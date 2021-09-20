Информация о том, что российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, а рубль укрепляется благодаря предсказуемой среде, в которой крайне мала вероятность внезапной смены власти и резких перемен в политическом курсе, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

»Если Обама говорил о том, что экономика России «разорвана в клочья» благодаря США, то получается, что Байден сделал Россию «снова великой!» — шутит Grek G.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации сумело провести страну сквозь тернистый путь санкций, ограничений и пандемии, сохраним при этом её экономическую привлекательность для иностранных инвесторов.

«Стоп! А где же всем известная изоляция Российской Федерации от всего цивилизованного мира? С нами же только КНДР и Белоруссия остались! Да и кто-то кричит каждый день, что экономика России вот-вот и рухнет. Опять обманули? «Блумберг» тоже Кремль купил?» — задаётся вопросами пользователи под псевдонимом «Отсталая Россия».

Moex.com Московская биржа

«Конечно, купил! Разве не знаете, что Путин всех и вся купил и является соучредителем «Блумберг»? Как может Россия показывать где-то успехи? Только плохие новости, только уныние!» — издевается Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от других стран, которые постоянно «лихорадит», в Россия установилась крайне стабильная политическая и экономическая ситуации.

«Москва притягивает международных игроков тем, что создала предсказуемую среду, в которой крайне мала вероятность внезапной смены власти и резких перемен в политическом курсе. И кто тут выл про несменяемость власти, что это плохо? И то, что правительство всё делает не так?» — обращается Алексей Г.

Часть людей считает, что нельзя радоваться просто потоку инвестиций в страну, необходимо конвертировать их в повышение благосостояния граждан.

«Не знаю, чему тут радоваться. Это же не реальные новые технологии или предприятия, или что-то такое, что нам позарез надо вместо импорта бесконечного. Это просто спекулянты, которые качают доллары и евро туда-сюда. Ну, тут побольше процент дают (это ваши же труды, дорогие), туда мы перегоним лишние шальные напечатанные доллары. А сменится ветер — рванем в другую сторону. Ничего хорошего тут нет. Так и создаётся иллюзия «успешной экономики». Кстати, не только у нас. Англия — классический пример. А что там производят-то? Если в правительстве хотят добиться улучшения жизни людей, надо не радоваться этой бумаге, а немедленно её в реальные ценности, технологии, предприятия превращать», — считает Сергей Т.

Заброшенный завод

Ряд пользователей указывает, что простой человек не получит ничего от инвестиционной привлекательности страны, если все деньги будут оседать в частных компаниях.

«Это не говорит об экономическом успехе самой страны. Иностранные инвесторы вкладываются в частные компании типа Газпрома, «Роснефти» и «Яндекса». Учитывая, что дивиденды у российских компаний зачастую раз в десять выше, чем у компаний в США (к примеру), то почему бы не вложиться в прибыльное дело? Поэтому тут речь идёт скорее о росте капиталов частных крупных корпораций, нежели об экономическом росте государства», — отмечает Павел П.

Напомним, 19 сентября издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, а рубль укрепляется благодаря предсказуемой среде, в которой крайне мала вероятность внезапной смены власти и резких перемен в политическом курсе.