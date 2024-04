Совет директоров Национального комитета по отношениям между США и Китаем (The National Committee on US-China Relations) 31 августа 2021 года в связи с 55-летием со дня образования провёл виртуальное мероприятие. Участие в нём принял Генри Киссинджер. На данном мероприятии с речью выступил посол Китая в США Цинь Ган. Особый интерес представляют те части его речи, которые посвящены взаимоотношениям США и КНР в экономической сфере:

«Интересы Китая и США тесно взаимосвязаны. Они не могут быть отрезаны, как того хочет кто-либо. Америка активно участвует в реформировании и открытости Китая. В 2020 году двусторонняя торговля между Китаем и США достигла 580 миллиардов долларов. США являются крупнейшим торговым партнёром Китая, а Китай является вторым по величине держателем казначейских облигаций США. Китайско-американская торговля поддерживает 2,6 миллиона американских рабочих мест. Мы — неотъемлемые заинтересованные стороны, и успех одной стороны имеет решающее значение для другой.

На самом деле потребность в китайско-американском сотрудничестве не уменьшается, а возрастает. Наши две страны должны быть не врагами, а партнёрами. Более 70 000 американских компаний имеют инвестиции в Китае, и эти инвестиции хорошо окупаются. Согласно последнему отчёту Американо-Китайского делового совета, 95% опрошенных американских компаний получили прибыль в Китае в прошлом году, а 64% увидели рост своих доходов на китайском рынке».

Цинь Ган также отметил, что перед приездом в США в качестве посла провёл переговоры с американским деловым сообществом в Китае: «Все они говорили мне, что ни одна страна не может занять место Китая в глобальной промышленной цепочке. Они ценят китайский рынок, с оптимизмом смотрят на китайскую экономику и надеются остаться в Китае и расширить свои инвестиции. Они решительно выступают против торговой войны, разъединения и прекращения поставок китайским компаниям. Их больше всего беспокоит неопределенность, которую может оказать на них ухудшение отношений между Китаем и США».

Есть важный нюанс в речи китайского посла. Своё выступление он начал с обращения «Друзья», а затем трижды в ходе выступления обращался «Дорогие друзья».

Следует отметить, что рынок США — это самый большой в мире рынок для экспорта товаров. В 2020 году объём импорта Соединёнными Штатами достиг 2,8 трлн долларов. Из стран-экспортёров первое место в мире по объёму экспорта в США принадлежит Китаю. На КНР в 2020 году пришлась доля в 20% от всего импорта в США — 457 млрд долларов.

Кстати, второе место по данному показателю занимает Мексика с долей в 14% и объёмом в 328 млрд долларов. Третье место за Канадой — доля в 12% и объём в 276 млрд долларов.

Не удивительно, что Китай так заинтересован в стабильных экономических отношениях с США. Ведь именно доступ в первую очередь на рынок США и рынки других западных стран, а также доступ к дешёвому финансированию и западным технологиям создали благоприятные условия для быстрого экономического подъёма Китая.

Возникает вопрос. Не окажет ли негативное влияние такая сильная экономическая зависимость Китая от США на формирующееся стратегическое партнёрство России и Китая?

Дело в том, что указанная выше приветственная речь посла КНР в США Циня Гана далеко не полностью передаёт все нюансы американо-китайских отношений. В ходе дальнейшего обсуждения на заседании Совета директоров Национального комитета по отношениям между США и Китаем был поставлен вопрос, какие шаги могут предпринять США и Китай для улучшения двусторонних отношений.

Цинь Ган первым ответил, что Вашингтон должен прекратить ухудшать ситуацию, чтобы создать условия для диалога. Затем он произнёс ту недипломатичную фразу, которая шокировала участников встречи: «Если мы не можем разрешить наши разногласия, пожалуйста, заткнитесь» («If we cannot resolve our differences, please shut up»).

Слова китайского дипломата озвучило американское издание The National Review со ссылкой на источники, присутствовавшие на заседании. Кстати, нынешний китайский посол в Соединённых Штатах ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел КНР и официального представителя МИД КНР.

В номере за сентябрь-октябрь 2021 года американского журнала Foreign Affairs была опубликована статья «Пекин в американской суматохе. Как «Великая стратегия Китая» против Америки использует в свою пользу мощь США». Издатель журнала — Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations), самая влиятельная в США организация в сфере внешней политики.

В данной публикации приводится мнение Цай Ся, пятнадцать лет проработавшей профессором в Центральной партийной школе в Пекине, а затем перебежавшей в США: «Фундаментальные интересы КПК и её базовый подход к использованию [Соединённых Штатов] в своих интересах при сохранении враждебности по отношению к ним не изменились за последние семьдесят лет».

Мэтт Поттинджер, бывший заместитель советника помощника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, автор статьи в журнале Foreign Affairs считает, что Китай никогда не был дружественным США и всегда придерживался заповеди Дэна Сяопина для Китая — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа».

Надо полагать, что данная заповедь и лежит в основе китайской политики, т. е. Китай придерживается достаточно прагматичного подхода по отношению к Соединённым Штатам и без крайней нужды, без отсутствия других приемлемых альтернатив не пойдёт на резкое обострение. Однако у Пекина уже сформировалось понятие незыблемости принципа национального суверенитета страны, и есть понимание, что для его защиты Китаю в определённых обстоятельствах придётся пожертвовать экономическими интересами.

Таким образом, сценарий, когда США удастся «купить Китай» и использовать его против России, представляется маловероятным. В то же время Москва должна понимать, что прагматичное отношение Китая к США не исключает прагматичного отношения Китая и к России.