ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе Виктор Кладов рассказал об оборонном строительстве на территории Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

Оборонное строительство на территории Пензенской области в 1941—1942 гг.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Виктор Кладов

В 2022 г. будет отмечаться 80-летняя годовщина завершения строительства Пензенского обвода. Система военно-инженерных укреплений, предназначенных для защиты г. Пензы от возможного нападения немецко-фашистских войск, ранее не являлась предметом специального научного исследования. Внимание краеведов, как правило, привлекала история Пензенского оборонительного рубежа — укрепленной фортификационной линии, проходившей по правому берегу р. Суры и являвшейся, в свою очередь, частью Волжского тылового рубежа. История же оборонного строительства в г. Пензе как самостоятельная научная проблема до сих пор не получила должного рассмотрения.

Из презентации В.Ю. Кладова

Из презентации В.Ю. Кладова

28 ноября 1941 г. на заседании Пензенского городского комитета обороны было решено начать строительство оборонительного рубежа на ближних подступах к областному центру. На эти цели предполагалось мобилизовать до 20 тыс. чел. из числа горожан и жителей близлежащих районов. Кроме этого, Пензенскому Горкому ВКП (б) и Горисполкому было поручено выводить каждый выходной день на работы не менее 50−60 тыс. чел. [1]

На следующий день состоялось заседание Пензенского Обкома ВКП (б), на котором было принято решение о возведении трех укрепленных рубежей на подступах к Пензе: основного, промежуточного и непосредственного.

Трасса непосредственного рубежа обороны была размечена по внешнему обводу г. Пензы через пригородные слободы — Черкасскую и Конную — на ипподром, а далее через овраги (ул. Подгорная) — к пос. Ахуны. Рубеж, названный «промежуточным», проходил через с. Весёловку, с. Кривозерье и с. Терновку. Основной рубеж был проложен по точкам: 1 км севернее сл. Черкасская, далее — в обход г. Каланча, на юго-запад (1 км восточнее ж/д разъезда Арбеково), затем — на юго-восток через с. Лебедевка и до р. Прокоп [2].

30 ноября 1941 г. эти предложения были утверждены председателем Городского Комитета Обороны А. Ф. Кабановым. Строительство Пензенского обвода должно было начаться не позднее 11 декабря. Руководство и контроль за ходом работ осуществляла 6-я саперная армия. Охранять новые объекты предписывалось 37-й запасной стрелковой бригаде [3].

Система укрепленных сооружений была ориентирована на защиту г. Пензы от бронетехники и пехоты противника. Основными видами фортификационных построек являлись противотанковые рвы, проволочная сеть и минные поля.

Из презентации В.Ю. Кладова

Из презентации В.Ю. Кладова

В ходе первой очереди инженерных работ предполагалось возвести 25 км укрепленных позиций и 80 ДЗОТов. Объем трудозатрат, необходимый для реализации проекта, оценивался в 600 тыс. рабочих дней [1] [4].

[1] Вероятно — человеко-дней.

Однако принципиальная схема противотанковой обороны г. Пензы, до последнего времени являвшаяся основным источником сведений о месторасположении и составе оборонительных линий, представляет нам несколько иные контрольные цифры. Документ свидетельствует о том, что строители планировали возвести рвы, эскарпы и контрэскарпы общей протяженностью 12,6 км, 9,8 км и 0,3 км соответственно. Предполагалось соорудить не 80, а «всего» 33 артиллерийских ДЗОТа. На схеме рукой картографа отмечено, что «работы должны быть начаты немедленно на трех основных направлениях: Слобода Черкасская, район к западу от Ипподрома, линия к юго-западу от Терновской заставы» [5].

Из презентации В.Ю. Кладова

Из презентации В.Ю. Кладова

Наконец, на заседании Пензенского городского комитета обороны 1 декабря 1941 г. генерал-майор Б. Г. Колчигин оценил общую протяженность Пензенского обвода в 38 км. [6] Вероятно, речь идет не только о противотанковых, но и о противопехотных препятствиях, т. е. об общей протяженности укрепленных линий.

