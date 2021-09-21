В Чувашии 28 октября 2021 года будет отмечаться 80 лет со дня мобилизации населения на строительство Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые в случае продвижения фашистских войск должны были сдержать их на подступах к Уралу. В рамках этой памятной даты и Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии в 2021 году вышел в свет сборник «Строители безмолвных рубежей"*: в нём собраны воспоминания участников тех событий, которых в военное время также называли бойцами в тылу.

Сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Эти воспоминания по инициативе управления образования администрации Чебоксар собирали чебоксарские школьники совместно со своими педагогами, побывав во всех районах, где в 1941—1942 годах возводились укрепительные сооружения. ИА REGNUM начинает публиковать выдержки из воспоминаний ветеранов, которые можно причислить к документальным свидетельствам того исторического периода.

«Падали в ров и умирали»

Жительница Батыревского района Александра Михайловна Александрова (1911 года рождения) вспоминает, что, когда ей пришла повестка, нельзя было отказываться, потому что «отказ считался дезертирством», что строго каралось. По её словам, работали в «холод и голод».

«На улице 40 градусов, а мы в лаптях. Лапти не выдерживали, а люди выдерживали. Ноги, руки очень мёрзли, немели. А из-за морозов продувало до костей, не то что работать, стоять было трудно. Люди обмораживали конечности, падали в ров и умирали. Но мы выстояли, мне мой муж помог: я думала о нём и верила, что он вернётся. Но он не вернулся, а мне и других не надо», — приводятся воспоминания Александры Михайловны.

По её словам, вместе с ними на строительстве окопов работали и военнопленные:

«Обмундирование немцев совсем не было рассчитано на морозы. Они были очень жалкими, но вели себя спокойно».

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 35 Кристиной Ивановой (руководитель — О. А. Гончарова).

«Воробьи падали на лету от мороза»

Рассказ Анастасии Николаевны Алендеевой (Николаевой) из Урмарского района (1922—2009) о строительстве Сурского рубежа собран на основе воспоминаний её дочери. По её словам, мама рассказывала об этом редко, но «когда затевала разговор, у неё накатывали слёзы».

«Она рассказывала, что зима 1941 года запомнилась ей по-особенному. Воробьи падали на лету от сильнейшего мороза. Когда колхоз отправил на строительство оборонительного рубежа, приходилось копать до изнеможения мёрзлую землю кирками и лопатами. На объекте была очень строгая дисциплина, они жили по законам военного времени. И, несмотря на голод и холод, в основном там трудились хрупкие девушки», — делится дочь бойца Сурского рубежа Татьяна Огинова.

Также мать рассказывала, как участницы строительства «не унывали, по вечерам после изнурительной работы они находили в себе силы петь песни». И наиболее сильное впечатление оставили «мордовские девушки», которые «громко и задорно пели».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Алатырский район Чувашии. Открытие Года, посвящённого трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей

По словам матери, их периодически сменяли другие рабочие, тогда приходилось идти домой пешком, преодолевая 80 км:

«Мама рассказывала, как однажды они шли домой два дня, а на ногах были рваные лапти. На следующее утро не смогла встать на ноги, на ступнях ног были сплошные мозоли».

Фрагмент из материала, собранного учащимся школы № 22 Егором Петровым (руководители — Р. Г. Кириллова, А. П. Бахарева, Т. Ю. Большакова).

«Рыли без отдыха», иначе могли замёрзнуть насмерть

Для уроженки Ядринского района Елены Архиповны Архиповой (1914—2008) во время рытья окопов «труднее всего было пережить разлуку» с годовалым сыном, который за это время отвык от родной матери, не шёл к ней на руки. А наведываться домой часто не удавалось, потому что отправили довольно далеко от дома, а «лошади тогда были на вес золота».

