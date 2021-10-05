4 октября 2021 года в работе сервисов международных интернет-гигантов произошел сбой. Наблюдались серьезные проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Twitter и TikTok. Сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе сервисов, сообщает, что неполадки замечены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Большинство пользователей жаловались на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении.

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

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Сбой в работе указанных сайтов обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также на YouTube-канале издания Klymenko Time. Многие указали на то, что сбой продемонстрировал, насколько хрупок интернет-мир. Другие отметили, что есть вероятность, что в итоге в интернет-сбое могут обвинить Россию или Китай. Третьи отметили, что сбой в работе масштабных социальных сетях мог поспособствовать появлению свободного времени, которое стоило бы потратить на очное общение со своими близкими.

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«Я уж думала, что гарант (Владимимр Зеленский. — О. П.) решил у нас устроить Северную Корею, чтобы гадости про его величество и его свиту не писали», — отреагировала Kristina M.

«Почаще надо делать такие сбои. Люди будут больше общаться с семьёй, чем сидеть в соцсетях», — отметил Алексей Р.

Стен Ян. Счастливая семья

«Еще раз напоминание о том, что слой т. н. «современной цивилизации» весьма тонок. Загнали сами себя в матрицу», — добавил Vladyslav T.

«Петров и Боширов… Хайли-лайкли. Уверен, что эта версия всплывет в первую очередь», — отметил Amp.

«Вот вам и вопрос, перейдем на электронку (паспорта, трудовые, пенсионные), произойдет сбой какой-то, и всё!!! Все данные исчезнут…» — пишет Lidiya G.

«Генеральная репетиция перед тем, как оставить всех людей без электронных паспортов, больничных, трудовых, стажа, денег… Есть человек и нет человека…» — отреагировала Ирина З.

«Ну это точно пора Петрову и Боширову домой, а то натворят», — добавил Александр М.

«Хорошо, есть телеграм — спас! Было, в чем менеджерам ФБ общаться…» — написал Сергей З.

«Ничто не вечно под хакерской рукой… Как хрупок наш новый мир», — добавила Юлія Б.

«Вот и вся суть электронного концлагеря. Один сбой в системе — и все стоит. Банки, школы, больницы, магазины, заправки…» — отреагировала Світлана С.

«Наверное, скажут, что русские вмешались», — предположила Людмила Д.

«Вот так же вам могут выключить ваши электронные деньги легким движением руки! Помните это…» — призвала Alena S.

«Кстати, почти уверен, что «русский след» найдут, ну или китайский в худшем случае», — написал Станислав М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русский след

«Не знаю, как кому, но падение «Фейсбук», «Инстаграм», «Тик-Ток» и т. д. пойдёт на пользу как физическому здоровью людей, так и укреплению семейных отношений. Больше внимания друг другу будут уделять», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

«Лихо сегодня кто-то потренировал медиакомпании. Сбой в «Фб», «Инсте», «Гугл». А потом даже в «Нетфликс» и «Плейстейшн»… Поделом. За жадность. За алчность. За манипуляции. За ноль социальной ответственности. Да здравствуют книги! И да. Всему бизнесу, кто коммуницировал со своими клиентами через соцсети, очень наглядно показали, что этот бизнес можно просто обнулить в один момент. Самая хорошая мотивация подумать о том, а как себя страховать в будущем? Как снизить риски и стать менее зависимым от медиамонстров?» — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Рады Елена Бондаренко.

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