Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отправлен в отставку по итогам голосования в Верховной раде. Об этом свидетельствуют 7 октября результаты голосования. При необходимых 226 голосах отставку Разумкова поддержали 284 депутата. Процедуру отставки спикера запустили депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского журналиста Максима Назарова, а также на странице заместителя главного редактора украинского издания «Страна» Светланы Крюковой и на странице канала «Первый независимый». Многие отметили, что есть вероятность, что на следующих президентских выборах Дмитрий Разумков будет одним из кандидатов на пост главы украинского государства. В целом люди негативно восприняли новость об отставке Разумкова.

«Эту страну не спасти», — отреагировал Сергей Ч.

«Может, теперь оставшиеся проценты, голосовавшие за «слуг» (партию «Слуга народа». — О. П.) откроют глаза… И снизятся до нуля…» — добавила Оксана К.

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

«Пусть сожрут друг друга», — написала Элеонора Ш.

«Мне кажется, это просто марионеточные манипуляции для подготовки к следующим президентским выборам. Создаётся образ «рыцаря без страха и упрека», гонимого современной властью», — отметила Людмила А.

«Вообще пофиг, если честно… Пусть создает свою партию и идет на выборы в президенты… У него хорошие шансы на это», — считает «Малая Рогань».

«Страна правового беспредела…» — пишет Вячеслав Васильевич.

«Ну теперь-то уж точно мировые СМИ заговорят об узурпации власти в одной из стран бывшего СССР», — добавил Александр Алекс.

«Нехило мы ошиблись с выбором, выбрав клоуна», — отметил Максим Р.

«Господи, ну уволили… Тоже нашли законника», — написала Марина З.

«Когда все против одного человека, он вызывает интерес, как минимум», — отметил Юра Г.

«Конечно, мог и побороться. Может, всё-таки это некое представление», — задумалась Ирина Н.

«Он не боец, по течению плыть любит», — отметила Алена П.

«Лучше быть экс-спикером Верховной рады, чем председательствовать в верховной зраде (в переводе с украинского языка зрада — это предательство. — О. П.)…» — добавил Сергей К.

«Он какой-то чересчур правильный с этими шакалами. Но если что ни делается — к лучшему, то он не будет причастен к зелёному (зеленый — партийный цвет партии «Слуга народа». — О. П.) беспределу, который теперь начнется. И сможет, будучи чистым, двигаться к своим политическим звёздам», — отреагировал Igor O.

«Хорошее начало, на самом деле, президентской кампании. Один адекватный против сумасшедших распинателей и узурпатора…» — пишет Paul V.

President.gov.ua Владмир Зеленский

«По факту спешно пихают в президенты, и это с его океаном амбиций, настойчивости и упорства! Сотворили ему праздник великого политического рождества. Отныне будет праздновать два дня рождения подряд (Дмитрий Разумков празднует день рождения 8 октября. — О. П.). И теперь будет непросто вытеснить его из информэпицентра!..» — отреагировал Serhiy M.

«Единственное, что удивило — это голоса от «Батькивщины», — добавила Ирина С.

«Только [глава фракции «Батькивщина»] Юля [Тимошенко] верна традициям. И вашим, и нашим», — отметила Нина С.

«Как вариант, готовится технический кандидат перед выборами Зе на второй срок?» — подытожил вопросом Сергей Ж.

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