Почти все части земного шара сталкиваются с энергетическим кризисом, при котором рекордных отметок достигают цены на энергоносители, топлива всем не хватает и частыми становятся отключения электроэнергии и отопления. Некоторые из самых богатых стран мира и американских штатов, такие как Калифорния, с трудом поддерживают стабильность своих электроэнергетических систем.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

Первый за десятилетия энергетический кризис стал шоком для многих людей, которые, кажется, забыли, как отсутствие энергетической безопасности отражается на всех важнейших сферах общественной жизни: на экономике, национальной безопасности, окружающей среде и общественном здравоохранении. Энергоносители являются самым продаваемым товаром в мире, поэтому и влияют они на всё, что покупает и потребляет человек. В связи с этим неудивительно, что цены на энергоносители и их дефицит существенно влияют на экономический рост. Энергоносители — наиболее важный компонент для производства, поэтому стабильные цены и поставки играют ключевую роль в экономической конкурентоспособности той или иной страны, пишет Бренда Шаффер в статье, вышедшей 5 октября в Foreign Policy.

Электроэнергия и топливо, с помощью которых отапливаются жилища, люди готовят себе пищу и без которых невозможен современный транспорт, являются основными статьями в бюджете каждого домашнего хозяйства, поэтому и рост цен на них сказывается прежде всего на бедных. Точно так же стабильные и доступные источники энергии необходимы для нормального функционирования государственных учреждений и инфраструктуры, в связи с чем общественная безопасность и здравоохранение оказываются под угрозой, когда электроснабжение нестабильно. Иными словами, к энергетической безопасности следует относиться как к национальной безопасности, и правительства должны обеспечивать ее.

(сс) Kaethe17 ТЭС в Мюнхене

Особенно остро ситуация с нехваткой энергоносителей стоит в странах Европы. Так, из-за резкого скачка цен на природный газ, уголь и электричество, например, в Испании начались акции протеста несогласных со счетами за электроэнергию, тогда как в Великобритании можно было наблюдать невиданную с 1970-х годов картину длинных очередей за бензином. В целом же ситуация с крайне низкими запасами природного газа сложилась на большей части континента, и это на фоне того, что наступающая зима может оказаться очень суровой.

Пример Европы может быть особенно поучительным для других стран. Ни один другой регион не инвестировал столько средств и не предпринимал таких политических усилий для перестройки своих энергетических рынков. И всё же нигде провал в этом плане не был столь велик, как здесь. На этом фоне актуален вопрос, каким образом ЕС создал нынешний энергетический кризис и какие уроки из этого могут извлечь другие?

Когда обсуждают причины нынешних энергетических проблем стран Европы, вину за них чаще всего возлагают — в зависимости от позиции говорящего — либо на стремление к «зеленой энергетике», либо на то, что страны региона по-прежнему полагаются на ископаемое топливо. Критики использования возобновляемых источников энергии указывают на их зависимость от непостоянных ветров и солнца, нехватка которых в этом году наблюдается в большей части региона, в то время как их сторонники подчеркивают нестабильность цен на ископаемое топливо и снижение объемов импорта газа из России.

На самом деле причины провала энергетической политики Европы гораздо сложнее и не имеют ничего общего с дебатами о возобновляемых источниках энергии и ископаемом топливе. Достижение энергетической безопасности требует тщательного уравновешивания рыночных сил, технологий, политики и геополитики, а это не укладывается в идеологические шаблоны. Истина в том, что в нынешний энергетический кризис свой вклад внесли и рыночная идеология правых, и рефлексивное подавление рынка левыми.

