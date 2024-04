Кинокомикс «Веном 2» (он же Venom: Let There Be Carnage) о похождениях хищной инопланетной субстанции и её носителя-человека с лицом Тома Харди уже ставит первые рекорды. В России картина Энди Серкиса показала лучший стартовый результат среди всех фильмов Sony Pictures (почти 203 млн рублей в день премьеры) и уже заняла шестое место среди самых кассовых кинолент года — первые два места в этом списке занимают «Последний богатырь: Корень зла» и «Дюна» Дени Вильнёва. В США же кинокомикс показал лучший результат за весь период пандемии — около $90,1 млн за первый уикенд.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США

Примечательно, что при таких внушительных сборах критики остались недовольны картиной и поставили ей низкие оценки — в противовес мнению рядовых зрителей. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает, чем же так разозлил «Веном 2» профильную прессу и что о фильме думают посетители кинотеатров.

На популярном агрегаторе Metacritic сиквел «Венома» получил всего 47 баллов из 100 возможных. Картину ругают за глупый сюжет, излишне плоских персонажей и обилие компьютерной графики.

«Сказать, что «Веном 2» не достоин просмотра, — недостаточно. Вам не стоит даже задумываться о том, чтобы когда-нибудь посмотреть его. Достаточно будет просто прочитать рецензию на фильм», — San Francisco Chronicle.

«В эпоху, когда фильмы о супергероях становятся всё более глубокими, проработанными и сложными, поверхностность обоих фильмов о Веноме выделяется самым нелестным образом», — REELVIEWS.

«Декорации неряшливые, визуальных эффектов слишком много, а смех вызывают не шутки, а сам фильм», — Variety.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США

На агрегаторе Rotten Tomatoes «Веном 2» получил 58% свежести из 100 возможных. Критики считают фильм устаревшим и банальным, а происходящее на экране называют «мешаниной». Помимо этого, профильная пресса ругает шаблонного злодея и работу режиссёра.

«Здесь особо не за что уцепиться — странный юмор о пришельце-паразите, безжизненный любовный треугольник и предсказуемый шаблонный злодей», — Seattle Refined.

«Фактор новизны, очевидно, больше не работает, и режиссёр Энди Серкис не делает ничего достаточно примечательного с новой историей и персонажами, чтобы фильм стал интересным», — Screen It!

«Ленивый, скучный и несмешной. Ещё один бессмысленный фильм категории «Б», — NYC Movie Guru.

Kinopoisk.ru Режиссер Энди Серкис

Рядовые зрители, в свою очередь, не только поддержали картину финансово, но и оставили ей множество положительных отзывов. На Metacritic пользовательский рейтинг составляет 6,3 из 10, а подавляющее большинство оценок положительные.

«Этот фильм удваивает безумность и абсурдность первой части. Много экшена, комедии, любовных эпизодов и великолепный третий акт. Ну и, конечно же, великолепный актёрский состав. Том Харди и Вуди Харрельсон очевидно выделяются, но из Наоми Харрис и Мишель Уильямс также получились замечательные героини второго плана», — xXNoelXx.

«Яркий, динамичный и очень развлекательный. Второй по качеству фильм во вселенной Человека-паука от Sony. И совершенно точно — намного более увлекательный, чем первая часть», — Bykovsky7.

«Вы можете спросить: почему у этого фильма так много плохих отзывов? И ответ: я не знаю! Эта картина великолепна от начала и до конца», — GhostKing.

Цитата из к/ф «Веном 2». Реж. Энди Серкис. 2021. США

На Rotten Tomatoes сиквел «Венома» получил пользовательский рейтинг — 85%. Зрители хвалят картину за юмор, ураганный экшен и актёрскую игру Тома Харди и Вуди Харрельсона.

«Если вам понравилась первая часть, то понравится и эта. Юмор всё ещё очень хорош. Отменный экшен. Мишель Уильямс и Том Харди великолепны, как и всегда. А Вуди Харрельсон в роли злодея-психопата был неподражаем», — Theresa H.

«Это очень качественное продолжение. Мне действительно понравилось то, что Sony и Marvel показали на больших экранах. Особенно актёрская работа Тома Харди и Вуди Харрельсона. Было очень интересно наблюдать за противостоянием странного антигероя с ещё более странным антагонистом», — London P.