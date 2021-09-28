В сегодняшней изменчивой международной обстановке смогут ли греки и британцы построить на основе давнего сосуществования тесное сотрудничество? Продлить то, что существовало с начала 19-го века, когда греческие торговцы, банкиры и судовладельцы обосновались в Лондоне, Манчестере и Ливерпуле? Эти греки, первыми получившие право в качестве подданных Османской империи поселиться в Великобритании, создали успешные компании, воспользовавшись финансовыми возможностями, предоставляемыми Лондоном и рынками Британской империи. Что тогда способствовало успешному сосуществованию двух народов? Можно ли повторить такой успех сегодня, идя из двух очень разных стран, одна из которых является членом ЕС, а другая выбрала курс за пределами Союза? Каковы возможности и какие трудности возникают сегодня?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грек

Таковы были некоторые из вопросов, подробно изученных экспертами, историками, экономистами и другими участниками Пятого ежегодного британско-греческого симпозиума, который состоялся в Оксфорде на этой неделе.

Соединенное Королевство сыграло важную роль в истории греческого государства, и нынешняя 200-летняя годовщина начала греческой войны за независимость — это возможность изучить прошлое и обсудить перспективы на будущее. Будучи великой державой в то время, когда греки боролись за свою свободу, с сильнейшим военным флотом в мире, Британия (а также многие британские филэллины) сыграла решающую роль в победе греков и создании греческого государства. Лондонские греки внесли существенный вклад в ту борьбу и в предоставление займа сражающимся грекам, что было фактическим признанием еще одного «нерожденного» государства. Идеи либеральных британских интеллектуалов вдохновляли мятежных греков, а борьба греков воодушевляла их британских сторонников.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Сегодня отношения двух народов остаются очень близкими на многих уровнях из-за долгой общей истории, из-за множества греков, которые учились в Великобритании, и тех, кто живет там с незапамятных времен или переехал во время греческого экономического кризиса. Да и в Греции живет немало британцев. Трудности и переломы в международных отношениях и экономике могут открыть перед этими двумя странами новые возможности для более тесных отношений в торговле, экономике и обмене услугами. Климатический кризис и необходимость адаптации национальных экономик к возобновляемым источникам энергии приводят к сбоям, увеличению затрат на производство и транспортировку продукции, но, с другой стороны, — открывают возможности для развития новых идей и технологий. Это, в сочетании с постоянно растущим доминированием цифровой экономики, требует от всех стран как можно более быстрой адаптации. Как отмечалось на симпозиуме, Греция сможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми технологической революцией, без дополнительного бремени неконкурентоспособных отраслей промышленности. Но успех проекта зависит от доступа большего числа людей к более быстрому подключению к интернету — а для Греции это больная тема.

В ходе дискуссий были рассмотрены проблемы и возможности в системе международной торговли, в том числе сделан больший акцент на услугах, подъем Китая и трудности в производственных цепочках и транспорте, отмеченные пандемией. Все более сложные производственные и распределительные сети, увеличивающийся объем перевозимых товаров и новые инвестиционные инициативы сочетаются с необходимостью решения вопросов защиты и безопасности, влияющих на транспорт и торговлю.

Presidency.gr Афины

Каждый день появляются новые перспективы, как и проблемы, требующие решения. В этом контексте и Греция, и Великобритания должны укреплять обмены между ними и и без того чрезвычайно тесные отношения на уровне культуры, образования и прочего, что отмечалось на мероприятии неоднократно.

Помимо возможностей, но также и трудностей, вызванных выходом Великобритании из Евросоюза, обе страны сталкиваются с миром, в котором торговля больше не сводится к обмену товарами, а тяготеет к обмену услугами, идеями и людьми, обладающими специальными техническими навыками. Обе страны имеют динамичный туризм, профессиональные услуги, научно-исследовательские и культурные секторы.