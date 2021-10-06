Данные о том, что Следственный комитет Коми начал проверку по факту опубликованной в сети информации о конфликте школьника с учителем физкультуры, во время которого преподаватель замахнулся на ученика, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 6 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

"Неуравновешенный человек должен обследоваться в психушке, а не учить детей. Дети-тролли должны получать от своих родителей. Есть много способов решать конфликтные ситуации. Проще было выставить ученика из класса. А своими телодвижениями учитель смог показать не силу, а лишь уровень своего интеллекта, геройства и призвания к преподавательской деятельности. Таких людей в лес для разъяснительных бесед вывозить надо. С парочкой отцов на спарринг выйдет там, глядишь, мозгов и прибавится», — считает Алексей Ш.

Многие пользователи были крайне возмущены поведением учителя физкультуры, который позволил себе угрожать ребёнку физическим насилием. Но граждане призвали всё-таки провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Надо весь класс опросить по отдельности. Что видит каждый из них и как к этому относится. Думаю, это не единичный случай. Если учителя строго наказать, он отыграется на детях. Но наказать нужно. Или уволить по собственному, чтобы мог работать в другой школе, но без выкрутасов», — предлагает Ева А.

Некоторые комментаторы отмечают, что очень часто ругают учителей, в то время как дети остаются безнаказанными.

Цитата из видео. Учитель замахнулся на ученика в Коми

«Физрука могут и уволить. Он, конечно, плохой. А вот когда ученики всячески издеваются над учителями, при этом снимая это на видео и выкладывая в сеть, все сразу вспоминают, что они дети. Учитель повел себя неэтично, но и девятиклассник знал, в какой обуви надо приходить на урок, но при этом специально сознательно провоцировал, а другой это всё снимал», — считает Руслан К.

Часть людей считает, что вся суть проблемы заключается в кризисе кадров в сфере образования, всё чаще данные профессии выбирают те люди, которые не смогли найти себя в другой жизни.

«Сейчас в педучилища идёт всякий сброд, вчерашние гопники, бухавшие пивас у падика, тем более на всяких физруков, трудовиков. Гнать этого «учителя» из школы!» — призывает Ромик С.

Ряд пользователей указывает на то, что социально-экономические установки в государстве сами по себе создают на ровном месте подобного рода конфликты, между учителями и учениками.

«Для начала надо вернуть социализм! Где учителям будут достойно оплачивать их труд, дети будут в форме ходить в школу, питание будет бесплатным, образование тоже и не будет у людей таких нервных срывов!» — поделился своим мнением Анна К.

Нашлись и те, кто указывает на то, что работа следователей в данном случае необходима, потому что ролик, который опубликован в сети, не даёт полноценного представления о взаимоотношениях учителя со своим учеником.

Komi.sledcom.ru СУ СК России по Республике Коми

«На видео вообще ничего непонятно. Что он там говорит? На кого он замахивается? Он замахивается или просто что-то показывает? Есть ли там вообще какой-то конфликт или нет? Вообще ни черта непонятно, а местные комментаторы уже успели сделать выводы», — отмечает Сергей Л.

Напомним, 5 октября пресс-служба Следственного комитета по Республике Коми сообщила о том, что начала проверку по факту опубликованной в сети информации о конфликте школьника с учителем физкультуры, во время которого преподаватель замахнулся на ученика.