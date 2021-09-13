В США не все горят желанием соглашаться с обязательной вакцинацией — обзор
Президент США Джо Байден объявил на днях о введении обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний, государственных учреждений, а также подрядных организаций от коронавируса. При этом последним иных возможностей, кроме как делать укол, не предоставляется.
Схожие меры предполагаются и для крупных компаний: министерству труда страны поручено обязать все компании со штатом в 100 человек и больше добиться прохождения сотрудниками вакцинации. Единственным исключением станет то, что в отличие от госслужащих им прививку можно заменить еженедельным тестированием. За неисполнение распоряжения американские власти намерены вводить крупные штрафы.
По словам главы Белого дома, прививку должны сделать 300 тыс. преподавателей федеральной программы Head Start и 17 млн медработников в учреждениях, финансируемых из программ Medicare и Medicaid.
При этом американский лидер призвал слушать не его, а «голоса» тех сограждан, которые отказались от прививки и теперь, заразившись, оказались в отделениях интенсивной терапии.
Несмотря на увещевания, американские граждане неоднозначно восприняли призыв лидера своей страны. Так, подписчики президента США в Twitter разделились по этому вопросу.
По словам пользователя William Rich, предлагаемые Байденом шаги идут вразрез с конституцией США, и готов американский лидер на это пойти исключительно потому, что «у него заканчивается терпение».
Пользователь имеет в виду условие, согласно которому компании, пошедшие на экстренное создание и тестирование вакцин от коронавируса, освобождались от ответственности в случае появления побочных эффектов от их препаратов.
Так, в конце прошлого года, когда по всему миру шла активная работа по созданию вакцин от коронавируса, федеральное правительство США предоставило таким компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от любого юридического преследования в связи с побочными эффектами, вызванными их препаратами.
При этом препараты «небезопасны для тысяч тех, кто пострадал от вакцины», как отметил пользователь Michael Burton, с которым согласились и другие подписчики Байдена.
В частности, можно напомнить об увеличении числа случаев заболевания миокардита у молодых людей после прививок от COVID-19, о которых в начале лета сообщали в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также информации о резком росте летальных исходов, которые были отражены в Системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS).
На этом фоне некоторые подписчики Байдена указали на иные способы бороться с опасной инфекцией, в частности, активнее тестировать граждан на новый патоген.
Тем не менее многие поддержали намерения американского президента, подчеркнув, что благодаря ему жить в США становится безопаснее.