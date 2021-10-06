Пермь оскандалилась в очередной раз на всю страну. Соцсети взорвались из-за распространенного видеоролика, где мужчина устроил разборки с двумя пятиклассницами, распуская руки и используя нецензурную лексику. Пермяк вступился за свою дочь, которую якобы обижали старшие дети. Однако, как оказалось, мужчина пришел разбираться не с теми девочками. Обознался.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Шокирующая история облетела соцсети и СМИ. Родители пострадавших девочек пожаловались в полицию. Дело на карандаш взял лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрию Анащенко доложить о ходе проводимой проверки по факту избиения двух несовершеннолетних в Перми.

Ведомство проводит доследственную проверку по факту причинения побоев двум девочкам 2010 годов рождения. Проходят проверки, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются потерпевшие и очевидцы. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Пермяки в соцсетях характеризуют ситуацию как из ряда вон выходящую. Некоторые с трудом подбирают слова для комментариев, во многих случаях комментаторы срываются на нецензурную брань. Часть людей пытается примерить на себя рубашку родителя, чей ребенок подвергся буллингу.

«Ну я бы точно детям оплеухи не раздавала, а пошла к родителям, но если родители бы проигнорировали, то есть прекрасные органы ПДН (по делам несовершеннолетних), всегда хорошо действуют», — оставлен комментарий в паблике в соцсети «ВКонтакте».

»Одно дело, если бы мальчишкам лещей дал, и то если реально виноваты, другое девчонкам. Шёл бы в полицию, если его дочь обидели, или к родителям. Если такой смелый, шёл бы к отцам этих девчонок, разбирался», — считает другой интернет-пользователь.

«Руки не стоило распускать, конечно, но припугнуть за буллинг никогда не лишним будет. Раз родители сами не воспитывают своих детей, их будут воспитывать вот такие вот», — отметил еще один подписчик.

«Бить детей, которым лет по 10 лет, — это зашквар», — негодует оппонет.

«Своевременно поставить на место тоже хорошо! Но можно без рук!» — пишет пользователь соцсети.

«Столько правильных в комментах. Вы не знаете, что сделали с его дочерью, это раз. Как бы вы поступили на его месте, это два», — рассуждает подписчик.

«Вот система воспитания обычных людей, которые считают приемлемым поднимать руки на своих детей и чужих. Ещё интереснее, придут в школу и будут учить учителей, как должны воспитывать их детей. Да ещё обучать и как любить. Взрослые всегда, видимо, знают, как надо воспитывать другим людям, а не самим», — отметила Фаина Б.

Цитата: видео с камеры наружного наблюдения Бранится и замахивается на детей

«Пытаться все в жизни лбом прошибить — плохая тактика, и незачем ей учить детей. С девочками можно просто перестать контактировать. Их не починишь никакими разборками. Просто обычное самоутверждение со стороны какого-то родителя, которому выпадает шанс максимально дешево исполнить свою роль», — сказал Дмитрий Т.

Признавая, что агрессивный мужчина виноват, и подозревая, что он на разборках был пьян, пользователи соцсетей явно не на стороне пермяка. Ему дают эмоциональные отрицательные характеристики. Но подписчики разных пабликов пытаются посмотреть на проблему не узко, как на конкретный случай, а шире, проецируя на всю страну. Люди рассуждают о выходе из ситуации, если ребенка подвергают прессингу в школах, во дворе. В львиной доле советов речь идет о том, что следует обиженному самому дать хотя бы раз отпор, либо родителям жертвы буллинга идти в школу и полицию, чтобы получить помощь.

Испытавшие буллинг делятся опытом. «Буллинг очень опасен, я сама столкнулась с этим в свои школьные годы. Девочки издевались надо мной со второго по седьмой класс. А в восьмом классе стали издеваться уже мальчики. Мой папа даже приходил в школу разговаривать с одноклассниками, но ничего не помогло…» — сказала подписчица паблика «Пермь Активная» и добавила, что на своем примере хочет показать, что буллинг сложно вынести, особенно морально.

«Интересный у нас народ, однако, когда в сети гуляет видео, для примера, две девочки издевались над сверстницей, много было комментов, найти бы этих девочек и дать им леща, так как родители не в силах, по их словам. Тут почти схожая ситуация, по всей вероятности, пришла дочь мужика с видео, пожаловать, что её ровесники гнобят и издеваются, отец пошёл и дал леща, сейчас его в комментах гнобят. В реалиях сейчас поколение на каждое слово готово ответить десятью словами, и не лестными, уважения к старшим нет, от слова совсем. Что уже говорить о сверстниках. Слов дети не понимают, хамят и огрызаются, пальцем трогать их нельзя, вот они и наглеют. Дети почувствовали безнаказанность, а потом думают, откуда теракты, как в Казани и ПГУ, поколение растёт неуравновешенное психически, и выходом, наверное, будет больше внимания уделять времени своим детям, объяснять, что хорошо, а что плохо. А не здесь учить, что хорошо, что плохо», — считает Вадим А.

«Когда-то были времена, не поверите, при детях матом разговаривать было не принято», — отметил другой подписчик.

В соцсетях часть пользователей придерживается мнения, что детей учить отвечать за свои поступки должны родители, а не чужие дяди. Самосуд никто не имеет право вершить.

Дмитрий Т. советует перечитать множество комментариев и заостряет внимание на том, что большинство самоочевидным решением ситуации находят избиение мужчины в ответ. «Ничего удивительного, так и живём, по законам джунглей», — резюмировал он.