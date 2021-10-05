В Красноярском крае уже третью неделю подряд продолжается сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, на фоне этого подъёма начался рост числа заболевших COVID-19. Причём интенсивность распространения коронавируса в течение последних десяти дней увеличивается.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

Эту ситуацию красноярцы активно обсуждают в соцсетях. Они признаются, что не хотят введения новых коронавирусных ограничений.

«Шёл 3047 год, 2134 — яволна, закрылись полуоткрывшиеся магазины, обещали построить метро, в 3048 году будет газификация…» — шутит подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Мира Я.

«Да только вот пару недель как сняли ограничения, опять, что ли?! Что за качели-то?!» — возмущается Люба З.

«Вы еще побольше народу соберите на шоу дронов там, на закрытие фонтанов», — иронизирует Мария Г.

«Вот если бы все привились, тогда бы точно всё кончилось», — считает Дмитрий Н.

«Открыли, закрыли, мне одному надоели эти качели?» — спрашивает Алексей Л.

Дарья Драй ИА REGNUM Шоу дронов

«Почему я не удивлен?.. Хотят — снимают, хотят — вводят…» — комментирует Сергей Ф.

«Ну вот. Никогда не было, и вот опять», — пишет Наталья П.

«Запретить или позволить проведение массовых мероприятий, решают главы российских регионов и главные санитарные врачи, дополнительные федеральные ограничения из-за COVID-19 не вводились», — информирует Евгений С.

«Перед выборами все открыли, после — всё закроют», — предположила Маргарита А.

«Дистант» сделайте, вот вам и ограничения», — призывает Любовь К.

«Вакцинировались бы массово и забыли бы про эти ограничения», — подчёркивает Анастасия М.

Инесса Г. видит причину роста числа заболевших в том, что наступила осень: «Осень, и всегда люди болели ОРЗ в это время».

"Хм-м-м, ну что, где у нас QR-коды введут?» — спрашивает Анна М.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дмитрия Горяева, лучшим способом уберечься от опасных последствий коронавирусной инфекции является вакцинация. Также необходимо соблюдать все действующие превентивные меры, в том числе масочный режим.

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