Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, хотя является украинским гражданином, не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Об этом 4 октября сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Давид Садзаглишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

«Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину и собирается вести политическую борьбу», — сказал адвокат.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие обратили внимание на то, что Саакашвили предпочел Украине тюремное заключение в Грузии. Иные в связи с данным фактом задались вопросом о том, возможно бывший грузинский лидер просто знает больше…

«Неужели в тюрьме Грузии лучше, чем на Украине?» — поинтересовался Denis696.

«Я так и думала, Михо спасается… Когда он только собирался в Грузию, допускала вариант, что Михо спасается», — добавила lo.

«Крысы сваливают с корабля, боясь утонуть, хотя Михо можно было не боятся, оно ж не тонет…» — ответил на комментарий lo «Латыш».

"Пропала наша Украина, а кто мгновенные реформы продолжит? Михо был профессионал, реформы были так мгновенны, что их никто не замечал. А теперь осиротели мы, в части реформ-то (Саакашвили с 7 мая 2020 занимает должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. — М. Р.)», — иронизирует Ares P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

«Что ж мы без него делать теперь будем? Как же реформы?» — не без сарказма добавил Andrii M.

«Лучше уж в тюрьме в Грузии, чем у вильний (свободной. — М. Р.) Украине», — пишет Анна.

«Может, ему пару галстуков отправить?» — смеется Серега.

«А так любил Украину, что случилось вдруг?» — не понимает Таисия.

«Да подожди еще, Мишико не знаешь что ли? Еще 10 раз вернется», — отреагировал Сергей.

«Господи, даже он сюда не хочет», — написала Ольга.

«Лучше сидеть в тюрьме в родной Грузии, чем вернуться в Рагуляньдию…» — отреагировал Денис.

«Очищающая инквизиция. Но не всё так просто! После Грузии его с нетерпением ждут в России!» — добавил merkury-1.

«Ой ну всё… Земля остановилась, грузин Михо отказывается от экстрадиции к себе на родину на Украину…» — задумался Роман.

«В общем, партия, которая его поддерживала пришла второй, не первой, а второй, потому что Михо рано стартанул на родину… Если б не этот вояж, ну хрен знает, может, его партия пришла первой», — считает Роман.

«Радуйтесь, люди, минус одно де*ьмо в стране!!!» — пишет Sergey L.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвилиппппп

«Задержанный в Грузии Саакашвили отказался от экстрадиции на Украину. Он предпочёл тюрьму Украине. Может, Саакашвили знает больше, чем мы? Такое впечатление, что в Киеве скоро Путин будет и Саакашвили просто предпочёл тюрьму в Грузии украинской тюрьме. Если так, то скоро Зеленский будет соревноваться с Лукашенко, кто скорее в Союзное государство с Россией вступит: Украина или Беларусь», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, ранее грузинский министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не будет передавать бывшего грузинского президента Украине, пока он не понесёт наказания за сделанные преступления.