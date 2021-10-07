На прошлой неделе внушительная делегация из Башкирии, включающая главу региона Радия Хабирова и премьер-министра правительства Андрея Назарова, посетила Казахстан. В ходе визита состоялась встреча с президентом этого государства Касым-Жомартом Токаевым. Было принято решение не только о расширении экономического сотрудничества, но и о развитии культурных связей, открытии авиасообщения между Уфой и Нур-Султаном (Астаной). Впрочем, эксперты осторожно оценивают перспективы сотрудничества российских субъектов с зарубежными партнёрами, отмечая существенные барьеры, которые встречаются на пути выстраивания отношений.

Петрус Кристус. В ювелирном магазине

Культурный обмен

Абсолютное большинство международных контактов глав субъектов носят, разумеется, внешнеэкономический характер или характер культурного обмена. Внешняя политика ушла из регионов уже давно, и лишь Татария в известной мере пытается сохранить это направление, используя статус политически влиятельного региона для выстраивания сложной мозаики связей с исламским миром. Впрочем, ежегодно проводящийся в Казани международный саммит «Россия — Исламский мир» уже давно позиционируется как исключительно экономический. Немаловажную роль в развитии международных контактов играют и связи, традиционно существовавшие между субъектами ещё во времена СССР.

Как отмечает эксперт по регионалистике Илья Шестериков,«внешнеэкономическая деятельность регионов регламентирована законодательством РФ, и, конечно, о самостоятельности речи не идет».

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова

«Еще со времен СССР существующие связи в машиностроительном комплексе, химической промышленности, энергетике удается сохранить и где-то расширить. Сейчас успешный запуск любого производства региональные власти встраивают в PR-достижения. К участию иностранных компаний в производственных цепочках всегда было особое внимание. За период внешней открытости удалось открыть автокластеры, например, в Калининграде, Санкт-Петербурге, Калуге. Участие региональных властей здесь, скорее, имиджевое. В ряде случаев за счет личных хороших отношений возможно расширение вариантов коммуникаций.

Илья Шестериков Сейчас во многом как текущие внешнеэкономические связи, так и перспективы дальнейшего сотрудничества зависят от внешней политики государства. Понятно, что производственные цепочки в машиностроении, химии, энергетике и пищевой промышленности будут всеми силами сохранять. Но вот в сфере научного и культурного обмена студентами, профессорами, проведением совместных конференций, выставок, телемостов и т. д., которое в перспективе может дать кратный экономический эффект, заметная заморозка».

Доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев полагает, что проблематика самостоятельности и активности российских регионов во внешнеэкономической деятельности была актуальной в период 1990-х и в начале 2000-х, когда отдельные территории страны (к примеру, национальные республики) пытались интегрироваться в глобальную экономику. Сейчас же, когда большая часть субъектов РФ, имевших в начале «нулевых» отдельные договоры с федеральным центром о разграничении предметов ведения (их было более 40), встроены в вертикаль власти, тема утрачивает свою актуальность.

Дмитрий Нечаев «Вместе с тем полезность работы органов власти и управления с рядом государств (с их территориями) не вызывает сомнения. К примеру, по экспорту промышленной и в особенности сельскохозяйственной продукции в другие страны. Правда, при поддержке федеральных министерств и ведомств, при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ)».

Tomsk.gov.ru Российский экспортный центр в Томске

Сотрудничество ради инвестиций

Ключевым направлением работы губернаторов в сфере международных связей по-прежнему является заключение инвестиций. Неслучайно наибольший объём международных договоров приходится на крупные международные форумы, прежде всего, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Впрочем, соглашения заключаются и в рабочем режиме. Так, правительство Москвы в сентябре подписало соглашения о сотрудничестве с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Соглашение станет началом формирования долгосрочного сотрудничества Москвы и Сеула и их развития в сфере инноваций. Оренбургская область договорилась с Узбекистаном о выращивании в Оренбуржье плодоовощной продукции, что многократно удешевит её за счет отсутствия транспортных издержек. Одновременно узбекистанская сторона готова оговаривать строительство распределительного центра для дальнейшей реализации плодоовощной продукции не только в Оренбургской области, но и в соседних регионах. В той же Башкирии месяц назад был открыт завод австрийской фирмы «Ласселсбергер», что стало следствием прочных деловых связей региона с австрийским бизнесом. На открытии был Владимир Путин.