Можно рассмотреть то, как Европа спроектировала свои энергетические рынки. В рамках стратегии либерализации торговли энергоносителями Европейский союз призвал государства-члены перейти на контракты о поставках газа на основе дневной спотовой цены вместо того, чтобы согласовывать фиксированные долгосрочные цены с поставщиками, такими как российский «Газпром». За этим стремлением стояла рыночная идеология, а не тщательный анализ того, как добиться надежности поставок и более низких цен. Подобный курс стал причиной нескольких отрицательных результатов.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

Прежде всего, из-за того, что страны ЕС полагались на спотовые рынки с их ежедневными взлетами и падениями, у России появилась возможность более активно влиять на цены на газ. Как крупнейший поставщик газа в Европе с большим объемом резервных мощностей, корпорация может разрешать или ограничивать поставки и таким образом, по сути, устанавливать цены. Кроме того, отмена контрактов с фиксированной ценой снижает стабильность поставок. Добыча природного газа и новые трубопроводы очень дороги, требуют миллиардных инвестиций и многих лет строительства. Из-за этого большое количество производителей не может вкладывать средства в поставки газа в Европу, благодаря чему возрастает влияние России на рынке. Фактором нынешнего кризиса является нежелание Москвы идти на увеличение поставок газа в Европу.

Из-за того, что по трубопроводам поставляется меньше газа, Европе приходится всё больше полагаться на импорт более дорогого сжиженного топлива. И здесь регион вынужден конкурировать за поставки с Восточной Азией, которая привыкла платить гораздо более высокие цены на газ, чем страны Европы. Таким образом, в периоды высокого спроса европейские государства вынуждены платить за топливо азиатские цены вместо того, чтобы покупать более дешевое топливо, поставляемое по трубопроводу от региональных поставщиков.

Тем не менее хотя ЕС формально полагается на рыночные силы, он часто подчиняет их своим политическим целям. Поскольку европейские правительства требуют увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления, коммунальным предприятиям не разрешается выбирать наиболее экономически выгодные виды топлива. Более того, большинство правительств ограничивают цены на электроэнергию и природный газ, которые им разрешено взимать с потребителей, поэтому коммунальные предприятия не контролируют ни цены на топливо, ни то, что они могут взимать с потребителей.

Более того, поскольку изобилие главных возобновляемых источников энергии — солнечной и ветровой — сильно зависит от погоды, коммунальные предприятия должны поддерживать целую вторую сеть всегда находящихся наготове резервных электростанций, работающих на природном газе, угле или других видах ископаемого топлива для обеспечения стабильного электроснабжения и предотвращения отключений электроэнергии. Поддержание этой резервной емкости, которая простаивает, когда светит солнце и дует ветер, естественно, стоит больших денег, а оплачивается оно не производителями возобновляемой энергии, а энергокомпаниями, которые перекладывают эти расходы на население. В ответ на рост цен на энергоносители правительства Великобритании, Франции, Испании и других стран установили новые ценовые потолки, отказавшись от всякой видимости рынка.

Цитата из видео на YouTube Газовый счетчик с приемом пластиковых карт для оплаты. Великобритания

Страны Европы также не нашли способ, каким образом реагировать на скачки в потреблении энергии, например, в период продолжительного похолодания. Какой бы высокой ни была цена на энергоносители, никто не станет переправлять топливо с одного рынка на другой, если для этого потребуется отключить тепло для собственных граждан. В начале 2010 года, когда стояла суровая зима, правительства некоторых европейских стран проигнорировали договорные обязательства по транзиту газа и стали обеспечивать теплом свое население. Поскольку на фоне наступления нынешней зимы в странах Европы наблюдаются самые низкие запасы топлива за многие годы, эта проблема может еще больше усугубить энергетический кризис в регионе.

Несмотря на то, что страны Европы инвестируют триллионы долларов в развитие возобновляемых источников энергии, регион пренебрегает важнейшими инвестициями в свою электрическую сеть. Стабильное снабжение электроэнергией и природным газом требует сложных систем хранения, резервного снабжения и инфраструктуры, чего частный рынок сам по себе не может обеспечить. Правительству необходимо либо потребовать от поставщиков энергии поддерживать адекватные механизмы хранения и резервных источников, либо предоставить их самостоятельно. Хуже того, правительства, продвигающие использование электроэнергии с щедрыми субсидиями для электромобилей без надежной системы электроснабжения, чтобы удовлетворить этот возросший спрос, создают основу для дальнейших системных отключений.