Собственно, планы обороны г. Пензы раскрыты в целом ряде опубликованных документов [7]. Глубина теоретической проработки ГКО и Пензенским Обкомом ВКП (б) соответствующих вопросов вполне очевидна. Однако до последнего времени исследователям никак не удавалось дать оценку практической реализации задуманного. Главной причиной тому являлась узость источниковой базы.

Важное открытие было сделано учителем истории гимназии САН г. Пензы Г. И. Кострюковым и ученицей 10 «А» класса В. Дорониной. Ими были обнаружены ранее неизвестные документы, находящиеся на хранении в Государственном архиве Пензенской области. Они позволяют раскрыть содержание военно-инженерных работ, произведенных в ходе строительства Пензенского оборонительного обвода; выявить их количественные и качественные характеристики; а также осуществить топографическую привязку укрепленных линий и позиций к местности.

«План противотанковых препятствий рубежа непосредственной обороны г. Пензы» иллюстрирует степень и объем выполненных строителями работ по состоянию на 1 января 1942 г. На представленной схеме законченные работы выделены черным цветом, начатые — синим, не начатые — красным. Приложенная к эскизу таблица уточняет и конкретизирует эти данные.

Из презентации В.Ю. Кладова

Из презентации В.Ю. Кладова

Из презентации В.Ю. Кладова Новый точечный рисунок-3

Таблица 1. Итоги работ по состоянию на 1 января 1942 г. [8]

Наименование сооружений

По плану

Начато

Не начато

Закончено

12 600

3039

8068

1493

10 100

416

7108

2576

22 700

3455

15 116

4069

Видно, что к моменту завершения работ по укреплению ближайших подступов к г. Пензе были оборудованы всего 18% от запланированной протяженности оборонительного рубежа. По конкретным инженерным постройкам наблюдается следующая картина: план возведения противотанковых рвов был выполнен на 12%, эскарпов и контрэскарпов — на 25%.

Представленную выше информацию хорошо дополняет второй из обнаруженных архивных документов: «Схема выполнения работ 6-го арм. УОБРа УАСом УНКВД по Пензенской области на 1 января 1942 г.» Очевидно, что к указанному сроку не была готова ни одна (!) из 28 запланированных огневых точек.

Указанные данные вполне коррелируются и с показателями, отражающими итоги выполнения работ по сооружению Пензенского оборонительного рубежа. Так, с ноября 1941 г. по январь 1942 г. частями 6-й саперной армии было сооружено 76,5 км противотанковых рвов и эскарпов, а также 135 огневых точек (пулеметных, минометных и артиллерийских) [9]. Принимая за основу целевые индикаторы в 450 км оборонительных линий и 1500 огневых точек, озвученные на заседании бюро Пензенского Обкома ВКП (б) от 5 ноября 1941 г., нетрудно будет подсчитать, что военными строителями было выполнено чуть более 17% и 9% от запланированного объема работ [10].

Из презентации В.Ю. Кладова Новый точечный рисунок-6

Из презентации В.Ю. Кладова

С учетом этих данных возникает ряд вопросов.

Во-первых, насколько реально была готова Пенза к обороне от немецко-фашистских войск?

По ряду объективных причин местному партийному и военному руководству не удалось в полной мере осуществить колоссальную программу оборонительных работ, запланированную на 1941−1942 гг. Отведенных для их выполнения трех с небольшим недель было явно недостаточно. Суровые погодные условия и нехватка ресурсов (людских, материальных) также серьезно тормозили строительство. Успешные мероприятия по возведению Пензенского обвода были реализованы исключительно благодаря самоотверженному труду местных жителей и ценой огромного напряжения сил.

Из презентации В.Ю. Кладова

В результате к январю 1942 г. были укреплены лишь отдельные участки внешнего городского обвода. Эскарпированию подверглись берега р. Пензы в южной части города, прилегающая к р. Суре территория Заводского района, а также ряд небольших по протяженности участков на западной окраине, в районе ипподрома и ул. Окружной. На остальных позициях запланированные военно-инженерные работы большей частью даже не начались. Поэтому оборона г. Пензы, по всей видимости, стала бы тяжелой задачей для сил Красной Армии. Несмотря на значительный объем произведенных работ, возведенные рубежи вряд ли могли считаться серьезной преградой для неприятеля.

