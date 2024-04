Компания Facebook в ходе исследования пришла к выводу, что Instagram, ее приложение, является токсичным для девочек-подростков. Однако молодых пользователей эти выводы «нисколько не удивили», сообщает The New York Times.

Среди молодежи широко обсуждается проблема того, что Instagram может повредить самовосприятию человека. Девушки часто говорят о том, что социальное взаимодействие в Instagram кажется им ненастоящим. Некоторые начинают удалять приложение, потому что не считают, что оно положительно влияет на их жизнь.

Главная проблема Instagram заключается в том, что пользователи часто выставляют отфотошопленные фотографии, иллюстрирующие идеальные изгибы тела. Это влияет на самооценку, заставляя постоянно сравнивать себя с нереалистичным идеалом. Проблема отражена во внутренних исследованиях Facebook. Документы, которые экс-сотрудница компании Фрэнсис Хауген предоставила изданию The Wall Street Journal, показали, что Instagram обостряет проблемы с представлением физического образа тела у каждой третьей девочки-подростка.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующими публикациями The New York Times и Associated Press.

«Родители должны контролировать использование детьми социальных сетей, больше слушать их и обращаться за профессиональной помощью, в которой они нуждаются в этом возрасте», — пишет @Gaby_Rodrz.

«Спасибо. Слава богу, я родилась в 1980 году, когда социальные медиа еще не стали причиной неврозов, с которыми пришлось столкнуться лично. И не было всей этой чуши о новолунии, новой причудливой диете из жизни йога-экспата на Бали с опытом глобальных коммуникаций в «прошлых жизнях», — указывает @minderellasf.

«Я сейчас наблюдаю за тем, как Хауген дает показания в Вашингтоне, я поражаюсь ее честности, смелости и компетентности», — делится @RovelloVisco.

«Серьезной проблемой обычно являются недостижимые стандарты красоты в Instagram, а не только вес тела девушки. Я могу сбросить несколько килограммов, но мне никогда не достичь отфотошопленных идеалов. Проблема не в том, что девушка глупая, толстая или некрасивая, а в том, что ее природной красоты всегда будет недостаточно, если сравнивать с Instagram. И вот это бьет по психике», — отмечает @lastbutnotlea16.

«То есть вы хотите сказать, что… людям нужно проверить психическое здоровье, прежде чем лезть в социальные сети. Согласен», — пишет @CUnorthodoxx.

«Это печальный факт о наших собратьях. Намеренно вовлекать женщин в это. Не круто. Совсем не круто. Всё должно измениться», — уверен @JamesMa26132626.

«Пора обязать FB и остальные крупные технологические компании внедрить алгоритмы для создания UBI (универсального базового дохода), приносящего пользу миллиардам пользователей по всему миру. План, который необходимо рассмотреть. Наши собственные данные используются для создания маркетинговых стратегий. На сегодняшний день мы получаем 0», — рассказывает @JurisDS57.

«Нужно было раньше об этом писать», — указывает @jesngreg.

«Культурная война — это результат социальных сетей. Facebook создает поляризацию, кормя людей с ложечки тем, что они хотят услышать, и превращая другую сторону в бугимена. Левые и правые никогда не ладили друг с другом, но сейчас это особенно плохо. Другие страны тоже пользуются этим, пытаясь дестабилизировать ситуацию», — отмечает @ezrajoe.

«Люди зарабатывают миллионы на Facebook и Instagram, вы думаете, их волнует, если это вредит людям? От дойных коров никогда не отказываются», — комментирует @JonW_1967.

Напомним, что группа адвокатов обратилась с просьбой к главе Facebook Марку Цукербергу не создавать детской Instagram версии. Это подвергнет несовершеннолетних колоссальному риску. Агентство, выступающее за защиту детей от рекламы (CCFC), уверено, что данная социальная сеть нанесет вред несовершеннолетним, эксплуатируя их потребность быть замеченными и оцененными. Специалисты добавили, что акцент платформы на внешнем виде и самопрезентации поставит под угрозу благополучие и частную жизнь детей.

Facebook на данный момент приостановил разработку детской версии, но Хауген уверена, что это ненадолго. Так как для роста компании необходимо постоянно привлекать новых пользователей, Facebook стремится заманить детскую аудиторию, новое поколение, и с детства приучить их к своим приложениям. Поэтому, предполагает Хауген, компания постарается вернуться к детской версии Instagram.