Данные биржи ICE Futures, согласно которым цена на газ в Европе перешагнула отметку $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив тем самым новый исторический рекорд, вызвали обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейс. Торговая сделка

"Вот это рыночек порешал так порешал! И потом нам эту Европу будут в пример ставить. Никакой стабильности там нет, всё на соплях держится», — пишет Олег К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа, судя по всему, трещит по швам, раз не способна сдержать такой рост цен перед наступлением зимы. Граждане убеждены, что во всей этой ситуации жалко простых людей, которые никак не могут повлиять на этот хаос.

«Обычным людям-то что с этого? Пусть хоть нефть в несколько раз подорожает, а цены как были драконовские, такими и останутся. И дальше всё будет дорожать», — считает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация во всём этом бардаке если и находит для себя выгоду, то очень незначительную, поэтому европейцам не стоит коситься на нас.

«России от таких цен никакого нет толку. Газпром заключает долгосрочные контракты, и цена в них остаётся неизменной с момента подписания. Так что, может, для кого-то это праздник, но не для нас. Разве что самих контрактов может стать больше, европейские страны испугаются таких заоблачных цен», — предрекает Александр К.

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Часть людей считает, что для стран Европы стало бы наилучшим решением заключить долгосрочный контракт на поставку газа с Россией, чтобы не попасть в невыгодное положение с такими-то ценами на газ.

«Европейцы, скорее заключайте контракт с Газпромом, пока не поздно! Будете жить в тепле, и хватит уже выкаблучиваться. Газ вырабатывает Газпром, и он тут хозяин. Кому хочет, тому и продаст. Ему на самом деле плевать, что творится в Европе. Не хотите — как хотите. А «Северный поток — 2» запустят, никуда не денутся. Ещё немного, и будет подписана бумажка на старт прокачки газа», — уверен Вячеслав К.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная ситуация на рынке газа в Европе является помощью России с реализацией проекта «Северный поток — 2», на который ранее ополчились многие европейские страны.

«Цена на газ для Европы растёт, а экономика в России благодаря этому будет только развиваться. Кроме того, скоро зима, вряд ли Европа от нашего газа будет отказываться, нецелесообразно будет с их стороны. Значит, «Северный поток — 2» совсем скоро запустят, и некому будет уже ему палки в колёса вставлять», — поделился своим мнением Григорий У.

«Северный поток — 2» — нерентабельный!» — орали они, а тут всего за неделю окупился весь проект, который даже работать ещё не стал. Куча контрактов Газпрому прилетела. Одни только венгры чего стоят. Вот в который раз убеждаюсь, что пословица «Послушай чубика и сделай наоборот» работает», — написала Милена С.

Напомним, 6 октября стали известны данные биржи ICE Futures, согласно которым цена на газ в Европе перешагнула отметку $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив тем самым новый исторический рекорд.