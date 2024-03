Компания Merck объявила 1 октября, что экспериментальная таблетка, разработанная для лечения COVID-19, в ходе клинического испытания снизила риск госпитализации и смерти от вируса почти наполовину. Новость привлекла внимание пользователей Twitter в США, где бурно обсуждается вопрос вакцинации.

Merck и партнер Ridgeback Biotherapeutics заявили в пресс-релизе, что они намерены как можно скорее подать заявку на получение разрешения на экстренное использование препарата molnupiravir в США. Это будет первая противовирусная таблетка для лечения от COVID-19.

В ходе испытания противовирусный препарат molnupiravir был назначен 385 пациентам в течение пяти дней после заражения COVID-19. Еще 377 добровольцев, у которых был выявлен положительный результат, получали плацебо. При этом у всех участников был хотя бы один фактор риска тяжелой формы COVID-19. Все были старше 60 лет, страдали диабетом, ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили компании.

Из участников, принимавших препарат, 28 человек, или 7,3%, были госпитализированы в течение месяца. В группе с плацебо 53 человека, или 14%, были госпитализированы, а 8 из них умерли.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под публикациями the New York Times и The Washington Post.

«Это хорошая новость, но когда мы получим отличную новость? Возможно ли вообще создать вакцину против COVID-19, которая будет работать как вакцина против гриппа. Вакцину, после которой вам больше не придется беспокоиться о том, что вы когда-нибудь снова заразитесь этим вирусом», — пишет @Salvato18210648.

«Эта таблетка определенно будет содержать чип самоуничтожения», — шутит @maurog3.

«Если они эффективны, они изменят игру», — отмечает @CaresBio.

«Медицинские корпорации наносят ответный удар», — иронизирует @ursula_wanza.

«Очень ли он похож на оригинальную противовирусную таблетку ивермектин компании Merck? Компания Merck первоначально имела патент на ивермектин еще в 1980-х годах, но с тех пор патент истек. Это означает, что теперь на нем нельзя заработать. Они решили выпустить таблетку с небольшими изменениями и другим названием?» — интересуется @Cheryllawlor7.

«После согласованной клеветнической кампании против лекарства, удостоенного Нобелевской премии, которое блокирует вирусную репликацию, компания Merck выпускает свою таблетку, блокирующую вирусную репликацию. Просто совпадение, что она будет стоить дороже, чем та, другая?» — недоумевает @ChefyLefty.

«За тысячи лет существования человечества было доказано, что ни одна пандемия или эпидемия не длится вечно. С вакцинами или без вакцин, она закончится, когда установится естественный стадный иммунитет. Вакцины не победят пандемию!» — отмечает @annleelyn1.

«Теперь таблетки??? Значит, вакцина не работает, но на нее все равно есть мандат???» — возмущается @vindeejo.

«Компания хочет получить кусок пирога от пандемии COVID-19. Хорошо. Снимая очки циника, я соглашусь, что хорошо иметь запасной вариант. Люди — сделайте вакцину. Не используйте таблетки как оправдание, чтобы не делать ее», — предупреждает @1life1fire.

«Осторожно, это просто попытка вживить микрочипы в людей, которые не хотят делать прививки», — утверждает @sebtoh.

«Говорит человек, который отправил твит с айфона, в котором есть микрочип и известные возможности отслеживания местоположения», — отвечает @buttman5000.

«Исследование было проведено только на 775 людях. Это слишком маленький размер выборки, им нужно провести дополнительные испытания, чтобы убедиться, что препарат действительно работает, прежде чем тратить время и деньги на его массовое производство», — комментирует @Haxalicious2.

Отметим, что новости о таблетке не вызвали одобрения некоторых пользователей, что позволяет предположить, что, несмотря на изобретение таблетки, в мире все же останутся противники препаратов, назначенных для борьбы с COVID-19. Это выявляет тот факт, что многие — противники не вакцин самих по себе, а давления со стороны государств, которые обязывали использовать лекарства против вируса.