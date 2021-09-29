



Андрей Лыткин ИА Красная Весна Флаг России

Институциональная поддержка высокотехнологичных секторов обрабатывающей промышленности

Институциональная поддержка экономики является положительно зарекомендовавшим себя инструментом реализации политики структурной трансформации экономики в целом и промышленной политики в частности. Она является составной частью фундаментальной трансформации экономики и направлена на формирование эффективной макроэкономической и регулятивной среды.

Стоит отметить, что стратегия поддержки экономического развития России в настоящее время направлена, главным образом, на реализацию институциональных мер поддержки промышленного производства, в том числе и высокотехнологичного.

Ключевым инструментом достижения национальных целей, в том числе и в промышленном производстве, согласно действующей модели экономического развития, являются национальные проекты. Одним из базовых критериев эффективности работы в рамках достижения национальных целей является ускорение технологического развития России с увеличением к 2024 году количества организаций, осуществляющих инновации, до 50% от их общего числа.

Согласно данным Росстата, доля продукции высокотехнологичных отраслей в структуре ВВП выросла с 19,6% в 2011 году до 23,5% в 2020 году. Текущий уровень инновационной активности в обрабатывающем производстве России превышает аналогичные показатели по промышленности и экономике в целом. При этом весьма настораживающим фактом является устойчивое снижение данного показателя. Если в 2017 году инновации осуществляли 26,22% организаций обрабатывающей промышленности, то в 2019 их доля сократилась до 20,5%.

Также в последние три года происходит снижение удельного веса инновационных товаров в структуре промышленности в целом и обрабатывающих производств в частности. Доля инновационных товаров в общем объеме товаров обрабатывающей промышленности уменьшилась с 8,6 до 7,7%. При этом положительная динамика наблюдается в числе разработанных передовых технологий в обрабатывающих производствах России: рост с 442 технологий в 2017 году до 532 технологий в 2019 году.

Доля высокотехнологичного импорта России существенно превышает долю высокотехнологичного экспорта (см. рисунок 1), что является во много сдерживающим фактором ускорения роста отечественной экономики.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Флаг России

В целях технологического развития отдельных отраслей обрабатывающего производства отдельное внимание уделяется формированию институциональной среды, которая включает в себя совершенствование механизмов защиты прав интеллектуальной собственности и модернизации системы технического регулирования.

Одним из элементов поддержки развития высоких промышленных технологий, согласно реализуемой Правительством России стратегии, является стимулирование развития малого и среднего технологического предпринимательства. Развитие малого и среднего технологического предпринимательства принимает высокую долю актуальности в свете тенденции снижения изобретательской активности в экономике России.

К числу ключевых инструментов институциональной поддержки машиностроения в промышленной политике правительства России относят требования по локализации производства оборудования и комплектующих при реализации программ государственных закупок. Данная мера поддержки направлена на повышение сложности и уровня добавленной стоимости российского машиностроения, а также на проникновение зарубежных перспективных технологий в сектор отечественного машиностроения.

Важным вопросом экономической политики России является стимулирование несырьевого (в том числе и высокотехнологичного экспорта) посредством формирования благоприятной регуляторной среды (проект «регулятивная гильотина»), совершенствование институтов финансовой поддержки несырьевого экспорта, совершенствование механизмов международной сертификации в России.

Согласно действующей модели экономики России, одним из базовых инструментов, призванных обеспечить её опережающий и устойчивый рост, являются институты развития, основное предназначение которых заключается в обеспечение целевых параметров технологического и научного развития российской экономики.

В условиях недостаточного научно-технологического развития российской экономики, ее высокой зависимости от импорта высокотехнологичной продукции крайне важна эффективность деятельности институтов развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

В настоящее время проводится масштабная реформа институтов развития Российской Федерации. Целями реформы называются приведение политики управления институтами развития в соответствии с национальными целями и устранению текущей неэффективности работы данных институтов, а также исключение дублирующих функций отдельных институтов развития. В ходе проведения реформы система из 40 институтов развития сокращается до 12 и «единого института развития» на базе ВЭБ.РФ. В России формируется принципиально новая экосистема инвестиционного обеспечения процессов технологического развития, направленная на обеспечение высокой конкурентоспособности отечественной экономики в мире.

Достижению целей, поставленных перед российскими институтами развития, может помешать слабая институциональная среда. Данные по индексу глобальной конкурентоспособности показывают, что в сравнении с рядом других индикаторов национальной конкурентоспособности Россия «проседает» по качеству институциональной среды.

Возникла необходимость несколько расширить ракурс проводимой реформы институтов развития. Сейчас на государственном уровне выделены несколько главных направлений совершенствования специализированных институтов развития, а по сути, направлений экономической политики. Предлагается дополнить этот перечень, включив в него направление по улучшению общесистемных институциональных показателей, регулируемых государством и влияющих на работоспособность и результативность специализированных институтов развития. Это поможет более реалистично оценивать перспективы реформируемых институтов развития, а также своевременно принимать меры по устранению выявленных общесистемных институциональных препятствий.