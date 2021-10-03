Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без сильной и «наглой» международной политики страна не достигнет успеха, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

»Ага, Украина такая наглая! Такая наглая! Попрошайничество — вот ваша реальная политика. В этом вам равных действительно нет, но это уже всем окружающим странам надоело», — указывает Саша Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины не вполне отдаёт себе отчёт в том, что такое «наглость». Граждане подозревают, что если украинская элита слишком сильно заиграется, то даже США дадут стране от ворот поворот, оставив Украину в одиночестве перед лицом надвигающихся проблем.

«Чтобы вести наглую политику, надо иметь то, чего нет у других, либо очень сильную армию. Для примера можете посмотреть на Турцию, которая мнение всех остальных стран на одном месте вертела. А одной лишь наглостью только ботинком по зубам добьешься», — поделился своим мнением Алексей М.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина только и делает, что достаёт окружающие страны бесконечными просьбами и требованиями, но сама ничего дать не способна, что естественным образом вызывает чувство неприятия.

«Этот человек не уважает себя, ходит, попрошайничает у всех. А ему в ответ только обещания. Хочет нажиться, а не получается. Вот как это ситуации можно говорить о какой-то наглости Украины в позитивном ключе? Это её самый жирный минус!» — считает Вячеслав К.

Часть людей считает, что на Украине есть только один способ добиться успеха — ещё сильнее усилить свою русофобию. Но у такого пути два исхода: возможность сесть на шею США и полный крах, если Вашингтон потеряет интерес к такой стране.

«Ерунда. Залог успеха «Украины» — это русофобия и поддержка американского плана окружения России, известного как «план «Анаконда». Без русофобии не будет оснований отделять жителей страны от граждан России и Белоруссии. А без поддержки американцев не будет денег. Сказал бы уж правду, все её так или иначе знают давно», — советует Дмитрий Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр. ВСУ. Украина. Донбасс

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине сейчас нет никаких преимуществ перед другими странами, поэтому «наглость» является проявлением слабости, а не сильной чертой сильного государства.

«Среди украинцев распространена такая неприятная черта — хвастаться друг перед другом тем, чего, собственно, нет. От кого эта черта? Среди русских я такое нечасто встречаю. Вероятно, это признак комплекса неполноценности, что неудивительно на Украине», — считает «Вжижка В».

Нашлись и те, кто убеждены, что никакая наглость не принесёт украинскому народу счастья.

«Пословица гласит: «Наглость — второе счастье», вот только принесёт ли эта его наглость счастье для народа Украины? Жителям страны, в которой всё покупается и продаётся. Где закрываются последние предприятия-гиганты. Где ведущую роль играет нацистско-бандеровская хунта. Где земля, и та уже не принадлежит людям. Единственное, что очень хорошо преподносится, так это русофобия в лице лживых руководителей страны», — пишет Татьяна В.

Напомним, 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область о том, что без сильной и «наглой» международной политики страна не достигнет успеха.