По мнению Дмитрия Нечаева, федеральные структуры мотивируют субъекты РФ в активизации экспорта (существуют экспортные льготы и меры поддержки), выстраивают соревнование по увеличению объемов экспорта, финансово поддерживают и морально-политически поощряют те территории, у кого есть позитивная динамика. К примеру, из 336 млрд долларов экспортной продукции за 2020 г. более 30 млрд долларов приходится на продукцию АПК. В десятке лучших Ростовская область (5,9 млрд), Краснодарский край (2,8 млрд), Московская, Белгородская, Воронежская области. Есть регионы, которые экспортируют продукцию несырьевого сектора. И это обнадеживает, подчеркнул Нечаев.

Дмитрий Нечаев «Внешнеэкономическая деятельность ориентирует субъекты РФ на привлечение иностранных инвестиций. Особенно тех, которые создают новые производства в РФ и внедряют на них новые технологии. В 2020 г. прямые иностранные инвестиции в экономику России составили 8,6 млрд долларов (85% всех зарубежных инвестиций). Среди российских регионов отличились Калужская и Московская области, Татарстан. Впрочем, в отличие от либерально-идеалистических представлений 90-х и «нулевых» годов, важны инвестиции в реальный сектор экономики регионов в целом. И здесь для регионов важна позитивная динамика инвестиционной привлекательности и их объемы. К примеру, если в Белгородской области ежегодные инвестиции составляют более 150 млрд руб., а в Костромской области более 20 млрд, то, разумеется, мы имеем дело с контрастным развитием территорий и федеральному центру впору задуматься о выравнивании межрегиональных различий. По моему мнению, для сотрудничества иностранных партнеров с российскими регионами важен не столько политический статус субъекта РФ (иногда совсем не важен), сколько позитивные условия для взаимодействия и категория выгоды».

President.tatar.ru Встреча президента Республики Татарии Рустама Минниханова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу

Ведущий аналитик отдела социально-экономических исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Алексей Жвалев считает, что традиционно наиболее тесно сотрудничают с зарубежьем приграничные регионы России.

«Яркими примерами являются на западе Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, на востоке — Приморский край. Развитое приграничное сотрудничество оказывает положительное влияние на внешние торгово-экономические связи этих субъектов. Причины на поверхности — чем больше контактов, чем они проще, тем больше возможностей для развития совместных проектов. Но, безусловно, надо учитывать и экономический потенциал каждого конкретного региона — чем более развит регион, тем он привлекательнее для сотрудничества, для инвестиций. Причем касается это не только российских регионов, но и соседей по ту сторону границы — легко заметить, что с Финляндией у Петербурга сотрудничество развито существенно лучше, чем, например, у Псковской области с менее развитыми, в сравнении с финнами, Эстонией и Латвией.

Алексей Жвалев Кроме того, не стоит забывать и про внешнеполитические аспекты — сотрудничество с Китаем на Дальнем Востоке идет более активно, чем у западных регионов России со странами Евросоюза. Расширение и упрочение внешнеторговых связей, приграничного взаимодействия, дает заметный позитивный эффект для ситуации в субъектах — культурный и экономический обмен с соседями оживляет общественную жизнь, позволяет заимствовать и адаптировать к российским реалиям наиболее удачные зарубежные практики, повышает привлекательность этих регионов для внутреннего туризма и инвестиций».

В целом внешнеэкономические связи российских регионов определяются уровнем их развития. Там где есть что предложить иностранному инвестору, где есть производственная и научная база для внедрения совместных разработок (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татария, Башкирия и другие), там есть и развитие. К сожалению, депрессивные регионы не могут похвастаться наличием сколько-нибудь развитых связей с зарубежными партнёрами.