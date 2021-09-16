Предвыборная агитация, как и всё в этом мире, не стоит на месте и приспосабливается к цифровой эпохе. На это обратил внимание ряд телеграм-каналов. Они указали на главную составляющую этих метаморфоз — пропаганда становится привлекательной для молодежи, которая предпочитает интернет, а не телевизор.

Иван Шилов ИА REGNUM Пользователь интернета

«Телесмотрение на фоне ограничений во время пандемии выросло, но госпропаганда так и не обзавелась новой аудиторией. Миллениалы и бумеры по-прежнему предпочитают развлекательный контент политическим ток-шоу. Пафос кремлевского официоза их отталкивает. (.) Официальному агитпропу необходимо переизобретать себя, выходить на новую аудиторию — не только более молодую, но и принципиально иную», — пишет телеграм-канал «Медиатехнолог».

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина несет телевизор

По его мнению, ряд последних предвыборных роликов отличаются от своих предшественников прежде всего тем, что они стали представлять из себя развлекательный контент.

«Теперь пропаганду упаковывают в привлекательную обертку скетчей. Телеформат уже не сковывает сценаристов: в этих видео есть и шутки ниже пояса, и мат. Это потенциально вирусный контент и откровенная попытка побороться за аудиторию. Аудиторию MDK и обитателей Двача — тоже», — отметил автор публикации.

Мнение о том, что агитационные ролики стали более интересными, креативными и привлекательными в глазах молодежи, поддерживает и телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Yuri Samoilov Telegram

"Агитационные ролики вдруг стали смотрибельны. А между тем, у этого «вдруг» есть вполне себе объективные причины. Если раньше конкуренты в предвыборной гонке делили эфирное время и в целом были скованы рамками телевизионного формата, то в интернет-пространстве прежних ограничений нет», — пишет телеграм-канал.

Рассматривая происходящее в историческом разрезе, автор публикации отмечает, что в последнее десятилетие ХХ века, телевидение отличалось непривычной всеядностью, и авторов агитпропа сдерживали лишь бюджеты на кампанию и необходимость уместить месседж в полминуты — минуту ролика.

«Яркий пример той эпохи — мультфильм, спродюсированный Михаилом Козыревым в поддержку Бориса Ельцина. Между строк читается уже ставшее классикой «голосуй или проиграешь», ну и талантливая анимация. Со временем гайки на телике закрутили и креатива стало меньше. Началась агрессивная и подчас нелепая игра в лоб», — пишет ТГ-канал.

Причем свободой выражения на YouTube политтехнологи, которые привыкли работать на телевидении, научились пользоваться не сразу, отмечает автор поста.

Цитата из к/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия Предвыборная пресс-конференция

«Вспомнить хотя бы ролики в поддержку поправок в конституцию. Хотели в агитацию, получился кринж-контент», — пишет канал.

Однако, последняя предвыборная кампания показывает, что в сфере избирательной агитации наметился качественный скачок.

«Ограничения в прошлом, ошибки уже наделаны. Теперь агитационные ролики смотрятся вполне себе как самостоятельные произведения, настоящие скетчи. Вот бы и парламентаризм рос так же, как и его реклама», — подытоживает «КАК-ТО ВОТ ТАК».