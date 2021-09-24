В Турции надеются вскоре проложить путь из Игдыра в Азербайджан, включая и железнодорожное сообщение. Строительство этой дороги будет очень важным шагом. Об этом президент Турции РеджепТайип Эрдоган заявил, отвечая на вопросы журналистов в недавно открытом в Нью-Йорке Türkevi («Турецком доме»). Говоря о политических процессах в регионе, турецкий лидер подчеркнул, что в Азербайджане продолжается интенсивная работа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Серые волки

«Очень важно, что с теми шагами, которые мы предпринимаем сейчас, мы надеемся проложить путь из Игдыра в Азербайджан. Это включает и железную дорогу. Строительство этой дороги будет очень, очень важным шагом. В настоящий момент от Пашиняна поступают положительные сигналы по этому вопросу. Теперь, с этими положительными сигналами, мы предпримем некоторые шаги в данном направлении. Я надеюсь, что у нас будет возможность переместить регион в хорошее положение с точки зрения мира», — указал президент Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что данная тематика будет включена в повестку его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назначенной на конец месяца.

Как на эти новости отреагировали пользователи социальных сетей Азербайджана?

Ramina Aliyeva пишет в своем твиттере:

@Raminka10:Из Игдыра в Нахичевань будут построены автомобильная и железная дороги, это значит, что Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу.

GünAy Piri отвечает:

@Gunaya047:РОДНОЙ, ЦЕННЫЙ, ОСОБЫЙ! #ОднаНацияДваГосударства реализуется…

Zarifa Bayramova поддерживает:

@ZB_Bayramova:Душа #Турции означает душу #Азербайджана, кровь означает кровь. Их языки неразделимы. #ОднаНацияДваГосударства

Mod.gov.az Азербайджано-турецкие военные учения в Нахичевани в 2020 году

Пользователи Facebook и комментаторы YouTube оценивают немного по-другому:

@Xezer 308 :У Армении нет лучшего выбора, чем принять условия Турции и Азербайджана.

peki ahmed: Пашинян не успокоится, если не отдаст всю Армению).

Elchin Ehmedli: Хотя Пашинян и армянин, но он мудрый человек.

Anar Yusifov считает:

@AnarAbuSaid76:Россия не допустит мира в этом регионе.

Пользователь под ником Nerazzurri пишет в чате одного из телеграм-каналов:

@Nerazzurri:Если Эрдоган напрямую будет общаться с Пашиняном, то новая региональная парадигма сложится без мутной роли России в регионе.

Davudov @Tommy_1907: Если это произойдет, армяне через несколько лет станут сильным государством в регионе.

Asif Quluzadə не согласен:

@asifquluzade:Ни экономических ресурсов, ни населения, нет ресурсов, чтобы стать сильным государством.

Sema yusifova:Если мы не знаем место Азербайджана на карте, если мы не хотим, чтобы в будущем было больше мучеников, мы должны идти к миру.

President.am Никол Пашинян

Sevindj:Дорога есть, но там горы.

Bayati:Железной дороги, насколько мне известно, пока нет.

@EmilRugby: А что, разве её сейчас нет? Я сам сколько раз из Игдыра в Нахичевань ездил… на протяжении 6 лет.

Yusif Musaev отвечает Эмилю:

@yalanciyam:Наверное, имеется в виду новая, более широкая, т.к. из-за коридора поток груза будет больше намного.

@EmilRugby: Её реконструкция началась года 4 назад, если не 5. причём как в Азербайджане, так и в Турции. Была узкая, и асфальтовое покрытие было символическим. Но где-то в 2012 году начались работы по её расширению и реконструкции.