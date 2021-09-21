«Люди падали в ров и умирали»: воспоминания героев Сурского рубежа
В Чувашии 28 октября 2021 года будет отмечаться 80 лет со дня мобилизации населения на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые в случае продвижения фашистских войск должны были сдержать их на подступах к Уралу. В рамках этой памятной даты и Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии в 2021 году вышел в свет сборник «Строители безмолвных рубежей"*: в нём собраны воспоминания участников тех событий, которых в военное время также называли бойцами в тылу.
Эти воспоминания по инициативе управления образования администрации Чебоксар собирали чебоксарские школьники совместно со своими педагогами, побывав во всех районах, где в 1941—1942 годах возводились укрепительные сооружения. ИА REGNUM начинает публиковать выдержки из воспоминаний ветеранов, которые можно причислить к документальным свидетельствам того исторического периода.
«Падали в ров и умирали»
Жительница Батыревского района Александра Михайловна Александрова (1911 года рождения) вспоминает, что, когда ей пришла повестка, нельзя было отказываться, потому что «отказ считался дезертирством», что строго каралось. По её словам, работали в «холод и голод».
По её словам, вместе с ними на строительстве окопов работали и военнопленные:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 35 Кристиной Ивановой (руководитель — О. А. Гончарова).
«Воробьи падали на лету от мороза»
Рассказ Анастасии Николаевны Алендеевой (Николаевой) из Урмарского района (1922—2009) о строительстве Сурского рубежа собран на основе воспоминаний её дочери. По её словам, мама рассказывала об этом редко, но «когда затевала разговор, у неё накатывали слёзы».
Также мать рассказывала, как участницы строительства «не унывали, по вечерам после изнурительной работы они находили в себе силы петь песни». И наиболее сильное впечатление оставили «мордовские девушки», которые «громко и задорно пели».
По словам матери, их периодически сменяли другие рабочие, тогда приходилось идти домой пешком, преодолевая 80 км:
Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 22 Егором Петровым (руководители — Р. Г. Кириллова, А. П. Бахарева, Т. Ю. Большакова).
«Рыли без отдыха», иначе могли замёрзнуть насмерть
Для уроженки Ядринского района Елены Архиповны Архиповой (1914—2008) во время рытья окопов «труднее всего было пережить разлуку» с годовалым сыном, который за это время отвык от родной матери, не шёл к ней на руки. А наведываться домой часто не удавалось, потому что отправили довольно далеко от дома, а «лошади тогда были на вес золота».
По её словам, при этом никто не роптал, так как знали, что мужьям и сыновьям на фронте не легче.
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 42 Марией Беловой (руководитель — М. Н. Алендеева).
Работали в мороз «с голыми руками»
Период строительства Сурского рубежа отмечен семейной трагедией для Анастасии Ивановны Бакановой (1916 года рождения) из Алатырского района. По её словам, война для неё началась с момента отправки на фронт брата Михаила и мобилизации её с сестрой «на трассу рыть окопы».
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 9 Софией Георгиевой (руководитель — М. Г. Кустова).
Окопы рыли 12-летние дети
Официально на рытье окопов мобилизовали «физически здоровых» жителей с 17 лет. Но это было на бумаге, а на деле приходилось строить рубежи обороны и детям, в том числе девочкам. В их числе — Клавдия Васильевна Васильева (Шумилова) из Красночетайского района (1925—2011).
По словам участницы строительства Сурского рубежа, «одевались кто как мог, лишь бы защититься от лютого мороза»:
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 45 Викторией Сидоровой (руководитель — Н. Л. Степанова).
Отказ от работы считался предательством
Внучка участницы строительства рубежей обороны Елены Васильевны Владимировой (1918—2010) рассказывает со слов бабушки, что в 1941 году «всех молодых женщин записывали в бригаду на рытье окопов»:
Тогда из дома брали лопату и лом.
Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 38 Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).
*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.