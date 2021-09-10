Вчера, 9 сентября, состоялись очередные переговоры президентов России и Белоруссии по вопросу продвижения проекта Союзной интеграции двух стран. Переговоры продолжались 3,5 часа и закончились очень обнадеживающими новостями для сторонников этого Союза.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 3 апреля 2017 в Санкт-Петербурге

По итогам переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что в ходе этой встречи лидерам двух стран удалось согласовать все 28 программ развития Союзного государства. В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом. Благодаря интеграции РФ и Белоруссия увеличат количество совместных предприятий.

Также Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии. До 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа.

Путин заявил, что обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии и обеспечение безопасности.

Путин не исключил, что может быть создан союзный парламент РФ и Белоруссии, но только как следующий после экономики шаг в развитии союзного строительства.

Кроме того, правительства двух стран практически договорились относительно финансовой поддержки Минску: с сентября 2021 до конца 2022 года она составит порядка 630 млн долларов.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров

Несмотря на традиционно недружественный в преддверии встречи хор ряда как российских, так и белорусских экспертов относительно итогов переговоров двух лидеров, мы ожидали позитивной развязки этой встречи. Причина очень проста — официальный Минск с августа 2020 года находится в очень серьезном политическом и экономическом кризисе.

Несмотря на то, что власти удалось убрать людей с улиц и снизить протестную активность, внутреннее напряжение в белорусском обществе весьма высоко. Силовики выполнили стоящие перед ними задачи, но развитие страны застопорилось. Сил на преодоление кризиса и выход из него не оказалось. Ситуация застыла в точке бифуркации благодаря политической, информационной и экономической помощи России. Без этого, и это надо прекрасно понимать, без общей границы с Россией, она пошла бы вразнос.

Да, ситуацию удалось большими совместными усилиями стабилизировать. Но так как включить развитие белорусским властям только с опорой на внутренние силы нет никакой возможности, то закономерно, что в этой ситуации таким средством выхода из кризиса стала идея Союзной интеграции, которую в республике поддерживает подавляющее большинство населения.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске осенью 2020 года

Поэтому итог этой истории с политической точки зрения закономерен — Москва показала, кто является настоящим союзником белорусского государства и народа, Александр Лукашенко оценил поддержку России и поддержал восточный вектор развития белорусского государства.

Думается, немалую роль в этом сыграл и Афганистан. Американцы там находились двадцать лет. Оставили после себя хаос и разруху. А «высокотехнологичная» под самую завязку армия проиграла войну мужикам с калашниковыми, которые просто обладали большей силой духа.

Евросоюза не существует как единого целого. Хаос, который команда Байдена привносит в мир, через некоторое время скажется и на Евросоюзе. Брекзит явно не единственный выход из проекта евроинтеграции. Европа раздираема противоречиями по многим основным направлениям, и, с учетом ухода «направляющей и руководящей» роли Вашингтона, Евросоюз долго не продержится.

К тому же, кроме политики, есть еще и экономика. И тут тоже по Белоруссии есть большие вопросы, главный из которых — американские и европейские санкции. Несмотря на бодрый тон правительственных заявлений, если опуститься на уровень предприятий и отраслей, то видно, что им приходится достаточно тяжело.

Цитата из видео. kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров

Ломаются традиционные схемы экспорта товаров, в том числе самых прибыльных для белорусской экономики — калийных солей, нефтепродуктов, табачных изделий. Под воздействием обоснованных российских аргументов пришлось закрыть каналы реэкспорта санкционной продукции на российский рынок. И, конечно, в этих условиях без поддержки со стороны гораздо более мощной российской экономики официальному Минску не обойтись.

Поэтому сегодня в Минске будут встречаться правительства двух стран и предметно обсуждать достигнутые вчера договоренности лидеров двух стран. Кроме этого, на конец октября запланирована еще одна встреча президентов России и Белоруссии, на которой, возможно, и будет, как сегодня на открытии встречи со своим белорусским коллегой сказал Владимир Путин, поставлена точка в вопросе интеграции России и Белоруссии.