Наконец, европейские политики перестали заниматься геополитикой энергетики. В прошлом ЕС успешно повышал энергетическую безопасность, строя внутреннюю сеть газопроводов блока и приветствуя новые проекты поставок, такие как Южный газовый коридор из Каспийского моря. Благодаря принимаемым тогда мерам повышалась безопасность поставок газа в Европу, тогда как Россия уже не могла быть монополистом в поставках в целый ряд стран. Однако нынешняя Европейская комиссия превратила энергетическую политику просто в компонент климатической повестки, при этом уделяя мало внимания безопасности поставок или доступности энергоносителей.

Несмотря на то, что в непосредственной близости от Европейского континента — например, в Восточном Средиземноморье, — и были обнаружены новые крупные месторождения природного газа, европейские лидеры уступили давлению активистов и не стали серьезно рассматривать возможность их разработки. В свою очередь из-за систематического закрытия атомных электростанций в нескольких европейских странах, в том числе почти полностью в ФРГ, после аварии на АЭС Фукусима исчез надежный и стабильный источник чистой энергии, что стало одним из основных факторов нынешнего энергетического кризиса.

Пойдут ли Соединенные Штаты по тому же пути и вскоре столкнутся ли они с энергетическим кризисом, как сейчас ЕС? Есть много параллелей, и февральский кризис с электричеством в Техасе и продолжающиеся отключения электроэнергии в Калифорнии дают представление о том, что может быть впереди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Похоже, что и Вашингтон стал, впервые за десятилетия, пренебрегать энергетической геополитикой. Как и ЕС, администрация Байдена сделала энергетическую политику частью повестки дня в области борьбы с изменением климата. Политика администрации сдерживала возрождение внутренней добычи нефти и газа после спада спроса, вызванного пандемией. Инвестиции частного сектора в нефтегазовую отрасль также сдерживаются давлением, направленным на то, чтобы отвадить от вложений в компании, работающих на ископаемом топливе, явным сопротивлением общественности и стремлением инвесторов к сохранению капитала.

Что же касается внешней политики Вашингтона в этой области, то он, похоже, считает достаточным просто обратиться к ОПЕК и попросить страны организации качать больше нефти. При этом непонятно, как защите окружающей среде, не говоря уже об обеспечении энергетической безопасности, поспособствует то, что добыча ископаемого топлива просто перешла от США к ОПЕК и ряду других стран. Если Вашингтон продолжит сдерживать внутреннюю добычу энергии, мир вернется к энергетической геополитике 1970-х годов, а ОПЕК снова будет контролировать цены и поставки. Такое развитие событий принесет мало пользы климату или окружающей среде, но усугубит геополитические проблемы.

Администрация Байдена также закрыла несколько проектов прокладки трубопроводов, которые могли бы обеспечить большую безопасность внутренних поставок. Это особенно важно в отношении газа: повышение мирового спроса на природный газ будет удовлетворяться за счет повышения же экспорта американского сжиженного газа, в результате чего цены вырастут как для промышленности, так и для граждан США.

И хотя разумной политикой было бы пойти на диверсификацию источников энергии, федеральное правительство и многие штаты США настаивают на переводе транспорта и других секторов на электричество. На крупнейших энергетических рынках США — в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе — уже наблюдаются системные проблемы с электроснабжением, однако Вашингтон стимулирует рост спроса на электроэнергию. Дело не только в источниках энергии: как и в Европе, энергосистемы, способной удовлетворить повышенный спрос на электроэнергию, еще не существует.

Соединенным Штатам — и другим странам по всему миру— следует внимательно присмотреться к провальной энергетической политике Европы и увидеть в нынешнем энергетическом кризисе предостережение от того, чтобы идти по тому же пути. Хотя услуги по предоставлению тепла и света могут оказывать и частные компании, именно к правительству обращаются граждане, когда гаснет свет. Правительство ни одной страны — ни США, ни государств Европы или где-либо еще — не сможет добиться ни одной из своих крупных целей без стабильного и доступного источника энергоносителей.