Идея создания новых городов в Сибири как драйверов инфраструктурного развития и экономического роста, выдвинутая министром обороны России Сергеем Шойгу, никого не оставила равнодушным.

Mil.ru Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Российское экспертное сообщество четко разделилось на два лагеря. Одни эксперты всячески обосновывают нереализуемость этой идеи, мол, сложно, дорого, нет денег. Другие указывают на то, что без стратегического разворота на Восток, в условиях долговременности западных санкций и экономического закукливания Запада в свой закрытый кластер, нам там вообще ничего не светит.

Нам ближе вторая позиция. Как хорошо сказал по этому поводу совсем недавно Владимир Путин — «да, денег нет, но если ничего не делать, их и не будет». Тем более, как показывают эксперты, деньги на освоение Сибири есть. Поэтому города строить надо, и развивать Сибирь ускоренными темпами — тоже.

На что хотелось бы в связи с этим обратить особое внимание. Деталь небольшая, но очень важная.

Чтобы новые города в Сибири прижились и, как Санкт-Петербург или Москва, жили в веках, чтобы их полюбили люди, в них должна проводиться особая градостроительная политика. Почему величественен имперский стиль Петербурга? Или почему сталинский имперский ампир так покоряет сердца людей? Потому что имперский. Потому что величественный стиль. На века. То есть город, чтобы стать городом, должен обладать особыми домами. Домами, построенными в особой стилистике.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

В Петербурге это смогли сделать в XVIII и XIX веке. Смог в Москве, полностью разрушенных Минске и Киеве сделать Сталин. Надо и в двадцать первом веке на качественно новом уровне осознать, прочувствовать имперскость России и воплотить ее в новых городах Сибири. Возможно, это будут строения в духе классицизма. Возможно, будут и новые формы, воплощенные в металле и стекле. Главное, чтобы они обладали необходимой имперской энергетикой и Русским духом.

Кому-то последний аргумент покажется смешным, но не надо забывать, что рядом находится Китай, у которого вся архитектура пронизана китайским духом. И если мы будем в новых городах Сибири строить бесформенные советские коробки, то замечательная и нужная российскому государству идея изначально будет обречена на провал.

Кроме того, необходимо, чтобы в новых городах Сибири соблюдался один принцип — ни одного одинакового дома. Все дома должны быть разные. Да, это дорого. Но именно это обеспечит этим городам через два-три столетия тот дух, которым гордятся Петербург и Москва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Если подумать, то какие факторы могут способствовать переезду в Сибирь? Природа? — Да. Небольшие компактные города, где рядом с квартирой можно построить дачу или сразу жить в своем доме недалеко от работы? — Да. Грибы, соления, варенье, рыбалка, охота, отдых на природе? — Да.

Но вместе с тем это и удаленность — ездить в центр страны или на курорты далеко и дорого. Поэтому и городов надо строить несколько и недалеко друг от друга (не более 1 000 км, а желательно до 500−700), чтобы люди просто могли быстро перемещаться хоть куда-то, если станет скучно.

Поэтому должны быть мощные факторы закрепления людей на местах. И красота города, его уникальность и самобытность в этих условиях будут являться фактором ключевым и определяющим. Почему наши люди любят ездить в Европу, в Ригу или Петербург? За красоту и уют городов, в первую очередь.

Diego Delso Рига

Поэтому наши новые города в Сибири должны быть как с картинки. Чтобы любой гость — наш соотечественник или иностранец, который туда приедет погостить, выкладывал в своих соцсетях и пересылал родным и друзьям фото наших новых городов и тех природных видов, которые там просто фантастические, и восторгался. Тогда Сибирь заживет совсем иной жизнью и станет таким же развитым регионом мира, как и европейская часть России.