 млрд), Московская, Белгородская, Воронежская области. Есть регионы, которые экспортируют продукцию несырьевого сектора. И это обнадеживает, подчеркнул Нечаев.
Ведущий аналитик отдела социально-экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Жвалев считает, что традиционно наиболее тесно сотрудничают с зарубежьем приграничные регионы России.
В целом внешнеэкономические связи российских регионов определяются уровнем их развития. Там где есть что предложить иностранному инвестору, где есть производственная и научная база для внедрения совместных разработок (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татария, Башкирия и другие), там есть и развитие. К сожалению, депрессивные регионы не могут похвастаться наличием сколько-нибудь развитых связей с зарубежными партнёрами.