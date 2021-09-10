На Западе изыскивают возможность расстроить российско-китайские отношения стратегического партнерства, дабы «разбираться» с Россией и КНР поодиночке, не допустив договорного объединения оборонных усилий двух стран в противостоянии окружающим их военным блокам, в том числе на Дальнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Немалую активность в этом проявляет «отказавшаяся от армии и войн» Япония, которая по военным затратам и оснащению армии и флота, по некоторым подсчетам, вышла на пятое место в мире. Хорош, однако, пацифизм!

Авторитетное в Японии издание JB Press пишет о необходимости для объединения антироссийских и антикитайских сил разработки западным лагерем на Востоке «хартии, которая отражала бы идеалы противостояния демократических сил тоталитарным режимам Китая и России».

«Это должна быть «Индо-Тихоокеанская хартия». Ее основой может стать «четырехстороннее военно-политическое соглашение» Японии, США, Австралии и Индии QUAD, которое должно сыграть главную роль в обеспечении безопасности Запада в Индо-Тихоокеанском регионе», — прожектирует Эйдзи Ямасита, представленный изданием как «профессор университета Ниппон дайгаку и доктор экономики. Почетный профессор Осакского государственного университета. Директор Международного исследовательского института спорной истории (iRICH), председатель японского Академического общества по исправлению необоснованной критики Японии (AACGCJ)».

Последняя из перечисленных ипостась профессора весьма примечательна, ибо речь идет, видимо, об организации, ставящей целью обелить преступления милитаристского режима Японии.

Офицеры и солдаты японской морской пехоты на руинах домов

JP Press информирует читателей, что «концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (FOIP) в настоящее время широко принята в демократическом мире в качестве основы стратегии сдерживания Китая и России.

Не только страны региона, но и военно-морские силы Великобритании, Франции, Германии и Голландии переходят к отправке кораблей в Индо-Тихоокеанский регион для участия в военно-морских учениях и обозначения своего присутствия здесь.

В настоящее время и Государственный департамент США, и министерство обороны разрабатывают свои внешнеполитические инициативы и политику безопасности в этом регионе именно в соответствии с указанной концепцией. В мае 2018 года военные США изменили бывшее название размещенного здесь американского военного контингента с Азиатско-Тихоокеанского (USPACOM) на Индо-Тихоокеанское командование (USINDOPACOM)».

Задача сеять раздор и распри между Россией и Китаем, для ослабления их сотрудничества, открыто ставится как насущная. При этом идеально для Запада, включая, конечно, Японию, было бы вернуть отношения Пекина и Москвы к периоду 60—70-х годов прошлого века, когда Запад, в первую очередь США и Японии, пытались ловить рыбку в мутной воде советско-китайского идеологического и политического противостояния. И надо признать, добивались успеха.

По стародавней традиции империалистических держав, исповедующих и по сей день принцип «разделяй и властвуй», ставка делается на разжигание страстей по поводу истории территориального размежевания государств еще в прежние века. Как известно, Япония в таком разжигании безусловный «чемпион».

Но, видимо, стремясь не выглядеть явным провокатором, Япония и союзные ей по сколачиваемому «восточному флангу НАТО» страны предпочли поручить эту неблаговидную роль одному из европейских членов этого антироссийского и антикитайского альянса, в данном случае Германии.

Nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

И вот в, казалось бы, авторитетной немецкой газете Die Welt появляется статья некоего Петера Диттмара, в которой с ходу утверждается, что «Россия в XIX веке незаконно присоединила к себе принадлежавшие Китаю земли на Дальнем Востоке».

«Автор публикации изложил историю того, как некоторые части нынешнего Дальнего Востока перешли под контроль Российской империи, упомянув при этом якобы имевшую место жестокость по отношению к местному населению. При этом немецкий журналист умолчал о политике западных колонизаторов в самом Китае. Также Диттмар возмутился установленным на Дальнем Востоке памятникам генерал-губернатору графу Николаю Муравьеву-Амурскому, при котором были присоединены эти территории. По его мнению, в Пекине об этом не забыли», — комментирует публикацию российское новостное интернет-издание Lenta.ru.

Убежден, что эта провокационная статейка не достигнет своей цели и лишь продемонстрирует примитивные методы ведения Западом информационно-психологической войны против России и Китая. Ибо и в Пекине, и в Москве хорошо понимают, что только сплочение стран и народов России и Китая в противостоянии США и их приспешникам может гарантировать нашим странам мир, безопасность и суверенитет. Так что, как говорится, «не дождетесь, господа империалисты».