Информация о том, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» исполнили предупреждение Федеральной антимонопольный службы (ФАС) по Московской области и снизили цены на продукты в регионе, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данной ситуации 4 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя ФАС

"Не знаю, как вы, я лишь вижу повышение. Причём каждую неделю. И при этом на товарах постоянно стоит жёлтый ценник, то бишь акция. Я уже не представляю, как можно идти в магазин и покупать всё по стандартным ценникам. Там цифры уже просто издевательские», — указывает Илья Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что, помимо Московской области, есть вся остальная Россия и там цены на продукты пока что никто снижать не спешит. В связи с этим перед ФАС стоит сложнейшая задача — навести порядок во всей стране, считают граждане.

«В Омске пускай тоже проверят эти магазины. Там цены тоже, как в Москве, задрали, а зарплаты при этом остались на всё том же уровне», — отмечает Фёдор О.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине сети «Пятерочка»

Некоторые комментаторы отмечают, что цены необоснованно выросли не только в продуктовых магазинах, но и практически во всех сферах, включая автозаправки и стройматериалы.

«Хорошо бы ещё, чтобы ФАС обратила своё внимание не только на Московскую область, но и на другие регионы, а также автозаправкам выдала предупреждения, Газпрому, «Энергосбыту» и всем коммунальщикам! Цены растут вообще на все, и никто почему-то не пытается их как-то сдержать», — возмущается Матвей С.

Часть людей считает, что ФАС не является эффективным методом для сдерживания роста цен на товары. Граждане убеждены, что условия задаёт сам рынок и государству нет никакой реальной возможности корректировать цены на стадии производства того или иного товара.

«Госрегулирование цен приведет к дефициту товаров. Цены нельзя просто так брать и сдерживать. Может, производители просто начнут снижать граммовку, а то и ещё хуже — снижать качество производимой ими продукции. Давно не ели колбасы из туалетной бумаги?» — обращается Андрей И.

Ряд пользователей указывает на то, что производители могут очень легко отреагировать на претензии со стороны ФАС тем, что люди получат меньший по весу либо менее качественный товар.

«Рынок не проведёшь. Уменьшится фасовка, упадёт качество, искусственно создадут дефицит. Если государство имеет непреодолимое желание помочь сетям сдержать инфляцию, то можно начать со снижения НДС хотя бы на полгода с постепенным повышением, как, например, это делали в Англии. Государство — самый плохой регулятор», — считает Whatever A.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине сети «Магнит»

Отдельные комментаторы отмечают, что российскому руководству пора обратиться к опыту прошлого и начать самостоятельно заниматься производством товаров, внося существенную долю конкуренции на рынке товаров.

«С таким хаосом в ценообразовании ФАС не справится. Снизят наценку — снизятся зарплаты, уйдут продавцы. Выход только один — заново создавать госпредприятия и возвращать товар, произведённый государством, вводить госты и госцены. Очень трудно будет снизить закупочные цены, если нет реальных для этого рычагов. Практически нереально», — поделился своим мнением Василий К.

Напомним, 4 октября на сайте Федеральной антимонопольный службы появилась информация о том, что торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» исполнили предупреждение ведомства по Московской области и снизили цены на продукты в регионе.