Президент США Джо Байден получил бустерную дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNtech 27 сентября в Белом доме, всего через несколько дней после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрили бустерные дозы для американцев старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и работников, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джозеф Байден

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Президент, выступая с речью перед получением третьей дозы вакцины Pfizer, вновь обратился с призывом к невакцинированным американцам.

«Это пандемия невакцинированных», — сказал он и добавил, что у него «не было никаких побочных эффектов» после первой и второй доз вакцины Pfizer. Байден также указал, что первая леди Джилл Байден тоже планирует сделать прививку.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Байден в своей речи утверждал, что непривитые виноваты в мутации COVID-19, но никто не упомянул, что никогда не слышали о штаммах, пока люди не начали делать прививки, так что именно привитые вызывают мутацию вируса», — пишет SmartBlackFemale.

U.S. Department of Defence Джо Байден

«Конечно, я приму вакцину, только пришлите ее мне по почте. Слишком опасно приходить лично, поэтому я просто сделаю себе прививку дома, как при голосовании по почте, красиво, безопасно, надежно и честно. Я потом пришлю обратно бумагу, что я сделал себе прививку и теперь вакцинирован. Вы все мне доверяете, да?» — комментирует klinc.

«Он сказал, что у него не было никаких побочных эффектов ни от первого, ни от второго укола. Он единственный человек, которого я знаю, у которого не было побочных эффектов от второй прививки. Он также сказал, что это пандемия невакцинированных людей, и ни один репортер не спросил, почему от НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИММИГРАНТОВ не требуют вакцинации или даже карантина», — пишет joeisavegetable.

«Примерно 4 месяца назад я сделала две вакцины Moderna, эффективность которой на тот момент якобы составляла 92%. Мне действительно трудно поверить в это утверждение, особенно когда нам говорят, что привитые все еще могут заразиться COVID от непривитых, и нам нужно сделать третью прививку. Я готова поспорить на крупную сумму денег, что даже после третьей или четвертой прививки правительство все равно будут говорить нам, что мы должны носить маски, социально дистанцироваться и т. д.», — указывает BidentheBetrayer.

«Единственный бустер, который Байден получил от Pfizer, — это огромное политическое пожертвование», — предполагает reddawn181.

Topi Pigula Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech

«Я не верю, что они дали бы президенту США этот бустер до того, как он был тщательно протестирован на предмет возможных побочных эффектов», — отмечает foxwatcher1.

«Нет, он не делал прививку. В лучшем случае это был укол витамина В12», — уверен John_Wick028.

«Если все люди вокруг него привиты и регулярно проходят тестирование, почему он нуждается в ревакцинации?» — удивляется yim496.

«Моей маме 87 лет. Я не верю в принудительные мандаты, но я также не верю, что люди должны издеваться над другими людьми. Вакцина — это ваш личный выбор», — пишет TellItToYourWorryBeads.

«Что было в его шприце? Там могло быть что угодно. Он мог быть пустым. Откуда мы знаем», — комментирует duke@648 097.

«Они будут это показывать каждые шесть месяцев?» — спрашивает DarylGlen.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительную помощь в размере более $750 млн направят власти США на содействие вакцинации от коронавирусной инфекции в других странах.

Из этой суммы $370 млн являются прямой помощью Вашингтона на поставку препаратов и вакцинацию. Еще более $380 млн США перечислят Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI).