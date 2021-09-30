В рамках прошедшего онлайн-заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров на тему «Зеленое финансирование или инвестиционный мейнстрим XXI века» его участники обсуждали внедрение ESG-повестки в различные бизнес-отрасли. Как сообщается на сайте организатора мероприятия — «Ассоциации менеджеров», на сегодняшний день крупнейшим игроком на рынке «зеленых» облигаций являются США, выпустившие за последние 13 лет, согласно данным организации Climate Bonds Initiative, бумаг на сумму 211,7 млрд долларов. Затем следует Китай с объемом выпущенных облигаций на сумму 127,3 млрд долларов и Франция — 115,6 млрд долларов. Пятерку замыкают Германия и Нидерланды, а Россия, как указывает ассоциация, не входит даже в десятку подобных стран. Тем не менее наша страна всё же активно вовлечена в климатическую повестку и формирует отечественный рынок зеленого финансирования: запускаются новые ESG-инициативы и проекты, а также непрерывно растет объем финансовых активов, соответствующих принципам устойчивого развития. Организаторы мероприятия уверены, что интерес к зеленым инвестициям будет только расти, поскольку вопросы экологии волнуют как государственные ведомства, так и бизнес-структуры.

Винсент Ван Гог. Вход в Городской кредитный банк на улице Корте Ломбард в Гааге, Нидерланды. 1882

В ходе заседания участникам предлагалось обсудить вопросы интеграции российского национального рынка зеленого финансирования в глобальную концепцию устойчивого развития, критерии зеленых и адаптационных проектов, отличия «зеленого» финансирования от других видов кредитов и его выгодные стороны для компаний-заемщиков, а также оценить перспективы будущего рынка зеленого финансирования в России и определить потребности для его развития. Издание «Эксперт» опубликовало заявления ряда экспертов, участвующих в заседании. Так, как пояснил старший юрист по M&A, крупным проектам и устойчивому развитию международной юридической компании Baker McKenzie, основанной в 1949 году в Чикаго, Роман Ишмухаметов, в «зеленом» финансировании значительную долю занимают «зеленые» облигации, корпоративные инвестиции в рамках M&A и внутренние инвестиции компании в основной капитал, но основным элементом на глобальном рынке сейчас являются инвестиции, которые производят asset-менеджеры пенсионных, суверенных и частных фондов. При этом, как пояснил Ишмухаметов, если раньше основным параметром эффективности инвестиций считалась их доходность, то сегодня появился новый запрос на то, какой эффект эти инвестиции оказывают на тех, кто непосредственно задействован в этом процессе. Кроме того, другой представитель этой же юридической компании, отвечающий за вопросы глобальной практики ВИЭ, Станислав Сирот отметил, что в мире происходит деинвестирование в некоторые «грязные» отрасли. В частности, это касается добычи и использования угля, нефти и в меньшей степени — природного газа. И в этот процесс уже вовлечены банки — во многих из них, по его словам, назрел запрос на изменение структуры кредитных портфелей: например, банками принимаются решения о снижении выбросов за счет того, что они просто перестают кредитовать вредные производства. Как подчеркнул Сирот, пока это в основном касается крупных игроков, которые работают в нескольких юрисдикциях.

«Всё это приводит к тому, что в новых кредитных документах появляются новые условия и прописываются четкие параметры вплоть до того, какое обязательство на себя берет компания в области сокращения выбросов и ESG, — цитирует «Эксперт» заявление председателя по глобальной практике ВИЭ компании Baker McKenzie. — И если эти обязательства не исполняются, ужесточается отчетность компании и возможно изменение процентной ставки по кредиту в сторону повышения».

Smdnr.ru Отгрузка угля

Директор департамента внешних коммуникаций En+ Group Ольга Санарова, которая выступала еще и в роли модератора заседания, напомнила, что действительно, еще несколько лет назад руководителя одной из российских добывающих угольных компаний возмущало то, что получить кредиты в международных банках под подобную деятельность стало практически невозможно. В качестве примера того, что в мире практика инвестирования во вредные отрасли стала приобретать аморальный характер, эксперты приводят Китай. Как отметил заместитель генерального директора по стратегии и рынкам капитала En+ Group Олег Мухамедшин, правительство Китая объявило о заморозке уровня выбросов по крупнейшим провинциям, лидирующим в производстве первичного алюминия, с уровня этого года, что «говорит о том, что даже Китай идет вперед, и их работа направлена на снижение выбросов».

