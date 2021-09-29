Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с двумя интервью зарубежным СМИ. Первое — турецкому правительственно агентству Anadolu Ajansı, второе — телеканалу France 24. Первое было опубликовано 27 сентября на сайте агентства, второе вышло 28 сентября. Внешне эти два материала объединяет общая тематика: война в Нагорном Карабахе и ситуация в так называемый постконфликтный период. Но между ними есть разница.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

В интервью Anadolu Ajansı Алиев обрушился с резкой критикой на деятельность Минской группы ОБСЕ, которая, по словам главы Азербайджана, «отдавала предпочтение политике «ни войны, ни мира», «во время 44-дневной войны некоторые страны — сопредседатели Минской группы подняли против нас (Азербайджана — С.Т.) вопрос в ООН», а после окончания войны на протяжении почти года МГ ОБСЕ не выступала ни с какими предложениями. Более того, Алиев еще раз подчеркнул, что «нагорно-карабахский конфликт завершен», а в дальнейшем Минская группа должна заниматься «открытием дорог, открытием коридоров, оказанием поддержки мирному процессу, урегулированием армяно-азербайджанских отношений, усилиями, чтобы между Арменией и Азербайджаном был подписан предложенный нами мирный договор». «Если кто-то хочет предоставить «Нагорному Карабаху» статус, — указал Алиев, — то пусть отведет территорию в своей стране, создаст там образование или республику, признает ее независимость. Мы тоже признаем. Но не на территории Азербайджана!»

И вдруг в разговоре с телеканалом France 24 президент заявляет следующее: «Азербайджан уже неоднократно публично заявлял о готовности начать диалог с Арменией. Речь идет не только о начале диалога, но и о предстоящей работе над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. Война закончилась, конфликт урегулирован. Мы должны приступить к новой деятельности, чтобы сделать регион более прогнозируемым, стабильным и безопасным. Встреча министров иностранных дел двух стран является хорошим показателем этих усилий. Надеюсь, что это не просто встреча, а начало нового процесса, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, который придаст новый масштаб широкому сотрудничеству в регионе Южного Кавказа. Азербайджан никогда, даже во время войны, во время оккупации не возражал против любых контактов на высшем уровне. Обычно контакты между руководителями двух стран организовывались в рамках Минской группы ОБСЕ. Они предлагали повестку дня, организовывали встречи. Но если сопредседатели Минской группы выступят с предложением о такой встрече, то мы, конечно, не будем против».

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью телеканалу France 24

Налицо очевидная смена политической декорации в регионе. Ее видимый первый признак — возобновление работы МГ ОБСЕ. В этой связи глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «сопредседатели Минской группы согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион Нагорного Карабаха». Второй признак: эта акция в одинаковой степени находит поддержку как в Баку, так и в Ереване, то есть стороны достигли кого-то компромиссного решения. Но какого? Означает ли это то, что Армения, которая ранее связывала с деятельностью МГ ОБСЕ проблему определения статуса Нагорного Карабаха, изменила свою позицию и согласилась с предлагаемой Азербайджаном для сопредседателей переговорной повесткой? Или, наоборот, произошли перемены в бакинских подходах к перспективам переговорного процесса? Нет, не означает. Скорее всего, начинает работать схема, изложенная замглавы МИД России Андреем Руденко.

Ранее в интервью ТАСС он, говоря о необходимости возобновления деятельности МГ ОБСЕ, отмечал, что «тройка сопредседателей имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе — по статусным вопросам. Но осторожно, не спеша, когда придет время». Отсюда главный вывод: Минская группа пока воздерживается от формирования своей повестки дня и главную свою задачу видит в возобновлении переговорного процесса, акцентируя внимание на вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами, без чего сложно двигаться дальше на политическом треке урегулирования. Такая тактика предполагает на первом этапе соблюдение принципов, отраженных в заявлении от 9 ноября 2020 года, и перевод их фактически под патронаж МГ ОБСЕ. И только потом, на втором или третьем этапе в процессе урегулирования могут возникнуть новые условия для появления каких-то новых форматов, в которых могут принять участие и заинтересованные внешние игроки.

Kremlin.ru Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В частности, Франция, которая как одна из стран-сопредседателей активно наблюдает за развитием ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Видимо, не случайно, Алиев обнародовал свою готовность к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью именно французскому телеканалу. Что любопытно, на ход событий быстро отреагировал Евросоюз. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что «мы начали переговоры с Азербайджаном и Арменией для создания взаимного доверия между этими странами». Но готова ли азербайджанская дипломатия к такому ходу событий? Ведь ранее ЕС не принимал участия в переговорах по Нагорному Карабаху. Теперь Брюссель может наращивать свою политическую активность в Закавказье и представлять план своего участия в процессе урегулирования конфликта с предложениями каких-то альтернативных решений в противовес позициям, например, Баку по статусу Нагорного Карабаха. Кстати, не случайно и Тбилиси, считающий себя «единственным европейцем на Кавказе», вновь выступил с предложением «создать платформу для диалога между Арменией и Азербайджаном».

Mil.ru Дорожный указатель на Ереван и Шушу

Но пока по внешним признакам Баку и Ереван не демонстрируют готовности идти на уступки, чтобы, как пишет американское издание Eurasianet, «подготовить проект мирного соглашения, что возможно только при условии начала реальных переговоров». До этого еще далеко.