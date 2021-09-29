ИА REGNUM публикует очередные воспоминания участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии в 1941—1942 годах. Они опубликованы в сборнике «Строители безмолвных рубежей»*, авторами которого стали чебоксарские школьники.

Cap.ru Сборник воспоминаний «Строителям безмолвных рубежей»

«Главная цель, которую мы ставили перед собой, — это сохранение памяти о трудовом подвиге наших земляков для передачи следующим поколениям», — отметил инициатор проекта Дмитрий Захаров, который на тот момент возглавлял муниципальное управления образования (ныне глава минобразования Чувашии).

«Как выдержали, не знаю»

Марии Алексеевне Егоровой из Порецкого района (1922−2008 гг.) вместе с односельчанами предстояло «срыть берег Суры так, чтобы он стал отвесным, чтобы не прошли танки». Также они копали окопы, делали накаты, ходы сообщений. В 40-градусные морозы смёрзся грунт:

«Глубина окопа должна быть два метра. Бывало, мужчины выворотят с большим трудом глыбу, а мы с ней сделать ничего не можем, сил не хватает. Но они нас жалели, разбивали эти глыбы на маленькие».

Труженица тыла вспоминает, выходной давали тому, кто в субботу топил баню:

«Баня — настоящий праздник. Прежде чем начать мыться, сидели, отогревались. В бане же и стирали. Дисциплина была строгая, домой никого не пускали. У односельчанки Поли Егоровой умерла дочка трёх лет. Ей об этом с обозом сообщили. А хоронить её не пустили. Ребёнка хоронили дед с бабкой. Как всё это выдержали, не знаю. Хорошо хоть кормили прилично, мясо ели вдоволь».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 10 города Чебоксары Валерией Даниловой (руководитель — И. Е. Моисеева).

«Руки кровили»

Воспоминания Петра Николаевича Екимова (1922−2007 гг.) из Алатырского района восстановлены благодаря его сыну. Он рассказывал, что люди работали «до изнеможения»:

«Пот застилал глаза и пропитывал насквозь всю одежду, даже верхний слой, который застывал на морозе, как ледяной панцирь, и сковывал движения. Мешал работе, и приходилось часто снимать одежду прямо на морозе, чтобы разбить застывший лёд, а потом вновь приступать к тяжёлой работе. Чтобы протереть пот с лица, приходилось снимать рукавицы. Забыв о морозе и холодной стали, влажными, разгорячёнными руками хватались за лом, и руки тут же примерзали к металлу. Когда отрывали руки от лома, кровавые лоскуты кожи оставались на железной рукояти. Руки кровили».

Из воспоминаний следует, что рабочих на строительство отправляли бригадами от колхозов вместе с лошадьми, на которых увозили мёрзлый грунт и подвозили стройматериалы:

«Нередко лошади выбивались из сил, и тогда работа останавливалась. Тогда им на помощь приходили люди, которые впрягались вместе с лошадью и выталкивали застрявшие телеги. Сильные животные истощались, а вот люди нет. Помогали сила духа и вера в победу!»

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 28 города Чебоксары Александром Реутиным (руководители — С. Г. Архипов, Р. Д. Будкова).

«У всех была одна мысль»

Зинаида Михайловна Ефимова (1931 год рождения) из Порецкого района в ноябре 1941 года вместе со взрослыми попала на строительство Сурского рубежа. Она рассказывает, что «у всех тогда была одна мысль, одно стремление — всё сделать для фронта, для победы над страшным врагом».

Ветеран вспоминает, что на строительстве организовали социалистическое соревнование, учредили переходящее Красное знамя, введена система поощрения «передовых участков, бригад, звеньев и отдельных рабочих».

Также она рассказала, что многие не имели «хорошей одежды», но особенно быстро изнашивалась обувь, для чего по просьбе рабочих организовали торговлю лыком и лаптями:

«К январю 1942 года окопы протянулись вдоль всей реки Суры. 15 января 1942 года пришли на работу, а в 10 часов объявили, что работы закончены, так как фашисты окончательно отброшены от Москвы».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Викторией Барабаш (руководитель — К. А. Таймукова).

«Куда вели, никто не знал»

Варвара Егоровна Ёлкина (1924 год рождения) получила повестку на трудовой фронт вместе с сестрой. В ней говорилось, что «нужно взять с собой еду на 2−3 дня и тёплую одежду»:

«В указанный день мы надели лапти с толстыми шерстяными носками, сшитые дома пиджаки и отправились в Батырево, где присоединились к группе таких же молодых девушек и женщин. Мужчин не было. Были старики, их отправляли обратно домой. Руководили нами военные. Шли пешком. Куда вели, никто не знал и не спрашивал. Все молчали и тихо плакали».

Ветеран вспоминает, что спали они в землянке, которая «кое-как» отапливалась самодельной печкой, но «всё равно было очень холодно». Как раз в эти дни ей исполнилось 17 лет.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Варвара Егоровна также рассказала, что они рыли окопы «в человеческий рост»:

«Не было условий, чтобы согреться, отдохнуть, попить горячей воды. Кормили плохо, еды было мало. Никто из нас не жаловался. Мы думали о своих родных, близких, о тех, кто воевал. Эта мысль согревала нас, давала надежду на победу и ожидание мира на родной земле.[…] Работа шла медленно. Одежда изнашивалась быстро, особенно лапти и рукавицы. Руки и ноги мёрзли всё время, а ночью ныли от боли. Спали в той же одежде, в которой днём работали. Не было возможности сушить, чинить одежду».

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 61 города Чебоксары Самсоном Мироновым (руководитель — Л. В. Николаева).

Сурский рубеж забрал нерождённого ребёнка

Пелагея Романовна Жарова (1909 год рождения) из Козловского района на момент трудовой мобилизации была беременна четвёртым ребёнком, и её не должны были отправлять рыть окопы, вспоминает её дочь.

«Жена председателя сельского совета рассказала про нашу семью, и нам пришлось идти на работы. Такая, видимо, была необходимость в каждой человеческой силе. Мама говорила: «Война унесла у меня двух мужчин: мужа и нерождённого сына».

Дочь запомнила, как мама рассказывала, что «одежда была очень плохая, работали одни женщины».

В ту зиму у четырёхлетней дочери заболели почки, и требовалось лечение.

«Матери сказали, что нам надо ехать в Чебоксары. Горькие слова мамы: «Умрёт так умрёт, у меня будет ещё ребёнок», — спустя многие десятилетия болью отдаются в моём сердце… На тот момент мама ещё была беременна и не знала, что тяжесть работ, холода, болезни, скудное питание отнимут у неё возможность выносить ребёнка», — рассказала дочь участницы строительства оборонительных рубежей.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Ибресинский район. Мероприятие в честь открытия Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 30 города Чебоксары Валерией Каяховой (руководитель — Л. А. Иванова).

«Питались, чем придётся»

Раиса Константиновна Захарова (1914−2006 гг.) из Яльчикского района вместе с односельчанами строила блиндажи и укрепления:

«Кормили плохо, питались, чем придётся, кипятили чайник и пили кипяток, чтобы согреться. Все только и думали, как побыстрее создать укрепление. Люди поддерживали друг друга. Никто не говорил про усталость — все хотели спасти Родину, победить врага».

*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.