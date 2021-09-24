Газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы опубликовала материал, согласно которому российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против «Дельта"-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm. Этот материал спровоцировал дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 17 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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«Это, к сожалению, никак не убедит Запад, колоться российскими вакцинами. Увы, но куском пирога в виде денег никто делиться в здравом уме там не захочет», — написал Василий Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что российским фармацевтам не стоит ждать справедливого к себе отношения со стороны западных стран, потому что Европа и Америка не хотят видеть на своих рынках конкурентов, производящих вакцины от коронавируса.

«Но ВОЗ и ныне там, всё продолжает выискивать причинки, дабы не пустить «Спутник V» в «цивилизованный» мир. Сколько это ещё несправедливое и позорное упорство будет продолжаться?» — задаётся вопросом Светлана З.

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Некоторые комментаторы отмечают, что нежелание Запада пускать на свой рынок российские вакцины носит несправедливый характер и ничем, на самом деле, не оправдано, кроме политической и экономической составляющих.

«А тем временем с признанием «Спутника V» всё равно не спешат. В Японию, вон, поставили «Пфайзер» и «Модерну» с металлической стружкой и осадком из типа не растворившегося компонента. И ничего, молчок. Как же, как же, ведь часть денег от продажи их демократических и правильных вакцин должна пойти, например, на поддержку прав чернокожих меньшинств Тибета. Нечего делиться деньгами с русскими», — указывает Tanya A.

Часть людей считает, что российские власти тратят слишком много сил, чтобы убедить Запад в безопасности и эффективности российской вакцины. На той стороне не хотят слышать никаких здравых аргументов, пишут граждане.

«Аргентина проводит серию исследований по применению вакцин. Ранее ученые уже выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации «Спутником V» со временем только увеличивается. Получается, что ревакцинация в случае применения российской вакцины уже не так необходима, а это, между прочим, конкурентное преимущество. Да и цена «Спутника V» намного более привлекательная, нежели у конкурентов. Пора Европе уже дать нашему препарату шанс побороться за место под солнцем», — считает Yulia E.

Ряд пользователей указывают на то, что упорство западных стран в вопросе запрета на поставки российских вакцин выглядит идиотским, ведь речь идёт в первую очередь о спасении жизней.

«Да никто не даст нам даже попытки продать свои вакцины в Европу. Там уже чётко рынок поделен между «Пфайзер», «Модерна» и «АстраЗенека». Итак уже сильная конкуренция между компаниями, жадными до прибыли. Какая тут Россия? Да никакая, её не пустят, будь хоть «Спутник V» животворящим эликсиром», — поделилась своим мнением Людмила Д.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V»

«Да плевать Евросоюз, ВОЗ и США хотели на «Спутник V». Не планируют они пускать российские вакцины на свой рынок, пусть даже они умерших воскрешают. Ничего личного, исключительно бизнес», — пишет Сергей Н.

Напомним, 16 сентября газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы опубликовала материал, согласно которому российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против «Дельта"-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm.