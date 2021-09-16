Банки – не банки, пузырь – не пузырь? Банкиров беспокоит будущее
Из пережитых пандемийных событий, как известно, банковский сектор вышел достойно. Как и технологическому сектору, банковскому пандемия сыграла на руку, даже несмотря на оказанную экономике мощную инвестиционную поддержку. Теперь же можно поговорить и о будущем отрасли. Тем более и повод хороший есть — международный форум «Банки России — XXI век» в Сочи. Из тем, что наиболее активно обсуждаются в эти дни в СМИ, видно, что наиболее волнующих лишь несколько: сколько банков останется в будущем на российском финансовом рынке, «пузырь» в потребкредитовании и будет ли он и как скоро случится глобальный финансовый кризис. Если последний вопрос, как ни крути, риторический: и мнений много на этот счет, к слову, и сам регулятор финансового рынка России предусмотрел такую возможность в 2023 году, и внешняя политика тут замешана, и четвертая волна пандемии может многое еще переиграть, то две первые темы — более предсказуемы, так как напрямую зависят от действий Банка России.
Что касается финансового кризиса, лишь коротко заметим, большинство экспертов, экономистов, высказавшихся по этому поводу в СМИ, считают, что рост государственных и корпоративных долгов в ведущих странах мира происходит на фоне мягкой денежно-кредитной политики Центробанков и большого объема ликвидности рынков, а потому в самое ближайшее время ждать кризиса не стоит. Ну, а в среднесрочной перспективе с ростом стоимости обслуживания долгов при ужесточении регуляторами своей монетарной политики эти риски будут возрастать, но, скорее всего, в большей степени потеря контроля над ситуацией грозит развивающимся странам.
Признаков же «пузыря» на российском рынке необеспеченного потребкредитования, несмотря на недавнее беспокойство по этому поводу и заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о возможности усиления мер по охлаждению этой части рынка, по мнению главы «Сбера» Германа Грефа, нет. По словам Грефа, ключевые метрики не демонстрируют «никаких признаков «пузыря». На это живо отреагировал экономист Евгений Коган.
Но устойчивость долга домохозяйств, по словам экономиста, определяет не его отношение к ВВП, а его соотношение с доходами населения, прежде всего с изменениями по этим самым доходам: по данным Росстата, к концу июня 2021 года доходы населения (в номинальном выражении) выросли на 9,5% по отношению к июню 2019 года.
При этом Центробанк повышает ставку. То есть, когда доходы населения стагнируют, а кредитная нагрузка на население растет такими темпами, резюмирует экономист, это явный признак того, что долги домохозяйств не так уж и устойчивы и данная ситуация грозит большим количеством персональных банкротств в будущем, причем в недалеком будущем.
Еще один интересный диалог развернулся в рамках уже самого форума: главный управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский, как передавало агентство РБК, высказал предположения, что в России и других странах идет тренд на олигополизацию, а это для финансового сектора означает снижение конкуренции — число банков сократится с двух десятков до 5−7.
На предположения Верхошинского тут же эмоционально откликнулся представитель ЦБ РФ — первый зампред Банка России Сергей Швецов. Мол, мир меняется, и те банки, которые вовремя не будут завоевывать свою нишу и предпринимать меры для повышения собственной эффективности, по словам Швецова, конечно, будут вынуждены уйти, но на рынок также будут выходить другие игроки. Издание напоминает, что в этом году онлайн-ретейлер Wildberries уже приобрел банк «Стандарт-кредит» (для развития действующих и запуска новых сервисов для покупателей и предпринимателей), владельцами кредитных организаций также стали Ozon (купил «Оней банк», чтобы развивать финтех-направление) и «Яндекс» (заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», чтобы запускать комплексные цифровые финансовые продукты).
«Анушка разлила масло» — звучит, конечно, загадочно, но позвольте предположить, что разлила это самое масло Аннушка, вероятно, тогда, когда позволила банкам превращаться в технологические компании — экосистемы, а теперь еще может быть расширена возможность совмещения лицензий, что позволит, абстрактно говоря, банкам быть не банками и т.п. Особенно если вспомнить обсуждаемые планы ОЭСР по введению глобального корпоративного налога. Конечно, его параметры еще обсуждаются и будут установлены предельные, так сказать, обороты компаний, при превышении которых налог будет актуализироваться, и вроде отмечалось, что банковский сектор, как и добывающие ресурсы компании, не подпадет под действие налога. Но так не подпадет банковский сектор, а вот технологические компании, чей бизнес способен преодолевать границы стран, может, и подпадут. Собственно, как известно, Центробанк взялся за регулирование экосистем, которое, вероятно, так или иначе вынудит банки продавать непрофильные активы либо докапитализировать банки. Впрочем, Герман Греф, как пишет «Интерфакс», в ходе пресс-конференции сказал, что «теоретически» допускает продажу актива экосистемы банка, если его развитие не оправдывает ожиданий.
При этом, заметим, до этой самой докапитализации, с учетом того, что основные экосистемы приходятся на несколько крупных госбанков, которые активно и поддерживали экономику, скупая государственные бумаги, надо дожить, особенно на фоне ужесточения Центробанком денежно-кредитной политики. И тогда посмотрим, сколько банков останется банками, отделив технологический бизнес. Лавировать по «разлитому Аннушкой маслу» и банкирам, и технологическим компаниям все равно придется. Так что впереди нас всех ожидают очень интересные события.