Экс-глава отдела исследований в Rubicon Fund Management, он же — бывший главный инвестиционный директор Citi Private Bank и руководитель отдела исследований размещения активов в HSBC — Ричард Куксон, как пишет «Иносми» со ссылкой на Bloomberg, с оптимизмом смотрит на дальнейшую жизнь доллара и, наоборот, прогнозирует проблемы для валют развивающихся экономик. Но, как отмечается в публикации, в его размышлениях и доводах слишком много «если». Так, Куксон отмечает, что особых причин расставаться с энтузиазмом насчет доллара он не видит. Мол, курсы валют — величины относительные, а не абсолютные, они формируются на основе сравнительных достоинств той или иной экономики. Кроме того, валютные рынки, говорит иностранный эксперт, ориентированы на будущее, подмечая при этом — «по крайней мере, должны». Тут стоило бы вспомнить про двойные стандарты в рыночной-то экономике, но, увы, эксперт не вспомнил. Поэтому Куксон сформулировал вопрос о будущем доллара так: будут ли экономические условия в ближайшие месяцы благоприятствовать США по сравнению с их торговыми партнерами? В целом, по его мнению, ответ — «да, будут». Обоснований столь позитивному прогнозу Куксон не приводит, при этом сразу переходя к «атаке», говоря о том, что особенно уязвимыми кажутся некоторые развивающиеся валюты. Да, эксперт не скрывает, что скорость роста дефицита бюджета США вызывает беспокойство, но, с другой стороны, у этого фактора, по его мнению, есть свои плюсы — дефицит всего лишь иллюстрирует готовность иностранных инвесторов финансировать рост экономики. Более того, несмотря на некоторую слабость в последнее время, перспективы экономического роста у США, продолжает утверждать эксперт, лучше, чем у других стран. Сей пассаж, конечно, в первую очередь, делается в сторону Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Если (!) не брать в расчет COVID-19, то проблемы остального мира на самом деле начинаются с Китая. Его экономический успех опирался на быстрый рост кредитования, поэтому всякий раз, когда экономика буксовала, правительство требовало, чтобы банки открывали кредитные вентили. Теперь эта игра подходит к концу», — говорит автор публикации Куксон, далее приводя оценки независимого экономиста Эндрю Ханта (Andrew Hunt) насчет того, что годовые процентные расходы Китая на сегодняшний день превышают годовой прирост его номинального ВВП.

Приведет ли это в долгосрочной перспективе к инфляционному шоку или к дефляции и режиму жесткой экономии в японском стиле, еще предстоит выяснить, уточняет автор, но как бы то ни было, реальный рост замедляется, и это понемногу сказывается на его торговых партнерах. От дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Китай, по словам эксперта, по всей видимости, удерживает неизменно высокое инфляционное давление. Еще больше это скажется на росте и отзовется на Европе, чей рост сильно зависит от азиатского спроса, а также от ряда стран с развивающейся экономикой, которые активно торгуют с Китаем. При этом США от внешнего спроса зависят гораздо меньше, утверждает автор. Более того, он говорит о том, что относительные процентные ставки тоже благоприятствуют доллару, хотя и подмечает, что денежно-кредитная политика ФРС на данный момент абсурдна.

Wagner T. Casimiro Aranha Уолл-стрит

Глубоко отрицательные реальные ставки в такой горячей экономике, как американская, непростительны, пишет автор, они лишь стимулируют чрезмерную спекуляцию, о чем уже свидетельствуют фондовые рынки и рынки жилья. Кроме того, они усиливают инфляционное давление. При извечно «голубиных» сигналах ФРС об инфляции единого мнения о целесообразности дальнейшей сверхмягкой денежно-кредитной политики сейчас нет. Чем дольше продлится этот инфляционный всплеск, а Куксон уверен, что так и будет, пусть и не столь разительно, — тем сильнее будет давление на ФРС, чтобы она прекратила покупку облигаций, и чем раньше, тем лучше. Краткосрочные ожидания по ставкам на финансовых рынках тоже, скорее всего, будут расти, что приведет к росту доллара, а вот европейские ставки едва ли хоть сколько-нибудь поменяются.

