США, которые сразу после избрания Джо Байдена вернулись к лидерству в продвижении международной климатической повестки, продолжают пытаться оказать давление на Индию, требуя от неё четкого плана декарбонизации национальной экономики до 2030 года, даже в ущерб собственным интересам. Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри прибыл 12 сентября 2021 года в Индию для того, чтобы попытаться убедить её правительство приложить ещё больше усилий по борьбе с изменением климата и ускорить переход к чистой энергии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Напомним, что Керри в апреле 2021 года провел первые переговоры в рамках повестки дня Индии и США в области экологически чистой энергии на период до 2030 года с премьер-министром Нарендрой Моди о нулевых выбросах, которые тогда закончились ничем.

На данный момент «лидеров» климатической повестки — США и ЕС — интересуют в Индии три пункта: чистая энергия, сокращение выбросов углекислого газа и сокращение выбросов метана, особенно в сельском хозяйстве.

Индия, в свою очередь, сформировала достаточно жёсткую позицию в отношении мероприятий, препятствующих изменению климата. Например, министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии Бхупендер Ядавнастаивает на том, что каждая страна должна иметь право устанавливать свои сроки достижения собственных климатических целей, что зафиксировано в базовых документах ООН. Еще одной ярко выраженной позицией Индии по отношению к климатическим обязательствам является то, что развивающиеся страны, в отличие от развитых стран — исторических загрязнителей атмосферы Земли, должны иметь возможность более гибко определять свои климатические цели, опираясь на особенности развития национальных рынков.

Также правительство Индии говорит о том, что хотя на данный момент страна является третьим по величине источником выбросов парниковых газов после Китая и США в абсолютном выражении, она не является крупным источником выбросов парниковых газов в пересчёте на душу населения по сравнению с Китаем и США, и этот фактор должен также учитываться при оценке выбросов и установке климатических целей.

Министр окружающей среды Индии четко высказал следующую мысль: страны с наибольшими историческими выбросами, то есть государства Северной Америки и Европы, должны нести наибольшую климатическую ответственность и делать более серьезный вклад в защиту окружающей среды, чем развивающиеся страны, куда крупная промышленность была перенесена из тех же США и ЕС сравнительно недавно.

Еще не успев подписать и ратифицировав Парижское соглашение о Климате 2015 года, правительство Индии заявило, что к 2022 году готово ввести в строй возобновляемых источников энергии общей мощностью в 175 ГВт (солнечных — 100 ГВт, ветровых — 60 ГВт, 15 ГВт — биотоплива и малые гидроустановки). Однако на сегодняшний день установленная мощность перечисленных выше источников энергии в Индии составляет всего 151 ГВт. Поэтому вопрос о достижении Индией к 2030 году возобновляемыми источниками энергии мощности 450 ГВт остается открытым до настоящего времени. Судя по опубликованному сегодня заявлению Керри, в итоге переговоров Индия согласится на строительство 450 ГВт альтернативных источников энергии при условии предоставления на льготных условиях шестью крупнейшими банками США до 2030 года обещанных инвестиций в размере как минимум $4,16 трлн.

При этом Индия остаётся лидером по производству и потреблению угля и не намерена отказываться от него в ближайшие десятилетия. Более того, совместно с Австралией она готова развивать технологии и увеличивать объем его добычи.

Но, с другой стороны, Индия объявила о своём сотрудничестве с США в области климата под пафосным названием «Партнерство Индии и США по повестке дня в области климата и чистой энергии на период до 2030 года», о чем премьер-министр Нарендра Модисообщил в апреле 2021 года. Партнёрство касается в основном финансов — их предполагается мобилизовать для ускорения внедрения чистой энергии и пустить на инновационные зеленые технологии для декарбонизации целого ряда отраслей.

Накануне визита Керри 8 сентября 2021 года Бхупендер Ядав провел онлайн переговоры с посланником по климату ОАЭ и министром промышленности и передовых технологий Султаном Аль Джабером. На переговорах обсуждались вопросы, касающиеся предстоящего климатического саммита COP26 и возобновляемых источников энергии. Индийский министр заявил, что возобновляемые источники энергии являются одними из ключевых столпов индийской стратегии в области изменения климата, и Индия работает над тем, чтобы возобновляемые источники энергии, особенно солнечные генераторы, стали дешевле, чем энергия из ископаемого топлива.

Пока правительство Индии не проявляет согласованности ни в своих заявлениях, ни в реальных действиях. Дежурные заявления Индии о приверженности борьбе с изменением климата чередуются с заявлениями о сохранении в ближайшие десятилетия угля в качестве основного топлива и обвинениями развитых стран в невыполнении взятых на себя обязательств по приведению углеродных балансов в равновесное состояние, интенсивное строительство на американские деньги и по американским технологиям солнечных и ветровых электростанций, электроэнергия которых не имеет перспектив сбыта по повышенным зеленым тарифам, идет параллельно со строительством и модернизацией угольных электростанций.

На сегодняшний день Индия, как и Китай, а также ещё около 80 развивающихся стран не предоставили ускоренные планы декарбонизации своих экономик, потому что такие планы явно не соответствуют их национальным интересам.