Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, после того как пытался проникнуть в республику, отправившись с Украины, вызвало обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 2 октября в социальной сети Facebook.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Вот умора-то. Не было бы печали… Сколько сейчас будет комедии! А вам ничего это возвращение блудного грузинского сына не напоминает? Мне вот кажется, что разыгрывается тот же сценарий, что и с возвращением Навального в Россию. Только, судя по всему, Саакашвили ждёт тоже самое, что и Навального, — тюрьма. Поддержки у бывшего президента в стране не так много, как мы видим», — написал Лев Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что задержание Саакашвили произошло без «группы поддержки». Тотальное молчание сторонников бывшего президента удивило граждан.

«А где протесты украинцев? Какого гражданина арестовали, а они спят. «Свободу Саакашвили!» Кто за вас это будет кричать? Не грузины же», — отмечает Василий М.

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Некоторые комментаторы предположили, что Саакашвили переоценил значимость своей персоны и наделся, что грузинские правоохранители не станут его трогать. В итоге всё получилось ровным счётом наоборот, и экс-президента Грузии, судя по всему, ждёт тюремное заключение.

«Михо просто был высокого самомнения о своей персоне. Он думал, видимо, вся Грузия за него горой встанет. Оказалось, что после выкрутасов Саакашвили на Украине, он на своей родине никому не нужен стал, за исключением правоохранительных органов республики, конечно же», — указывает Рашид А.

Часть людей считает, что ни у кого не должно быть сомнения в том, что Саакашвили — преступник и место его — в тюрьме. Поэтому граждане поддерживают действия грузинских правоохранителей, которые просто задержали разыскиваемого бывшего президента Грузии.

«Гастролёр! По крышам ещё не бегал там? Народ, который впрягается за взрослого мужика, который жуёт галстуки… Ну вы там в угаре точно! Саакашвили — это известный аферист, на котором клеймо негде ставить. Очнитесь все, его ждёт только тюрьма!» — считает Милена В.

Ряд пользователей указывает на то, что просто так Саакашвили бы не вернулся в Грузию, чтобы сесть в тюрьму. Граждане подозревают, что в республике готовится что-то очень нехорошее.

U.S. Air Force Арест

«Мишико с бодуна что ли направление перепутал? Или задание от кормильцев получил, героя-страдальца разыграть? Он же прекрасно знал, что его в Грузии ждёт. К чему такие жертвы? Неспроста всё это происходит. В Грузии готовится шумиха», — пишет Николай Е.

«Саакашвили сказал: «Не боюсь и вернусь в Грузию». Так и поступил. В результате он вернулся к себе на родину, невзирая на угрозу тюремного заключения. Не удивлюсь, если беспорядки начнутся в Грузии из-за него. Может быть, это всё опять приведёт к тому, что протестная толпа вновь принесёт ему какую-нибудь власть в стране», — предполагает Самир Б.

Напомним, 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили был задержан в Грузии, после того как пытался проникнуть в республику, отправившись с Украины.