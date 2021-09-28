Градус напряжения растет. Вот и Владимир Путин на встрече с лидерами прошедших в Госдуму партий отметил, что без снижения инфляции в России нет смысла в реализации ряда проектов и в промышленности, и для людей. А инфляция у нас в стране, заметим, как известно, «прёт со всех щелей» ‑ и глобальная, и внутренняя. Разве это дело, когда государство, выделяя поддержку пенсионерам, военным, семьям с детьми, переживает за то, что она может подстегнуть рост инфляции, и вынуждено как бы исподволь напоминать бизнесу, что не стоит спекулировать на соцподдержке? А чем обернулась льготная ипотека? По сей день эксперты обсуждают её последствия для рынка недвижимости. На этот раз «Банки.ру» со ссылкой на «Ведомости» опубликовали аналитику РЭУ им. Г. В. Плеханова, авторы которой опасаются, что в орбиту кредитования вовлекается часть населения, в будущем не всегда способная качественно обслуживать задолженность: льготное кредитование, снижение ставок по классической ипотеке, рост цен на жилье, ускорение инфляции, снижение реальных располагаемых доходов и рост долговой нагрузки указывают на то, что платежная дисциплина будет ухудшаться, а просроченная задолженность будет расти. Динамика, как указывают аналитики, будет более заметна по мере сокращения новых выдач при охлаждении рынка, но банки имеют достаточный запас прочности по капиталу для абсорбирования ожидаемых потерь. При этом ситуация может усугубиться, по их мнению, если произойдет существенная коррекция цен на недвижимость. Более того, в «Заключении Счетной палаты РФ (СП) на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год» говорится, что рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может сформировать финансовый пузырь, способный серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения: по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21% к результатам 2019-го и на 1 января 2021 года составил 9,5 трлн рублей, за 2020 год было предоставлено 1,713 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, что больше, чем в 2019 году, как в количественном (плюс 35%), так и в денежном (плюс 51%) выражении. Помимо снижения ставок, указывают аудиторы, существенную поддержку спросу оказали масштабные программы господдержки, в рамках которых в течение 2020 года было выдано около 1,4 трлн рублей. При этом повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость, который оказался существенно выше инфляции: в 2020 году цены выросли на первичном рынке — на 12%, на вторичном — на 9,5%.

Металлургия

Однако разве субсидии государством выделяются только лишь на компенсацию рыночной ставки по ипотечным кредитам, призванным решить вопрос с расширением доступности жилья и параллельно поддержать строительную отрасль в непростое время? Нет! Господдержку получают и другие различные отрасли экономики. И государство в этом случае может иметь взаимные притязания к бизнесу — требовать адекватных, доступных для населения России цен на продукцию, социальной ответственности, наращивания доходов работников либо элементарного роста вложений в развитие производств, иногда в ущерб своим дивидендам. Заметим, иногда. Ранее так остро вопрос не ставился, ждали, вероятно, когда у бизнеса проснется совесть. А в это время бизнес только укрупнялся. Ну, вот и укрупнился — пора и честь знать. Интересно, что и Счетная палата обратила свой взор не только на структурные сдвиги в экономике. Значит, вместе с ростом запроса на реализацию социальной повестки накаляется и настроение бизнеса тоже. Хотя, да, стоит напомнить, что Владимир Путин указал, в том числе вновь избиравшимся депутатам, что радоваться им рано, нужно для начала победить внутреннего врага — вытащить значительную часть народа из бедности, а также решить проблемы в области здравоохранения, образования и в развитии инфраструктуры. В ходе своего выступления перед сенаторами на правительственном часе, где обсуждался прогноз социально-экономического развития России на предстоящие три года, аудитор СП Дмитрий Зайцев сообщил, что без структурных реформ трудно будет поддерживать столь высокие темпы экономического роста. А темпы роста ВВП на следующий год прогнозируются, напомним, на уровне всего лишь 3%. Использование средств фонда — это правильный шаг со стороны правительства, заявил аудитор, но его объемы, по его словам, не являются решающим фактором запуска инвестиционного цикла.