«Мы уходили рано утром и возвращались затемно в постоялые дома. В сильные морозы земля промерзала так, что без лома было невозможно работать. Варежки и рукавицы стирались быстро, изнашивалась обувь. Люди получали обморожения, заболевали, так как вся одежда за целый день покрывалась льдом, что было трудно и присесть, и двигаться. Только за счёт работы люди согревались. Рыли без отдыха, иначе можно было замёрзнуть и умереть», — приводятся воспоминания Елены Архиповны.

По её словам, при этом никто не роптал, так как знали, что мужьям и сыновьям на фронте не легче.

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 42 Марией Беловой (руководитель — М. Н. Алендеева).

Работали в мороз «с голыми руками»

Период строительства Сурского рубежа отмечен семейной трагедией для Анастасии Ивановны Бакановой (1916 года рождения) из Алатырского района. По её словам, война для неё началась с момента отправки на фронт брата Михаила и мобилизации её с сестрой «на трассу рыть окопы».

«Работали и днём, и ночью. Зимой было очень холодно. Одежды тёплой не было, не было даже варежек и сапог. Ходили в лаптях и с голыми руками. За работу ничего не получали, нам ставили на бумагу палочку, вот и вся плата. На бригаду давали один большой каравай хлеба и по кусочку сахара. Младшая сестра Полина при рытье окопов застудилась и вскоре умерла», — рассказала Анастасия Ивановна.

Cap.ru 28 октября 2020 года, Алатырский район Чувашии. Открытие Года, посвящённого трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 9 Софией Георгиевой (руководитель — М. Г. Кустова).

Окопы рыли 12-летние дети

Официально на рытье окопов мобилизовали «физически здоровых» жителей с 17 лет. Но это было на бумаге, а на деле приходилось строить рубежи обороны и детям, в том числе девочкам. В их числе — Клавдия Васильевна Васильева (Шумилова) из Красночетайского района (1925—2011).

«На рытьё окопов забирали с 12 лет. И заставляли работать наравне со взрослыми, а платили, как детям. Мы не хотели идти на работу, от голода и холода просто не было сил. […] Тех, кто сбегал с работы, сурово наказывали», — рассказывает дочь ветерана.

По словам участницы строительства Сурского рубежа, «одевались кто как мог, лишь бы защититься от лютого мороза»:

«Чтобы не отморозить лицо, смазывали его гусиным или свиным жиром, а во время работы пыль оседала на жирную кожу. […] От холода у меня начали болеть зубы, да так, что невыносимо было терпеть эту боль, и кто-то из взрослых посоветовал курить махорку, чтобы заглушить её. И я курила, курила так, что зубы, и так ослабленные голодом, стали выпадать. После окончания войны не курила уже больше никогда».

Cap.ru 28 октября 2020 года, Алатырский район Чувашии. Открытие Года, посвящённого трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 45 Викторией Сидоровой (руководитель — Н. Л. Степанова).

Отказ от работы считался предательством

Внучка участницы строительства рубежей обороны Елены Васильевны Владимировой (1918—2010) рассказывает со слов бабушки, что в 1941 году «всех молодых женщин записывали в бригаду на рытье окопов»:

«Отказываться было нельзя, сразу считали предателем».

Тогда из дома брали лопату и лом.

«Черен лопаты часто не выдерживал и ломался, тогда приходилось работать сломанной лопатой, отчего уставала спина. Лопату можно было починить только дома. В бригаде работали дружно, друг друга не подводили, надо выполнить норму.[…] Старались работать быстро, думали, чем быстрее управимся, тем быстрее пойдём домой. Но в конце рабочего дня понимали, что этот объём работы был рассчитан на целый день», — рассказывает внучка Елены Васильевны.

Фрагмент из материала, собранного учащейся школы № 38 Полиной Серебряковой (руководитель — Е. Н. Елизарова).

*"Строители безмолвных рубежей»: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. — Чебоксары, 2021 — 208 с. Ответственный редактор — кандидат исторических наук Д. А. Захаров.