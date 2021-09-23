В Южной Корее обсудили популярность южнокорейского мини-сериала «Игра в кальмара», вышедшего на платформе Netflix, за рубежом.

(сс) Stock Catalog Netflix

По данным южнокорейских СМИ, сериал стал первой южнокорейской картиной, занявшей второе место в десятке лучших мировых чартов Netflix. Первое место занял британский сериал «Половое воспитание».

Известно, что по состоянию на 21 сентября «Игра в кальмара», трансляция которой стартовала 17 сентября, занял второе место в рейтинге Netflix в 50 странах, включая Великобританию, Францию и Японию, а также первое место в 22 странах, включая США, Саудовскую Аравию, Мексику и Гонконг.

Предыдущим рекордом южнокорейских сериалов в мировых чартах и чартах США был апокалиптический боевик «Милый дом», который в конце прошлого года занял третьи места в этих рейтингах.

Сериал «Игра в кальмара» повествует о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы выиграть огромный денежный приз.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

«Не показывайте этот сериал молодежи! Это очень жестокий сериал, давящий на психику», — призывает smin***.

«Если японский сериал «Смертельная игра» на аналогичную тематику легок и не навязчив, то корейский «Игра в кальмара» — глубок, реалистичен. Во время просмотра каждый может увидеть в персонаже сериала себя», — пишет nck0***.

«Не зря взял подписку на Netflix. Сериал очень хороший, игра актёров — потрясающая», — восхищается cind***.

«Смотрел взахлёб», —пишет wekw***.

«Мне порой кажется, что в корейских фильмах очень много жестоких сцен», — считает o2ki***.

«Умереть в «игре» за деньги или от вакцинации: что страшнее?» — вопрошает star***.

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«Когда будет второй сезон?!» — интересуется hak1***.

«В этом фильме не к чему придраться. Режиссура, сценарий, игра актёров, всё на высшем уровне», — пишет blue***.

«Кто ещё не успел оценить этот сериал, рекомендую к просмотру», — рекомендует cuty***.

«Я удивлен, что иностранцам понравился сериал», — удивляется eun8***.

«Кое-кто разоряет нашу страну, зато развлекательный контент поднимает статус страны», — отмечает cool***.

«Сюжет чем-то похож на японскую мангу «Кайдзи: хроники азартных игр»», — отмечает 23ji***.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

«Этот сериал наглядно показывает уродливую сторону корейского общества», — пишет smj0***.

«Очень много клише. Некоторые сцены можно назвать плагиатом», — cyb8***.

«Да здравствует Южная Корея!» — hisa***.