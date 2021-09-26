Информация о том, что предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва» (ИСС) приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки «Скиф», предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

«Боюсь, что со старта производства дело не сдвинется. К сожалению, но всё, что связано сейчас с «Роскосмосом», стоит и не развивается, а руководитель структуры только и делает, что заявляет об очередных громких планах, которые всё никак не могут сбыться. Поэтому я с большим скепсисом отношусь к данной новости», — пишет Sergei V.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

Многие пользователи отнеслись с изрядной долей скепсиса к данной новости, потому что уже достаточно много подобных начинаний не нашли своей окончательной реализации.

«Уже столько всего «стартовало»: смартфоны, планшеты, электромобили и какие-то там танки с самолётами, да и на луну с марсом и роботами, но… увы. Всё, как стартовало, так и загнулось. Так что пишите лучше, когда уже слетает этот спутник», — призывает Олег Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что если говорить именно о данной разработке, то людям, скорее всего, бояться нечего и спутник всё-таки окажется в космосе.

«Скептически относиться к подобным начинаниям никто не запрещает, но практика последних лет показывает, что этот проект, скорее всего, будет реализован, хоть и с опозданием на пару лет. А всем, кто любит порассуждать об отсталости России, я предлагаю попутешествовать по миру. И когда прилетите назад в Москву, то поймёте, до какой степени наша столица — высокоразвитый технологичный город, даже в сравнении с западноевропейскими мегаполисами», — считает Михаил П.

Часть людей считает, что, несмотря ни на что, Россия всё равно сохраняет лидерские позиции в области производства для космической сферы.

Андрей Моргунов Старт ракеты

«Лучше так, чем ничего. Посмотрите на заграницу. Там, кроме нас, Америки и Китая, никто ничего больше не делает. Частники европейские что-то там проектируют, но это детский смех в сравнении с опытом России в космической сфере», — указывает Владимир М.

Ряд пользователей указывает на то, что вокруг «российского космоса» сформировалось очень много злопыхателей, которые постоянно пытаются дискредитировать любые смелые начинания нашей страны в данной области.

«Вот что будет с теми, кто сейчас смеются над российскими разработчиками, когда этот спутник всё-таки окажется в космосе и будет приносить помощь Российской Федерации? Эти граждане извинятся? Или, может быть, признают, что ошибались?» — задаётся вопросом Василий Т.

«Самое смешное, что недовольны разработками России, судя по комментариям, те, кто живёт в соседних с Российской Федерацией странах, в которых космических технологий никогда не было, нет и не будет в ближайшем будущем», — отмечает Анна Л.

Напомним, 24 сентября предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва» (ИСС) опубликовало на своём YouTube-канале информацию о том, что структура приступила к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки «Скиф», предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет.