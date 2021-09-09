Статистика Росстата, согласно которой за неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились в среднем на 15 копеек, стала поводом для бурной реакции со стороны интернет-общественности. Граждане выразили своё отношение 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

"На какой заправке это произошло? Просто интересно, сегодня заехал, где обычно заправляюсь, и что-то не заметил никакого понижения цен», — отмечает Дмитрий Е.

Многие пользователи были возмущены тем, что ситуация с ценами на топливо в России выглядит такой вопиющей. Люди ждут не снижения цен на 15 копеек, а резкого возвращения к приемлемым параметрам.

«Весело живём! На 15 копеек соизволили снизить. Когда только они свои золотые слитки, инкрустированные бриллиантами, себе в одно место засунут? Чтобы насытились вдоволь и сказали: «Всё, некуда складывать, на тысячу лет хватит, пусть теперь остальное достаётся народу!» — пишет Димка Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский народ прекрасно видит, что происходит с ценами на топливо в России, поэтому говорить о существенном снижении стоимости на бензин можно будет только тогда, когда об этом начнут судачить люди.

«У меня заправка под окном, наблюдаю за изменением цен каждый день. Это, конечно, крайне забавно — то, как пытаются оболванивать граждан России. За месяц до этого цены на топливо повысили примерно на рубль, а теперь скинули 15 копеек. Можно ли это называть снижением? Или это всё-таки неравномерный рост?» — задаётся вопросом Max S.

ИА REGNUM Заправка машины

Часть людей считают, что называть выигрыш в размере 15 копеек снижением цен нельзя, потому что это несущественная разница и никаким образом ощущаться гражданами не будет.

«Сейчас 95-й уже 50 рублей стоит. Месяц назад 48,5 ещё был! Заправляюсь раз в 3 дня, цена растёт, уже давно никто за копейками не следит, в рублях рост. 15 копеек скинули, а неделю назад 50 подняли. А что толку? Я обычно заправляюсь на две тысяч рублей, так на счетчике всё равно набегает 1999 рублей 69 копеек. Себе оставьте свои копейки!» — обращается Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что цены снизились лишь временно и рост всё равно возьмёт своё. Такая же картина наблюдается и с другими товарами на российском рынке.

«Добавьте к росту цен на бензин тот факт, что производство отечественных машин подорожало за год более чем на 120 тысяч рублей. Стройматериалы и вовсе в три или в четыре раза подскочили в стоимости. Туда же продукты ещё. Но, видимо, все уже позабыли такое слово, как дефолт», — предполагает Алексей Р.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Нашлись и те, кто не потерял надежды, что российское руководство всё-таки сумеет перебороть негативную ситуацию с повышением цен и стоимость товаров наконец-таки поползёт вниз.

«Курочка по зёрнышку! Тут на 15 копеек снизят, там снизят, того глядишь, через год уже существенно подешевеет всё», — выносит предположение Евгений Р.

Напомним, 8 сентября на сайте Росстата появилась статистика, согласно которой за неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились в среднем на 15 копеек.