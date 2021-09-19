Где самое лучшее место в России для проживания с точки зрения климата? Об этой теме почему-то не принято говорить, однако ответ давно известен. Есть даже специальная наука — биоклиматология. Она изучает воздействие факторов окружающей среды на человека и объясняет влияние климата на здоровье, особенности рекреации, даёт санитарно-гигиеническую оценку жизни в естественных условиях.

Лев Лагорио. Кавказский пейзаж. 1873

«Согласно данным, полученным российскими учёными, с точки зрения биоклиматологии человека наиболее благоприятны для проживания предгорья Северного Кавказа, которые в течение всего года отличаются довольно устойчивым погодным режимом, малыми значениями междусуточной изменчивости температуры воздуха (в среднем 1−3°С) и атмосферного давления (2−4 гПА), поскольку их резкие перепады негативно воздействуют на самочувствие не только больных, но и здоровых людей. Наименьшими ресурсами располагает побережье морей Северного Ледовитого океана. Дискомфортные условия создаются за счет длительной зимы, наличия полярной ночи, низкой температуры воздуха, особенно в северо-восточной части, где число дней со средней суточной температурой воздуха меньшей или равной — 25 °C превышает 100 и в сочетании с большой скоростью ветра формирует жёсткий погодный режим», — говорится в публикации центра погоды «Фобос».

Эти знания важны сразу по двум причинам. Во-первых, сейчас в России реализуются проекты развития Арктики. Думая об экономике и геополитике, нельзя забывать, что эти территории являются неблагоприятными и даже экстремальными для постоянного проживания человека. Следовательно, нужно компенсировать, и не только финансово, жертвы, на которые идут люди.

Во-вторых, для большинства жителей России предгорья Северного Кавказа далеки из-за неклиматических причин. Юридических ограничений селиться там нет, трудности в другом. Большая часть российской территории Кавказского хребта находится в национальных республиках, и все послесоветские годы в них сокращается русское население.

Наиболее сильные изменения, по известным причинам, произошли в Чечне, где в 1989 году проживало примерно 270 тысяч русских, а сейчас это число незначительно. Последовательно сокращается численность русских в Дагестане: в 1989 году более 165 тыс. человек, а в 2010 году — 104 тыс. человек. И хотя межнациональные конфликты утихают, а руководство республик вроде бы и зовёт русских обратно, заинтересовать Северным Кавказом из-за «мин» недавней истории пока удаётся немногих.

Однако есть горы и вне национальных республик, например в Краснодарском крае. Здесь проблема другая — общая неосвоенность горных территорий. Краснодарский край — один из лидеров в России по притоку населения, однако эти цифры достигаются за счёт равнинных поселений и городов. Развивать горные территории, примыкающие к Черноморскому побережью, никто не спешит. Хотя очевидно, что девелоперские проекты там, учитывая близость моря, могли бы иметь сверхвысокий спрос.

Obakeneko Аэропорт Краснодара

Единственным исключением можно назвать Красную Поляну, Розу Хутор, Эстосадок и другие небольшие населённые пункты по соседству, которые расцвели после Зимней Олимпиады 2014 года. Но доступны они в качестве места для проживания очень небольшому числу людей. Остальных отсекает финансовый барьер. К олимпийскому наследству и туристической инфраструктуре от Адлера на десятки километров проложены железная дорога, высококлассная автотрасса — Новое Краснополянское шоссе, протянуты все необходимые инженерные коммуникации. Есть доступ к воде — река Мзымта, в которую стекаются все горные ручьи. Почему бы не создать там и условия для проживания людей? Ведь столь крупных вложений, которые уже были сделаны перед 2014 годом, там уже не нужно.

О пользе горного воздуха известно давно. Каждый, кто бывал в горах, знает о быстром улучшении самочувствия даже при краткосрочном пребывании на высоте. Но горы — это не только полезно, но ещё и очень красиво, что мы знаем благодаря Швейцарии и Японии, которые научились создавать из рельефа чудеса, сочетая его с архитектурой, технологиями, ландшафтным дизайном, современным благоустройством. Горы сделали из этих стран открытки, глядя на которые нам остаётся лишь мечтательно вздыхать. Хотя сами могли бы жить не хуже, и, сочетая возможности современного мира и природные особенности, повысить качество жизни.

Из климатического неравенства, которое сформировалось в России под воздействием различных факторов, нужно найти выход. Русские и другие коренные народы России должны иметь доступ к наиболее благоприятным с точки зрения климата условиям. При этом без завышенных цен на такое жильё и без провоцирования национальных противоречий.