«Очевидно, что бо́льшая часть инвестиций — это частные инвестиции, которые зависят от благоприятного инвестиционного климата, а это означает проведение структурных реформ правительством, в том числе в области контрольно-надзорной деятельности, создание четких ориентиров для предпринимателей и снижение, конечно же, регуляторной неопределенности. Мы дополнительно изучим меры, которые отражены в пакете документов к проекту федерального бюджета, в том числе инициативы правительства, госпрограммы, меры нацпроектов, и сделаем вывод о влиянии инвестиций на прирост ВВП», — подчеркивал в своем выступлении перед сенаторами Зайцев.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководством политических партий, 25 сентября 2021 года

То есть Счетная палата опять и снова говорит об улучшении инвестиционного климата, тогда как государство, оказывая господдержку, просит бизнес повернуться к стране лицом. В то же время, говоря о таком прогнозном показателе, как рост реальных располагаемых денежных доходов, который по плану должен будет составлять не менее 2,5 процента ежегодно, аудитор выразил мнение, аналогичное заключению ученых ИНП РАН, которые в своем квартальном прогнозе указывали, что поскольку ключевой вклад в прирост ВВП в этом году внесло потребление домашними хозяйствами, как на фоне восстановления доходов населения, так и за счет допвыплат военнослужащим и пенсионерам, то нерегулярный характер этих выплат, если такая практика не будет продолжена, окажет негативное влияние на экономическую динамику уже в 2022 году: положительный вклад в экономическую динамику со стороны потребления домашними хозяйствами снизится с нынешних 3,8% до 0,9% в следующем году. По словам же Зайцева, «в условиях пандемии и при значительных мерах правительства, которые были оказаны в 2020—2021 годах, кажется, будет трудно удержать без оказания аналогичных мер поддержки на том же уровне в прогнозном периоде» показатель предполагаемого роста реальных располагаемых денежных доходов. По его мнению, прогнозируемый опережающий рост доходов от предпринимательской деятельности, о котором упоминал министр экономразвития Максим Решетников, может стать полноценным драйвером роста доходов населения и потребительского спроса при создании благоприятных условий роста инвестиций в частном секторе. В свою очередь экономисты Института РАН указывали, что стабильный вклад в экономику будет вносить госпотребление, чему будет способствовать реализация 42 новых стратегических инициатив. Следовательно, будут расти госинвестиции и капвложения крупных компаний, тогда как инвестактивность остальных экономических субъектов будет сдержанной на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

И вот аудиторы внесли небольшую ложку дегтя в «бочку меда»: в заключении Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2020 год она отмечают несоответствие прогнозов Центробанка реальности.

«Снижение экономической активности, доходов населения и спроса являлись, по мнению Банка России, главными дезинфляционными факторами, — пишется в заключении. — Однако во втором полугодии смягчение карантинных ограничений вызвало оживление спроса, что ускорило рост цен. Дополнительным проинфляционным фактором стало ослабление курса национальной валюты (в среднем за 2020 год на 11,1%)».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гипермаркет

По итогам 2020 года инфляция составила 4,9%, что, как указали аудиторы, значительно выше показателя 2019 года (3%), и превысила как прогноз Минэкономразвития России (3,8%), так и осенние ожидания Банка России (4,2%). При этом этот показатель оказался самым высоким за последние пять лет. Напомним, что экономисты РАН предупреждали, что проблемой ближайшей экономической перспективы может стать то, что торможение роста станет результатом рассогласованных действий в области экономической политики: с одной стороны, — разработка более 42 крупных инициатив стратегического характера и выделение на них существенных ресурсов будет способствовать расширению уровня инвестактивности на базе партнерства государства и бизнеса при их реализации, с другой, — рост ключевой ставки и сворачивание антикризисного пакета поддержки экономики может стать фактором сдерживания как потребительского, так и инвестиционного спроса, напрямую не связанного с реализацией госпрограмм. По мнению экономистов, способствовало бы росту экономики и укрепление рубля, но, несмотря на значительный рост доходов от внешнеэкономической деятельности, существенного укрепления курса не произошло. Прежде всего потому, заключают экономисты, что в рамках бюджетного правила Минфин РФ выкупил практически весь рост положительного сальдо платежного баланса — 11 млрд долл. из 12 в первом полугодии 2021 года, и аналогичным образом ситуация развивается и во втором полугодии. Продолжение такой политики, по их же мнению, в текущих условиях может быть связано с искусственным занижением потенциала экономического роста в кратко‑ и среднесрочной перспективе.