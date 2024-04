Impostor Factory, приключенческая игра от студии Freebird Games — авторов таких хитов, как To the Moon и Finding Paradise, — наконец-то добралась до релиза. Геймеры уже успели оценить проект в сервисе Steam. И, судя по первым отзывам, у команды талантливого Кана Гао получился очередной игровой шедевр.

Steampowered.com Impostor Factory

Impostor Factory продолжает историю Нила Уоттса и Евы Розалин — сотрудников корпорации «Зигмунд», которая специализируется на вживлении искусственных воспоминаний умирающим людям. В этот раз парочка неунывающих докторов отойдёт на второй план, а их место в качестве центрального протагониста займёт некий Куинси. Новому главному герою предстоит оказаться на необычной вечеринке в таинственном особняке, стать свидетелем множества смертей и неоднократно воспользоваться машиной времени.

Геймеры, успевшие пройти Impostor Factory, хвалят игру за интересный сюжет и цепляющую атмосферу. Также они отмечают, что новая разработка Кана Гао ничуть не уступает по качеству To the Moon и Finding Paradise.

«В целом у студии получилась глубокая и чувственная игра, вызывающая бурю эмоций. Персонажами и их настроениями проникаешься, в каких-то ситуациях узнаёшь себя или своих близких. А тема выбора и его последствий, думаю, тем более будет знакома абсолютно всем игрокам. Единственное, к чему хотелось бы придраться, — совсем уж бедный геймплей и затянутая концовка. Но в данной игре это, признаюсь, не так и важно, поэтому я уже сейчас начинаю ждать следующую часть», — My name is you.

«Impostor Factory не станет общепризнанным шедевром, но даст фору практически любому современному ААА-тайтлу в плане пищи для размышления. Всем фанатам качественных авторских историй и персонально Кана Гао однозначно рекомендую игру к покупке. Ведь даже если завтра миру придет конец, сегодняшний вечер ты проведешь с улыбкой», — PPPP93aH4eK.

«Расписывать подробно об игре — это преступление против тех, кто будет ее проходить, ведь в очередной раз у Кана Гао получилось сделать слезовыжимательную драматичную новеллу, которая снова заставит подумать над своей жизнью с другого ракурса, как и его предыдущие работы», — Primo.

«В очередной раз разработчики из Freebird показали, что можно сделать шедевр без огромных бюджетов и рекламных кампаний. Стоит ли игра своих денег и потраченного времени? Да. Слабее ли она предыдущих частей? Нет. Она просто другая», — J U S T M O N I C A.

«Долгожданная новая игра Кана Гао — выдающегося мастера интерактивных повествований. Да, это не совсем «игра» в плане интерактивности, но по части эмоционального захватывающего сюжета в сопровождении проникновенной музыки с «To The Moon» и её наследниками, включая «Impostor Factory», мало что способно потягаться!»,— uka7777.

Впрочем, не все игроки одинаково благосклонно отнеслись к новому творению Freebird Games.

«Разочаровала данная часть. Игра явно слабее своих предшественниц. История вышла слишком заурядной, хотя в начале вроде как интересно всё начиналось», — Overkane.

«Намного слабее Finding Paradise и тем более To the Moon. Игра, конечно, местами приятная и порой пробирает на эмоции, но история не цепляет, как в предыдущих играх», — Suddenly.

«4 часа душной эксплуатации успеха To The Moon, и это с учетом того, что я дважды заснул. Отвратительно», — Mortex Katamari.

Тем не менее сейчас у Impostor Factory больше 2,5 тыс. отзывов в Steam, из которых 97% — положительные. Остаётся дождаться первых оценок от профильной прессы и тогда можно будет сложить полную картину происходящего.