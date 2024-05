В Великобритании с открытием экономики после пандемии цены поднялись на рекордное значение с 1997 года. По официальным показателям, индекс потребительских цен за август составил 3,2%, что свидетельствует о значительном увеличении расходов на жизнь. Цены на продукты и бензин увеличились на 2% по сравнению с июлем. Несмотря на пугающие показатели, Национальная служба статистики (ONS) Великобритании назвала их временными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM До и после

Заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу заявил: «В августе мы увидели наибольший прирост месячной инфляции за четверть века. Тем не менее большая часть (повышений — прим. Д.С.) является временной, как и в прошлом году, когда благодаря схеме Eat Out to Help Out (пообедай в ресторане, чтобы помочь)цены снизились».

Некоторые комментаторы недовольны тем, что правительство не предпринимает действий для помощи британцам.

Triple lock — правительственная схема, по которой правительство обещает повышать государственную пенсию как минимум на 2,5%. Таким образом, ежегодно пенсия повышается либо на уровень инфляции, либо на 2,5%.

«Рекордный скачок в ценах на продукты произошел, а triple lock заморожен. К тому же это ложная инфляция, потому что у всех зарплаты повысились, а triple lock не для этого сделан. Но пенсионеры же справятся с инфляцией, правда, с самой низкой пенсией в Европе», — написал @percypacker.

Ряд пользователей винит в инфляции локдаун.

«Логистические расходы поднялись из-за глобального локдауна», — написал @northernlifer.

«У меня такое чувство, что фанаты локдаунов просыпаются, чтобы посмотреть на последствия своих действий», — прокомментировал @FreddieScovell.

«И климатические изменения, Brexit, дефицит рабочей силы, всё потому, что сторонники Brexit не собираются подбирать трупы, которые они раскидали», — добавил @LukeN100.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Многие пользователи винят в инфляции Brexit, как и в дефиците водителей грузовых автомобилей и пустых полках в магазинах.

Читайте подробнее: Британия: «Земля плоская, Brexit ни при чём, и Джонсон потерялся»

«Да, давайте, скажите мне, что это пандемия. Скажите мне, что это дефицит водителей из-за IR 35 (программа недопущения уклонения от уплаты налогов — прим. Д.С.). Скажите мне, что все вдруг решили уволиться и заняться саморазвитием. Скажите мне что угодно, только не правду о том, что это Brexit», — прокомментировал @ColinGaffney3.

«Но те, кто сидел с хрустальным шаром, знали, что оно случится. Они все будут винить пандемию и логистические проблемы, но полки в Европе не пустеют, и они не сталкиваются с рекордными увеличениями. Я только что вернулся из Франции. Там нет пустых полок, и цены такие же, как были 18 месяцев назад», — рассказал @ChericoRoo.

Некоторые пользователи вовсе не видят связи между ростом цен на продукты, пандемией и выходом Великобритании из ЕС.

«Не хотите ли объяснить, как локдауны, которые давно закончились, вносят вклад в инфляцию сейчас и при чем тут дефицит и последствия Brexit?» — поинтересовался @NE_Matt 8 .

Часть пользователей утверждает, что цены растут не только в Соединенном Королевстве, но и по всему миру.

«Это глобальная проблема. Если, конечно, вы не расцениваете в качестве континента Америку, Азию и Австралию. Или они тоже недавно вышли из ЕС? Цены также растут во Франции, Германии, Испании, Португалии и Италии. Если вы не знали, они тоже страны», — написала @LadyUnicorn88.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В комментариях назвали провал в экономике виной консервативного правительства, чему посоветовали не удивляться, потому что люди сами голосовали за тори.

«Рушат обещания, рушат спины малого бизнеса, рушат дух бедных людей. Добро пожаловать в Ториляндию-2021», — прокомментировал @clash_rocker.

«Не важно, какой обман призвал рабочий класс голосовать за Джонсона на первом месте. Моя догадка — они хотели Brexit. Вот они его и получили, а вместе с ним подняли налоги и инфляцию на продукты, всё для того, чтобы расплатиться с Brexit», — считает @BernieRandall8.

«Вот предсказание: британское правительство скоро предпримет попытку модификации продуктовой корзины, которая используется для расчёта инфляции, чтобы снизить утяжеление импортируемыми товарами и другими товарами, цены на которые были подняты из-за Brexit», — предположил @aggressie.