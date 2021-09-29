«Руки кровили»: воспоминания героев Сурского рубежа
ИА REGNUM публикует очередные воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии в 1941—1942 годах. Они опубликованы в сборнике «Строители безмолвных рубежей»*, авторами которого стали чебоксарские школьники.
«Главная цель, которую мы ставили перед собой, — это сохранение памяти о трудовом подвиге наших земляков для передачи следующим поколениям», — отметил инициатор проекта Дмитрий Захаров, который на тот момент возглавлял муниципальное управления образования (ныне глава минобразования Чувашии).
«Как выдержали, не знаю»
Марии Алексеевне Егоровой из Порецкого района (1922−2008 гг.) вместе с односельчанами предстояло «срыть берег Суры так, чтобы он стал отвесным, чтобы не прошли танки». Также они копали окопы, делали накаты, ходы сообщений. В 40-градусные морозы смёрзся грунт:
Труженица тыла вспоминает, выходной давали тому, кто в субботу топил баню:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 10 города Чебоксары Валерией Даниловой (руководитель — И. Е. Моисеева).
«Руки кровили»
Воспоминания Петра Николаевича Екимова (1922−2007 гг.) из Алатырского района восстановлены благодаря его сыну. Он рассказывал, что люди работали «до изнеможения»:
Из воспоминаний следует, что рабочих на строительство отправляли бригадами от колхозов вместе с лошадьми, на которых увозили мёрзлый грунт и подвозили стройматериалы:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 28 города Чебоксары Александром Реутиным (руководители — С. Г. Архипов, Р. Д. Будкова).
«У всех была одна мысль»
Зинаида Михайловна Ефимова (1931 год рождения) из Порецкого района в ноябре 1941 года вместе со взрослыми попала на строительство Сурского рубежа. Она рассказывает, что «у всех тогда была одна мысль, одно стремление — всё сделать для фронта, для победы над страшным врагом».
Ветеран вспоминает, что на строительстве организовали социалистическое соревнование, учредили переходящее Красное знамя, введена система поощрения «передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих».
Также она рассказала, что многие не имели «хорошей одежды», но особенно быстро изнашивалась обувь, для чего по просьбе рабочих организовали торговлю лыком и лаптями:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Викторией Барабаш (руководитель — К. А. Таймукова).
«Куда вели, никто не знал»
Варвара Егоровна Ёлкина (1924 год рождения) получила повестку на трудовой фронт вместе с сестрой. В ней говорилось, что «нужно взять с собой еду на 2−3 дня и тёплую одежду»:
Ветеран вспоминает, что спали они в землянке, которая «кое-как» отапливалась самодельной печкой, но «всё равно было очень холодно». Как раз в эти дни ей исполнилось 17 лет.
Варвара Егоровна также рассказала, что они рыли окопы «в человеческий рост»:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 61 города Чебоксары Самсоном Мироновым (руководитель — Л. В. Николаева).
Сурский рубеж забрал нерождённого ребёнка
Пелагея Романовна Жарова (1909 год рождения) из Козловского района на момент трудовой мобилизации была беременна четвёртым ребёнком, и её не должны были отправлять рыть окопы, вспоминает её дочь.
Дочь запомнила, как мама рассказывала, что «одежда была очень плохая, работали одни женщины».
В ту зиму у четырёхлетней дочери заболели почки, и требовалось лечение.
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Валерией Каяховой (руководитель — Л. А. Иванова).
«Питались, чем придётся»
Раиса Константиновна Захарова (1914−2006 гг.) из Яльчикского района вместе с односельчанами строила блиндажи и укрепления:
*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.