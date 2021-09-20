Заявление депутата Европарламента от фракции «зелёных» Райнхарда Бютикофера о том, что «Северный поток — 2» может ждать превращение в инвестиционную руину, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 20 сентября в социальной сети Facebook.

Guilhem Vellut Европейский парламент

«Чего только они ни хотят, но руки у них короткие. Если были бы длинные руки, и росли бы они из правильного места, то, кто знает, быть может, не только «Северный поток — 2» могли побороть, но даже Россию целиком превратили бы в руины», — предполагает Alfonse D.

Многие пользователи пришли к выводу, что европейцы ведут себя просто недостойно. Они сначала соглашаются на условия Российской Федерации, а затем устраивают откровенный саботаж достигнутых договорённостей.

«Ходоки на подходе. Людям пытаются помочь, а они начинают кочевряжиться. За возможность и желание им помочь, оказывается, помогающие должны много заплатить. В противном случае нуждающиеся обещают заморозить себе уши, назло. Да и вообще, они зачем Европу накачали теплолюбивыми мигрантами? Чтобы заморозить их насмерть потом? Или это привычка — грабить и забирать всё нахаляву?» — задаётся вопросами Di M.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европарламент может доиграться со своими агрессивными заявлениями, ведь они могут начать отапливать свои дома дорогущим американским газом.

(сс) Stephan Röhl. Heinrich-Böll-Stiftung Райнхард Бютикофер

«Европарламент превращается в шантажиста с исходом в террор. Превратить «Северный поток — 2» в руины — это не строить, это мечты идиотов. А сама Европа-то чем будет согреваться? Напрасно они полагают, что Россия будет поставлять газ по украинской трубе. На войне, как на войне. Выигрывает сильнейший. Да притом ещё и хозяин своего товара. Америка вам в помощь: привезти-то привезет газ, да только обогреет ли он вашу Европу? А на российский газ желающих много. Был бы товар, нормальные покупатели в очереди стоять будут со своими предложениями. Русофобия и идиотизм, сиамские близнецы-братья», — написала Тамара С.

Часть людей считает, что Европа находится под угрозой, ведь её экономика очень сильно зависима от иностранных энергоресурсов.

«Быстрей превратился европейская экономика в мусор с её-то дорогой энергетикой. Европу попросту растопчут США, Китай и даже Индия. Европейским странам в сложившейся ситуации некуда деться — придётся пользоваться предложением России с её дешевым голубым топливом!» — считает Валерий А.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо Европы, у России есть более благонадёжные партнёры, готовые заключить долгосрочные контракты на поставки газа без какой-либо дополнительной головной боли.

«При этом Китайская Народная Республика готова забрать на себя весь объём газа, на данный момент поставляемого из Российской Федерации в Европу. При этом они не воруют, постоянно ничего не клянчат и не грозятся превращением в руины. Короче, европейцы, по тонкому дну вы ходите», — обращается Andrey S.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

Нашлись и те, кто уверены, что российскому руководство пора задуматься о внутреннем потребителе газа, а не об иностранном.

«Господин Миллер! Да пошли они все, наши «партнёры», лесом. У нас своя страна не газифицирована. Ведь если бы в деревнях был газ, то туда бы потянулись люди. Газ и дороги — это то, что нужно нашим неизбалованным соотечественникам. Думаю, если пошарить в закромах Родины, то можно найти на это деньги», — пишет Nina D.

Напомним, 18 сентября депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер заявил в интервью dpa, что «Северный поток — 2» может ждать превращение в инвестиционную руину.