Во-вторых, можно ли считать эту ситуацию характерной только для Пензы?

Анализ историографии по данной проблеме позволяет сделать выводы о схожести проблем в рамках оборонного строительства, присущих самым разным городам Поволжья. Работы начинались со значительным опозданием, рекогносцировки производились некачественно, срывались графики выполнения важнейших мероприятий. Допускались грубые ошибки в тактическом отношении, в размещении огневых позиций. Нерационально использовалась рабочая сила. Среди мобилизованного населения распространялись болезни, частым явлением были различные производственные травмы.

Производительность труда в иных регионах была не в пример выше. Так, на территории Татарской АССР было возведено в 4 раза больше противотанковых препятствий, подготовлено в 7 раз больше укрепленных огневых точек и в 3 раза больше землянок. Однако в этом случае следует учитывать и гораздо более значительное количество людских ресурсов, находившихся на военном строительстве.

В остальном же проблемы сооружения тыловых укрепленных линий в поволжских регионах были до боли похожи. На территории Марийской АССР по итогам приемки иногда приходилось переделывать до 25% сооружений [11]. Из-за низкого качества произведенных работ до 60% построек на берегу р. Волги были уничтожены первым весенним половодьем [12]. В ноябре 1941 г. процент недопоставок мобилизованной рабочей силы по Казани составлял не менее 50% [13]. Строительство фортификационных сооружений являлось головной болью для партийного и военного руководства.

Из презентации В.Ю. Кладова

Следует отметить, что история оборонного строительства на подступах к г. Пензе должна стать предметом дальнейших исследований. Подлежат уточнению вопросы организации противопехотной обороны, история возведения непосредственного и основного рубежей, а также общий объем выполненных работ.

Примечания1. Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО). Ф. п-148. оп. 1. Д. 398. Л.5.2. В трудах В. А. Мочалова непосредственный рубеж обороны, проходящий по внешнему городскому обводу, указан как основной. Линия же расположения передовых отрядов, выполнявших функции боевого охранения, ошибочно включена в перечень рубежей обороны Пензы. Выявление этих неточностей стало возможным благодаря публикации новых архивных документов.3. ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Лл. 151−153.4. Там же. Л. 152.5. Там же. Ф. 6928. Оп. 8. Д. 68. Л. 2.6. ГАПО. Ф. п-148. Оп. 1. Д. 398. Л. 50.7. См., например: Кладов В.Ю. Пензенский оборонительный рубеж и оборона Пензы в 1941—1943 гг.: документы и материалы. — Заречный, 2016.8. ГАПО. Ф. 6928. Оп. 8. Д. 68. Л. 3.9. Центральный архив Министерства обороны РФ. Ф. 6 СА. Оп. 5309. Д. 7. Л. 51 об.10. В плане противотанковой обороны г. Пензы записано: «После уточнения… протяженность трассы ПТП составляет 205 558 м, рвов — 155 512 м, эскарпов — 50 046 м». По всей видимости, речь идет об общей протяженности Пензенского оборонительного рубежа, изначально оцениваемой в 450 км.11. О. А Кошкина. Военно-полевое строительство на территории Марийской АССР (ноябрь-декабрь 1941 года): проблемы рекогносцировки и тактического планирования (на примере Горномарийского ВПС) // Вестник марийского государственного университета. 2015. Вып. 3. С. 37.12. А. А. Иванов, О. А. Кошкина. Оборонительное строительство на территории Марийской АССР в 1941 году // Вестник марийского государственного университета. 2012. Вып. 10. С. 57.13. А. Кабирова. Комиссия принимает строительные работы рубежа «Казанский обвод» с оценкой «хорошо» // Эхо веков. 2016. №½. С. 101.