«Армения должна принять условия Турции и Азербайджана» — сети Азербайджана
В Турции надеются вскоре проложить путь из Игдыра в Азербайджан, включая и железнодорожное сообщение. Строительство этой дороги будет очень важным шагом. Об этом президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил, отвечая на вопросы журналистов в недавно открытом в Нью-Йорке Türkevi («Турецком доме»). Говоря о политических процессах в регионе, турецкий лидер подчеркнул, что в Азербайджане продолжается интенсивная работа.
Турецкий лидер также отметил, что данная тематика будет включена в повестку его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назначенной на конец месяца.
Как на эти новости отреагировали пользователи социальных сетей Азербайджана?
Ramina Aliyeva пишет в своем твиттере:
@Raminka10:Из Игдыра в Нахичевань будут построены автомобильная и железная дороги, это значит, что Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу.
GünAy Piri отвечает:
@Gunaya047:РОДНОЙ, ЦЕННЫЙ, ОСОБЫЙ! #ОднаНацияДваГосударства реализуется…
Zarifa Bayramova поддерживает:
@ZB_Bayramova:Душа #Турции означает душу #Азербайджана, кровь означает кровь. Их языки неразделимы. #ОднаНацияДваГосударства
Пользователи Facebook и комментаторы YouTube оценивают немного по-другому:
@Xezer308:У Армении нет лучшего выбора, чем принять условия Турции и Азербайджана.
peki ahmed: Пашинян не успокоится, если не отдаст всю Армению).
Elchin Ehmedli: Хотя Пашинян и армянин, но он мудрый человек.
Anar Yusifov считает:
@AnarAbuSaid76:Россия не допустит мира в этом регионе.
Пользователь под ником Nerazzurri пишет в чате одного из телеграм-каналов:
@Nerazzurri:Если Эрдоган напрямую будет общаться с Пашиняном, то новая региональная парадигма сложится без мутной роли России в регионе.
Davudov @Tommy_1907: Если это произойдет, армяне через несколько лет станут сильным государством в регионе.
Asif Quluzadə не согласен:
@asifquluzade:Ни экономических ресурсов, ни населения, нет ресурсов, чтобы стать сильным государством.
Sema yusifova:Если мы не знаем место Азербайджана на карте, если мы не хотим, чтобы в будущем было больше мучеников, мы должны идти к миру.
Sevindj:Дорога есть, но там горы.
Bayati:Железной дороги, насколько мне известно, пока нет.
@EmilRugby: А что, разве её сейчас нет? Я сам сколько раз из Игдыра в Нахичевань ездил… на протяжении 6 лет.
Yusif Musaev отвечает Эмилю:
@yalanciyam:Наверное, имеется в виду новая, более широкая, т.к. из-за коридора поток груза будет больше намного.
@EmilRugby: Её реконструкция началась года 4 назад, если не 5. причём как в Азербайджане, так и в Турции. Была узкая, и асфальтовое покрытие было символическим. Но где-то в 2012 году начались работы по её расширению и реконструкции.