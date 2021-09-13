Президент США Джо Байден объявил на днях о введении обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний, государственных учреждений, а также подрядных организаций от коронавируса. При этом последним иных возможностей, кроме как делать укол, не предоставляется.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Схожие меры предполагаются и для крупных компаний: министерству труда страны поручено обязать все компании со штатом в 100 человек и больше добиться прохождения сотрудниками вакцинации. Единственным исключением станет то, что в отличие от госслужащих им прививку можно заменить еженедельным тестированием. За неисполнение распоряжения американские власти намерены вводить крупные штрафы.

По словам главы Белого дома, прививку должны сделать 300 тыс. преподавателей федеральной программы Head Start и 17 млн медработников в учреждениях, финансируемых из программ Medicare и Medicaid.

«Я бы хотел сказать непривитым американцам следующее: чего еще ждать? Что еще вы хотите увидеть? Мы сделали вакцинацию бесплатной, безопасной и удобной. Препараты получили одобрение FDA», — заявил Байден, объявляя 9 сентября о новых требованиях. — Более 200 млн американцев уже сделали по меньшей мере один укол. Мы до сих пор проявляли терпение, но нашему терпению приходит конец. А ваше нежелание уже дорого обошлось всем нам».

«Поэтому, пожалуйста, сделайте правильный выбор», — добавил глава Белого дома.

Facebook.com/joebiden Джо Байден прививается от коронавируса

При этом американский лидер призвал слушать не его, а «голоса» тех сограждан, которые отказались от прививки и теперь, заразившись, оказались в отделениях интенсивной терапии.

Несмотря на увещевания, американские граждане неоднозначно восприняли призыв лидера своей страны. Так, подписчики президента США в Twitter разделились по этому вопросу.

«Уважаемый Джо Байден, пожалуйста, сделайте обязательные маски для невакционированных людей. Пожалуйста, пусть вакцинация против гриппа, COVID-19 и других заболеваний будет проводиться и впредь по желанию. Мы не заслуживаем того, чтобы нас заставляли вливать в наши тела что-то, чего мы не хотим, без объяснения причин. Я не отказываюсь прививаться от COVID-19. Я вежливо отклоняю предложение», — написал пользователь Crazy V Sam.

«Мне нужно увидеть эффективность вакцины в сравнении с естественными антителами от вируса! Представьте данные о заразившихся вирусом! Нам не дали никакой статистики о тех из нас, кто заразился вирусом, выработал антитела и иммунитет», — призвала Anita Hoerman.

По словам пользователя William Rich, предлагаемые Байденом шаги идут вразрез с конституцией США, и готов американский лидер на это пойти исключительно потому, что «у него заканчивается терпение».

"Нужна прозрачность в вопросе испытаний вакцин. Хватит призывать людей прививаться и не показывать наученные данные, демонстрирующие эффективность прививки», — добавил он.

«Если вакцины действительно безопасны, крупные фармацевтические компании не потребовали бы для полного иммунитета в отношении своей продукции», — напомнил подписчик Байдена в Twitter #JustMe. — Может быть, вы заключите с крупными фармацевтическими компаниями новые договоры, в которых не будет полной защиты от ущерба, вызванного их продукцией».

Пользователь имеет в виду условие, согласно которому компании, пошедшие на экстренное создание и тестирование вакцин от коронавируса, освобождались от ответственности в случае появления побочных эффектов от их препаратов.

Так, в конце прошлого года, когда по всему миру шла активная работа по созданию вакцин от коронавируса, федеральное правительство США предоставило таким компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от любого юридического преследования в связи с побочными эффектами, вызванными их препаратами.

New York National Guard Коронавирус. Нью-Йорк

При этом препараты «небезопасны для тысяч тех, кто пострадал от вакцины», как отметил пользователь Michael Burton, с которым согласились и другие подписчики Байдена.

«Они «безопасны» для большинства. Однако у меня была аллергическая реакция на первую дозу Pfizer, и я не могу получить вторую. Я провела свое исследование до вакцинации и не увидела на веб-сайте CDC материалов о том, что со мной произошло. Я не одна такая. Мы все хотим ответа», — заявила 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞 aka Ju-LAY.

«У меня тоже аллергия. Когда мне сделали прививку, они искали аллергические реакции, так что вряд ли это что-то неожиданное. При этом моя реакция наступила позже. Я никого не виню. Многие лекарства вызывают побочные эффекты», — согласился с ней подписчик Байдена Jim Thompson.

В частности, можно напомнить об увеличении числа случаев заболевания миокардита у молодых людей после прививок от COVID-19, о которых в начале лета сообщали в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), а также информации о резком росте летальных исходов, которые были отражены в Системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS).

На этом фоне некоторые подписчики Байдена указали на иные способы бороться с опасной инфекцией, в частности, активнее тестировать граждан на новый патоген.

«Почему тестирование не сделали бесплатным и удобным? Домашние наборы должны быть бесплатными и доступными для каждой семьи! Решение — это тестирование, а не вакцины. Привитые всё еще могут распространять патоген и заразиться. Вакцина не останавливает пандемию», — подчеркнул пользователь Jenkiess.

Тем не менее многие поддержали намерения американского президента, подчеркнув, что благодаря ему жить в США становится безопаснее.