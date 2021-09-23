Заявление представителя министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград о том, что Россия исполняет все свои обязательства по газовым контрактам, а к росту цен на газ в Европе могло привести множество факторов, вызвало бурное обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«То есть получается, что санкции и прочую лабуду вы против нас вводить можете и считаете себя вправе это делать безнаказанно, а вот нам активировать свои рычаги воздействия нельзя? Это что за двойные стандарты? Нет уж, вы либо штаны наденьте, либо крестики снимите, господа европейцы», — обращается Игорь Б.

Многие пользователи удивились тому, что наконец-то кто-то в Европе стал вести себя достойно и уважительно по отношению к России.

«Удивительно, но хотя бы кто-то в Европе ведёт честную и достойную политику во взаимоотношениях с Москвой. Очевидно, что цены на газ скачут в последнее время уж точно не из-за России, которая заключает с окружающими по большей части лишь долгосрочные контракты. Ищите выгодополучателя в другом месте!» — пишет Франсуа Б.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

Некоторые комментаторы отмечают, что обвинения со стороны отдельных европейских государств в сторону Москвы выглядят попросту нелепо.

«Ну да, ну да. Москва и Газпром намеренно не продают газ сверх установленных контрактов! Ай-яй-яй, какие плохие. А ещё газ «лишний» закачивают не в немецкие ПХГ, а в свои! Это же так через Европейский суд не получится отжать газ! Как так-то? Совсем распоясались в этой Москве и Газпроме», — издевается Сергей Б.

Часть людей считает, что обвинения в сторону Газпрома, что он якобы причастен к росту цен на газ в Европе, являются полным и бездоказательным абсурдом.

«Газпром выполняет все условия заключённого ранее с Европой контракта. Если европейцы хотят больше российского газа, пусть ускоряют сертификацию «Северного потока — 2». Гнать больше через Украину всё равно российские власти не станут, ведь это гиблое дело», — считает Виталий Ч.

Ряд пользователей указывает, что европейские политики сами устроили себе «весёлую жизнь» и теперь попросту пожинают плоды своей деятельности.

«Да это именно что европейские страны своей странной политикой сами только и делают, что множат свои печали и, тем самым, повышают цены на газ и нефть. Сидели бы ровно, бед бы не знали. А теперь нечего виноватых искать. Где-где, а тут Россия уж точно ни при чём», — указывает Людмила Г.

Brussels.be Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Нашлись и те, кто отмечают, что в данном вопросе с ценами на газ самым глупым решением является показывать пальцем на Москву, которая в силу обстоятельств вообще не получает какой-либо существенной выгоды от сложившейся ситуации.

«Да уж, смешно. И это всё при том, что ни Германии бы говорить об этом, у нас ведь с ними длительный контракт по газу. Москва не влияет на ситуацию с ценами, не может по факту, поэтому получается, что Европа сама загнала себя в ловушку», — поделилась своим мнением Виолетта Т.

Напомним, 22 сентября представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что Россия исполняет все свои обязательства по газовым контрактам, а к росту цен на газ в Европе могло привести множество факторов.