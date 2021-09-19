Как вернуть русских в горы Кавказа?
Где самое лучшее место в России для проживания с точки зрения климата? Об этой теме почему-то не принято говорить, однако ответ давно известен. Есть даже специальная наука — биоклиматология. Она изучает воздействие факторов окружающей среды на человека и объясняет влияние климата на здоровье, особенности рекреации, даёт санитарно-гигиеническую оценку жизни в естественных условиях.
«Согласно данным, полученным российскими учёными, с точки зрения биоклиматологии человека наиболее благоприятны для проживания предгорья Северного Кавказа, которые в течение всего года отличаются довольно устойчивым погодным режимом, малыми значениями междусуточной изменчивости температуры воздуха (в среднем 1−3°С) и атмосферного давления (2−4 гПА), поскольку их резкие перепады негативно воздействуют на самочувствие не только больных, но и здоровых людей. Наименьшими ресурсами располагает побережье морей Северного Ледовитого океана. Дискомфортные условия создаются за счет длительной зимы, наличия полярной ночи, низкой температуры воздуха, особенно в северо-восточной части, где число дней со средней суточной температурой воздуха меньшей или равной — 25 °C превышает 100 и в сочетании с большой скоростью ветра формирует жёсткий погодный режим», — говорится в публикации центра погоды «Фобос».
Эти знания важны сразу по двум причинам. Во-первых, сейчас в России реализуются проекты развития Арктики. Думая об экономике и геополитике, нельзя забывать, что эти территории являются неблагоприятными и даже экстремальными для постоянного проживания человека. Следовательно, нужно компенсировать, и не только финансово, жертвы, на которые идут люди.
Во-вторых, для большинства жителей России предгорья Северного Кавказа далеки из-за неклиматических причин. Юридических ограничений селиться там нет, трудности в другом. Большая часть российской территории Кавказского хребта находится в национальных республиках, и все послесоветские годы в них сокращается русское население.
Наиболее сильные изменения, по известным причинам, произошли в Чечне, где в 1989 году проживало примерно 270 тысяч русских, а сейчас это число незначительно. Последовательно сокращается численность русских в Дагестане: в 1989 году более 165 тыс. человек, а в 2010 году — 104 тыс. человек. И хотя межнациональные конфликты утихают, а руководство республик вроде бы и зовёт русских обратно, заинтересовать Северным Кавказом из-за «мин» недавней истории пока удаётся немногих.
Однако есть горы и вне национальных республик, например в Краснодарском крае. Здесь проблема другая — общая неосвоенность горных территорий. Краснодарский край — один из лидеров в России по притоку населения, однако эти цифры достигаются за счёт равнинных поселений и городов. Развивать горные территории, примыкающие к Черноморскому побережью, никто не спешит. Хотя очевидно, что девелоперские проекты там, учитывая близость моря, могли бы иметь сверхвысокий спрос.
Единственным исключением можно назвать Красную Поляну, Розу Хутор, Эстосадок и другие небольшие населённые пункты по соседству, которые расцвели после Зимней Олимпиады 2014 года. Но доступны они в качестве места для проживания очень небольшому числу людей. Остальных отсекает финансовый барьер. К олимпийскому наследству и туристической инфраструктуре от Адлера на десятки километров проложены железная дорога, высококлассная автотрасса — Новое Краснополянское шоссе, протянуты все необходимые инженерные коммуникации. Есть доступ к воде — река Мзымта, в которую стекаются все горные ручьи. Почему бы не создать там и условия для проживания людей? Ведь столь крупных вложений, которые уже были сделаны перед 2014 годом, там уже не нужно.
О пользе горного воздуха известно давно. Каждый, кто бывал в горах, знает о быстром улучшении самочувствия даже при краткосрочном пребывании на высоте. Но горы — это не только полезно, но ещё и очень красиво, что мы знаем благодаря Швейцарии и Японии, которые научились создавать из рельефа чудеса, сочетая его с архитектурой, технологиями, ландшафтным дизайном, современным благоустройством. Горы сделали из этих стран открытки, глядя на которые нам остаётся лишь мечтательно вздыхать. Хотя сами могли бы жить не хуже, и, сочетая возможности современного мира и природные особенности, повысить качество жизни.
Из климатического неравенства, которое сформировалось в России под воздействием различных факторов, нужно найти выход. Русские и другие коренные народы России должны иметь доступ к наиболее благоприятным с точки зрения климата условиям. При этом без завышенных цен на такое жильё и без провоцирования национальных противоречий.