Своим мнением по поводу работы сервиса такси «Яндекс.Go» поделились пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 октября на сайте отзывов Flump.

Ройтер Михаил Григорьевич. Таксисты. 1965

«В Питере не стоит брать эконом. В регионах эконом может и быть неплохим, но в Питере это лотерея, водители попадаются аховые просто. Пристают к девушкам, не понимают русский, пропускают повороты. Уж лучше доплатить немного и взять комфорт, уровень стоит своих денег», — советует пользователь anven.

Многие пользователи пожаловались на то, что служба поддержки никак не может решить проблемы клиентов. Граждане не могут вернуть свои вещи, оставленные в такси «Яндекс.Go».

"Отвратительно! Служба поддержки работает на отвали! Ситуация следующая: была заказана машина уровня комфорт. В машине оставили дорогой зонтик. Был сделан звонок водителю с просьбой вернуть его за деньги. И вот уже 5-й день, как никто ничего не может решить. То отправляют на водителя, то на диспетчерскую! И вот я, как дура, звоню, пишу всем в надежде, что хоть кто-то в состоянии привести водителя в чувство и заставить его привезти уже, получается, украденную вещь! Операторы поддержки с вопросами «Где вы видели вещь в последний раз?» тоже должны включить мозги и понять, что в машине вашего водителя уровня комфорт. Попытка заставить меня ехать в таксопарк, который даже не написали где! Я хотела оплатить водителю за поездку, а не ездить туда, не знаю куда. Видимо, рассчитывать на честность не приходится в вашей конторе. Больший непрофессионализм надо ещё поискать!» — возмущается пользователь Anya.

Некоторые комментаторы жалуются на отсутствие должного уровня профессионализма среди водителей в «Яндекс.Go».

"Я всегда знала, что сервис тут отстой, но чтобы за последний год он упал настолько! Есть другие такси ещё хуже, но «Яндекс», похоже, уже с ними наравне. Не буду говорить о том, сколько ругани было с поддержкой по поводу всяких интересных ситуаций. То, что меня раздражает и волнует больше всего, — это водители! Сейчас шанс встретить русского водителя равен нулю. Постоянно приезжают эти товарищи, которые ни дорог не знают, ни ездить не умеют. Несколько раз создавали аварийные ситуации. Хорошо, что обошлось. Останавливаются, где попало, ходи их ищи, а денежки-то капают. Ужасный сервис. Как же хорошо, что больше не придётся пользоваться этим такси», — пишет Валерия Н.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс Такси

«Часто бывает, что заказываю на одну точку, водитель приезжает вообще на другую. По телефону объясняю, куда подъехать, а он, видите ли, не хочет подъехать или не понимает. Это кошмар, конечно! И что самое ужасное, я отменяю поездку, а с меня ещё списывают деньги за поездку. Это не дело», — считает пользователь nazaroff89.

Часть людей считает недопустимым, когда непрофессионализм водителей в такси «Яндекс.Go» становится угрозой для жизни и здоровья их пассажиров.

«Ждали подругу из другого города. Чуть не опоздала на вокзал, потому что… приехавший таксист, выезжая из внутреннего двора дома, въехал задом в другую машину. Еще и деньги за услугу списались. Капец, списать деньги даже не за то, что услуга не оказана, — еще и угробить пытались. Вы бы хоть проверяли, умеют ли ваши водители вообще водить!» — возмущается Таня З.

Ряд пользователей указывает на то, что ряд водителей попросту неуравновешенны, подвергают опасности себя, пассажиров и окружающих людей, но компании «Яндекс» на это почему-то наплевать.

«Это такси надо переименовать в такси «убийцы»! Вопиющее несоблюдение ПДД, даже я знаю, что водитель, поворачивающий направо, имеет преимущество перед поворачивающим налево. Так вот, этот «убийца», что вёз меня, просто нажал на гудок и поехал на таран! Хотя он был не прав! Нас водитель тоже обсигналил и остановился, а если бы нет? У него машина была, что подножки на уровне моей головы, огромный джип! Дальше веселее: пешеходный переход, идут люди, вы думаете, он остановился? Нет! Он через встречку обрулил людей. У меня вся голова седая. Никогда не пользуйтесь их услугами. Я вот зарекалась месяц назад и опять по дури заказала, ни разу без происшествий ещё не доехала», — написала пользователь angelepetrov4.

Напомним, пользователи сайта отзывов Flump поделились своим мнением о работе сервиса такси «Яндекс.Go».