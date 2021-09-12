Материал агентства «БелТА», согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 12 сентября в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Отлично! Белоруссия для России слишком важная республика, которая стоит любых денег. Там наши люди. Если Лукашенко надо откормиться до отвала, да пожалуйста! Лишь бы он уже в конце концов дал братскому народу вновь стать частью большой семьи», — пишет Арнольд Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации понимает, насколько важно, чтобы Белоруссия оставалась в сфере влияния Москвы, поэтому Минск получает огромные финансовые вливания со стороны России.

«Сейчас мы так Лукашенко задобрим, что он опять к нам одним местом повернётся. Какие гарантии, что он не использует в будущем подаренное оружие против нас? Он уже держал в заложниках российских граждан», — напоминает Алексей А.

President.gov.by Белорусский спецназ

Некоторые комментаторы отмечают, что такие крупные военные поставки в Белоруссию выглядят попросту излишними, ведь пока что никто не угрожал республике военным вторжением.

«А зачем Лукашенко столько оружия? Кто-то на Белоруссию собирается напасть? Странно это всё. Вместо того чтобы самостоятельно зарабатывать деньги, Беларусь просит деньги и вооружается. Очевидно, маршал Лукашенко с партийным военным образованием не знает, что первый удар в случае военного конфликта делается именно по тем, у кого очень много оружия на границе. Как-то это не очень приятно осознавать, что глава государства тебя, по сути, «подставляет» на передний край. Впрочем, дело хозяйское, кому что нравится», — отмечает Юрий Г.

Часть людей считает, что Лукашенко пытается удержаться у власти благодаря штыкам, которые до сих пор сохраняют свою лояльность главе государства.

«По этому заявлению видно, что вся власть Лукашенко держится на силе. Кроме того, крайне смешно смотреть, как диктатор пытается управлять не только Белоруссией, но ещё и Россией, постоянно манипулируя своим расположением. Думаю, что в Кремле на него смотрят уже сквозь зубы», — поделилась своим мнением Ирина С.

Ряд пользователей указывает на то, что Белоруссии необходимы вливания не только в военную сферу, но и в социальную.

«Дороги, школы стройте, создайте достойные социальные условия для людей, чтобы у них и мысли не возникало бежать в Европу на заработки! Ведёте себя, словно дети с танчиками», — указывает Anatoliy V.

Mvd.gov.by Спецназовец внутренних войск МВД Белоруссии

Отдельные пользователи отмечают, что Белоруссии не имеет смысла иметь такое количество вооружения. Лукашенко следовало бы обратить своё внимание не на количество, а на качество, пишут граждане.

«Россия уже давно создаёт высокоточное оружие, которое не даст врагу пробраться сквозь границу. Лукашенко же набирает кучу самолётов, которые должны сделать что? У Белоруссии даже моря нет, чтобы корабли топить. На счёт С-400 президент Лукашенко правильно думает, но С-500, судя по всему, Путин ему давать не собирается», — считает Евгений Н.

Напомним, 12 сентября агентство «БелТА» опубликовало материал, согласно которому президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о поставках российского оружия на сумму свыше миллиарда долларов.