В России тоже отслеживают ESG-повестку, еще раз подметили эксперты. По словам директора бизнес-блока ВЭБ. РФ Дмитрия Аксакова, в середине сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал совместно разработанную ВЭБ. РФ и Минэкономразвития таксономию в виде правительственного постановления и теперь в России есть правовое поле, определяющее, что такое зеленые кредиты, облигации, что в перспективе дает возможность применять к ним меры господдержки — субсидии процентных платежей по кредитам и купонных платежей по облигациям, а также стимулировать интерес инвесторов к таким инструментам, прежде всего, через налоговые льготы для держателей зеленых облигаций.

Rosseti.ru ЛЭП

Между тем, заметим, несмотря на активность того же Китая в ESG-повестке, страна сейчас столкнулась с нехваткой электроэнергии. Как пишут российские СМИ, Китай обратился к «Интер РАО» с просьбой об увеличении ее поставок. Энергодефицит возник в стране, как пишет издание «Коммерсанъ», из-за нехватки угля для ТЭС на фоне взрывного роста цен на топливо, закрытия местных шахт и проблем с транспортировкой топлива. Забота об экологии — это хорошо, но переходный период экономик государств на ESG-рельсы, к слову, российские власти его предусмотрели, будет, судя по всему, непростым. В этой связи, очевидно, что банковское финансирование приобретает еще большее значение. С учетом того, что правительство России намеренно хоть и активно, но всё же более поступательно реализовывать ESG-повестку, оно может столкнуться с проблемами политики Банка России в части регулирования банковского сектора. Напомним, в июле мы сообщали о том, что ЦБ РФ публиковал для общественного обсуждения проект об основных направлениях развития финансового рынка в ближайшие три года, отмечая, что документ с учетом внешних факторов можно рассматривать, как условный. Потому как реализация намеченных в нём планов в полном объеме будет зависеть и от эпидемической ситуации, неопределенность дальнейшего развития которой не позволяет, как указывал сам Банк России, до конца и однозначно предсказать все риски, которые могут оказать влияние на финансовый рынок, и от глобальных макроэкономических и геополитических факторов (рост инфляции, обострение долговых проблем в странах и т. д. и т. п.), способных повлиять на движение потоков капитала между странами и валютный курс. Планам по развитию финансового рынка России также угрожает возможное распространение в мире расчетов в денежных суррогатах, если на глобальном уровне этот вопрос так и не будет отрегулирован. Более того, как отмечал ЦБ РФ в своем проекте, коррективы планов могут потребоваться и в случае отставания России от мировых тенденций по ускоренному внедрению ESG-регулирования, переориентации глобальной экономической политики и финансовых рынков на факторы устойчивого развития, что повысит риски по снижению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене. В этом случае, как указывал Центробанк, потребуется в принципе сместить приоритеты в своих планах в пользу ускоренной реализации ESG-повестки, соответственно, отложив или отказавшись вовсе от других мероприятий.

Goverment.ru Банк России

Возможно, Банк России видит свою роль в ESG-повестке одной из ключевых, если не сказать главной. Поэтому вовсе не удивляет новость о том, что правительство раскритиковало законопроект, наделяющий Банк России правом по своему усмотрению ограничивать выдачу кредитов теми или иными банками. Как сообщало издание «Коммерсантъ», в правительстве сочли, что подобные решения необходимо применять только после консультации с кабинетом министров. Соответствующие замечания, то есть — отзыв на законопроект, позволяющий совету директоров ЦБ своим решением вводить количественные ограничения кредитования для банков и МФО — правительство направило в Думу. Кроме того, правительство обращает внимание на то, что положения законопроекта о применении дифференцированного подхода «к различным участникам банковского рынка не могут быть поддержаны и подлежат исключению».

«Наделение Банка России дополнительными полномочиями по установлению прямых количественных ограничений повысит административную нагрузку на финансовые организации», — приводит издание один из тезисов отзыва правительства на законопроект.

Как подчеркивает правительство, в арсенале Центробанка уже присутствуют механизмы, направленные на регулирование рынка, в том числе потребительского кредитования, например, применение показателей долговой нагрузки и коэффициентов риска при расчете нагрузки на капитал банков. Как отметил изданию один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков, отзыв правительства будет проанализирован и в диалоге ведомств будет принято решение о том, какие именно поправки вносить в законопроект.