И, наконец, резюмирует автор, необходимо учесть долларовое предложение — ФРС наводнила мир долларами, чтобы поддержать экономику во время пандемии: по данным агентства «Блумберг», один из показателей денежной массы, M2, с февраля 2020 года вырос на 5,07 триллиона долларов (примерно на 33%) до 20,5 триллиона долларов. За последние несколько месяцев этот потоп несколько схлынул, но эффект от того, что министерство финансов уже истощило свои счета в ФРС, во многом ускорит рост денежной массы, поскольку с тех пор на рынок вылилось порядка 1,4 триллиона долларов только с конца прошлого года. Однако в этом квартале Минфин свои счета в ФРС должен прикрыть. Поскольку же предложение доллара вскоре станет более ограниченным, а относительный экономический рост и процентные ставки сдвигаются в его пользу, доллар наверняка укрепится.

«Насколько резким окажется этот рост, будет зависеть от готовности инвесторов к риску. Так что не удивляйтесь, если такое сочетание факторов приведет к потрясениям на рынках. И это грозит ослабить не только евро, некоторые развивающиеся валюты окажутся в еще более опасном положении. Курс южноафриканского рэнда и турецкой лиры — а ни ту, ни другую страну не назвать ни образцом экономической прозрачности, ни политической гармонии, — скорее всего, сильно снизится», — цитирует «Иносми» Куксона.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

Между тем заметим, Куксон не дает прогнозов о том, насколько это ралли доллара будет долгосрочным, как и, возможно, последним в жизни американской валюты, а также не предусматривает геополитических рисков. Не говоря уже об элементарных морально-этических аспектах, подорванных по всему миру огромным долларовым предложением, породившим инфляцию и повлиявшим на жизнь рядовых граждан многих государств, в том числе и рядовых американцев — предприимчивых и привыкших трудиться, оттого — заслуживающих большего уважения, чем превращения за счет раздачи вертолетных денег в пластичную массу, с которой, как с популярной детской игрушкой — слаймом (Slime) или по-другому «лизунами», впервые выпущенной, как свидетельствует американская «Википедия», американской же компанией Mattel в 1976 году, можно делать всё, что хочешь.

Каждая страна боролась с пандемией как могла — в меру своих сил, бюджетов. Да, Китай, как отметил эксперт, набирал кредиты для собственного экономического роста. Однако США под предлогом борьбы с пандемией разбрасывали доллары: как говорится, не войной так катаньем подсевая в государства то, что сейчас Куксон называет уязвимостью валют, а проще говоря, порождая разлад в ожидании разрухи. На том стояли и стоят. Пока те же американцы, предпочитающие сидеть дома потому как выплачиваемые пособия оказываются выше заработных плат, члены ФРС, как выяснилось, предпочитали зарабатывать на фондовом рынке. На днях издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что 11 из 12 региональных банков Федеральной резервной системы предоставили финансовые отчеты своих руководителей за 2020 год, которые дают представление о вложениях должностных лиц, определяющих денежно-кредитную политику. Оказалось, что президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан совершил несколько сделок с акциями на сумму более миллиона долларов в 2020 году, в отличие от других региональных руководителей ФРС, которые сообщили о более скромных финансовых запасах и более мелких сделках. Ранее отдельными СМИ сообщалось, что стимулирующая политика ФРС в основном идет на пользу IT-сектору. Собственно, и российский центробанк отмечал, что сама по себе пандемия по сути благоволит онлайн-сегменту. И вот, как подмечает российский экономист Евгений Коган на портале investing.com, в то время как президент ФРС Далласа Роберт Каплан выступал за неограниченное количественное смягчение в прошлом году, он также покупал и продавал акции.

Dan Smith Здание ФРС США

«А как же этика? Или деньги не пахнут?» — задается вопросом Коган, подчеркивая, что в общей сложности инвестиционный портфель Роберта Каплана включал в себя 27 позиций, каждая из которых оценивалась более чем в 1 миллион долларов.

Акции господина Каплана — это Apple, Amazon.com Inc, Boeing Co, Alphabet Inc, Facebook Inc и Marathon Petroleum Corp, а также президент ФРC Далласа произвел покупку и продажу на сумму более $1 млн в 22 отдельных компаниях, включая Alibaba, General Electric, Chevron, Tesla и базирующуюся в Техасе EOG Resources, пишет экономист.

Несложно предположить, что 2020 год выдался вполне удачным для Каплана, что неудивительно, когда знаешь, что ФРС спасет всю финансовую систему c помощью «вертолетных» денег и QE, подмечает Коган.

Так вот, пока подобная финансовая политика США превращает часть американского народа в «пластичную массу», а народы других стран, страдая от инфляции, навязанной этой же американской финансовой политикой, экономят на элементарных вещах и продуктах питания, некоторые члены ФРС богатеют. Вряд ли такой разрушительный для экономик других государств подход финансовой политики США позитивно отзовется в сердцах их граждан, как и не вызовет дополнительного роста напряженности в отношениях между странами. Не стоит исключать и роста различных ограничений для глобальных IT-гигантов. Китай уже открыто намекал, в том числе и таковым компаниям, на необходимость делиться нажитым богатством с экономикой страны ради роста благополучия граждан и, напомним, тот же техногигант Alibaba, в акции которого вкладывался Каплан, живо и быстро откликнулся на призыв китайских властей. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на информацию издания «Чжэцзян синьвэнь», корпорация Alibaba намерена до 2025 года выделить порядка 100 млрд юаней (около $15,5 млрд) на поддержку продвигаемой председателем КНР Си Цзиньпином концепции «общего процветания».

Подумать над новыми ограничениями в отношении IT-гигантов обещают и в России. Как сообщает ИА REGNUM, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов не считает беспрецедентным заявление МИД России послу США Джону Салливану о категорической недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны. Заявление было сделано в связи с наглым поведением американских цифровых платформ, которые фактически участвуют в российских выборах и явно в пользу тех, кого в Вашингтоне считают своими ставленниками в борьбе с нашей Родиной, отметил Климов, также обратив внимание на то, что «цифровые гиганты» США лишь на первый взгляд являются независимыми коммерческими компаниями, некоторые даже полагают, что именно они якобы контролируют американские власти.

«Между тем «цифровые гиганты» лишь один из элементов американской системы, которая отчаянно борется за сохранение своей глобальной гегемонии любой ценой. В названной системе доморощенные иноагенты, их сторонники и структурки — лишь пешки (чем бы пешки себя не мнили)», — подчеркнул сенатор.

Добавим также, очевидно, что иностранные технологические компании, нарастив во время пандемии жирок, в том числе за счет этого же жирка идут во вполне себе реальный сектор экономики, который ориентирован, прежде всего, не на потребление искусственным разумом, а на самый что ни на есть человеческий спрос. Так, например, портал «Финмаркет» публикует данные, которые приводит аналитик Ксения Лапшина, согласно которым Microsoft прошла активный период пандемии COVID-19 без потерь: финансовый отчет компании по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий. Сообщается также, что в апреле 2021 года Microsoft объявила о покупке технологической компании Nuance Communications за $16 млрд, рассчитывая, что это приобретение позволит корпорации существенно улучшить сервисы и бизнес-решения, предназначенные для компаний в секторе здравоохранения и медицины, а также создать новые. Особенно востребованы такие программные пакеты в развивающейся отрасли телемедицины. В марте же 2021 года Microsoft совместно с General Motors вложила $2 млрд в стартап Cruise, который занимается разработкой беспилотных автомобилей и такси, в целях ускорения коммерциализации таких авто и создания экологически чистого и безопасного транспорта. Cruise сможет использовать разработанную Microsoft облачную вычислительную платформу Azure для создания инфраструктуры для коммерческого сервиса беспилотных такси. По завершении последнего раунда инвестирования стартап оценивался в $30 млрд. Кроме того, Microsoft добилась значительного успеха в разработке VR‑ и AR-устройств, например, подписав в марте 2021 года контракт с армией США на поставку 120 тыс. AR-устройств Hololens. Контракт продолжительностью 10 лет принесет компании доход в размере $21,9 млрд. Ну, а инвестиционный фонд Cascade Investment, принадлежащий основателю Microsoft Билу Гейтсу, вложился в канадского оператора сети отелей класса «люкс» Four Seasons, став владельцем контрольного пакета акций. О чем сообщило на днях издание Lenta со ссылкой на западный источник Fox Business. 23,8% акций сети отелей обошлись в 2,21 млрд долларов. У сети есть в том числе и два отеля в России, включая Four Seasons Hotel Moscow на месте гостиницы «Москва» у Кремля.