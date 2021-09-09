Тема трансграничного налога на выбросы углерода была поднята послом России в ЕС Владимиром Чижовом в интервью популярному европейскому информационному порталу EURACTIV.

Иван Шилов ИА REGNUM CO2. Экология. Климат

Трансграничный углеродный налог — дополнительный сбор за импорт товаров в ЕС, содержащих большой углеродный след. Говоря простым языком, налогом облагаются те товары, при производстве которых производилась эмиссия СО 2 выше устанавливаемых ЕС норм. Механизм взимания углеродного налога таков: импортеры покупают у Евросоюза цифровые сертификаты на каждую тонну углерода, выброшенную в атмосферу на производстве. Такое налоговое регулирование начнется 1 января 2023 года и предполагает переходный период до конца 2025 года.

Стоимость цифрового сертификата будет зависеть от средней цены единицы сокращения выбросов на европейском углеродном рынке за неделю, предшествующую его приобретению. В 2021 году стоимость эмиссии одной тонны CO 2 достигла 52 евро за тонну, и до 2030 года прогнозируется её интенсивный рост.

Авторы законопроекта об углеродном регулировании считают, что такие меры должны мотивировать компании переходить на «зеленые» технологии получения энергии, однако невооруженным глазом видно, что налог носит чисто протекционистский характер и не имеет никакого отношения к защите климата или борьбе с глобальным потеплением.

В своём интервью Владимир Чижов высказал очень осторожную, но обеспокоенную позицию по этому вопросу. В первую очередь он отметил, что под новое налоговое регулирование попадают самые экспортно ориентированные отрасли России — сталь, алюминий, цемент, удобрения и электроэнергия. Очевидно, что при принятии законодательства, позволяющего вводить такого рода заградительные пошлины, российские экспортеры, а значит и российская экономика, пострадают в первую очередь.

Mil.ru Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе с 2005 года. Владимир Чижов

Минэкономразвития России оценило потери российского экспорта в 7,6 млрд долларов, посчитав убытки в результате уплаты углеродного налога при поставках в ЕС российского железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента. При этом министр экономического развития Максим Решетников не видит прямой взаимосвязи между новым европейским налогом и борьбой с глобальным потеплением.

Но, как верно отметил посол России в ЕС, под ударом окажутся и сами европейские компании, и не только те, которые вывели свои производственные мощности в страны третьего мира и Китай. Сегодня европейские компании получают бесплатные квоты на выбросы, однако по мере введения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) эти льготы будут отменены. Речь идет, в частности, о европейской сталелитейной промышленности.

Декларируемая цель трансграничного налога — защита планеты от глобального потепления. Однако, как сказал Владимир Чижов, «это могут быть добрые намерения, которые прокладывают дорогу в ад». Результатом введения углеродных поборов может стать очередное перекраивание экономики, перераспределение капитала в пользу нескольких десятков финансовых корпораций, и, как следствие, очередная волна кризиса, еще более затяжного и глубокого.

По словам посла России в ЕС, в ближайшее время состоится видеоконференция, в которой примут участие представители минэкономразвития, таможенной службы, налоговой службы и представители Еврокомиссии. Будут обсуждаться планы ЕС по внедрению трансграничного углеродного налога.

Kremlin.ru Максим Решетников

Российская сторона должна ответственно подойти к этим переговорам и чётко дать понять, что в том виде, в котором ЕС предлагает всему миру защищать европейскую экономику, углеродное регулирование невозможно. Тем более что деньги, полученные от «углеродных сборов», пойдут не на улучшение окружающей среды в странах, которые действительно в этом нуждаются, а на восстановление ЕС согласно его плану NextGenerationEU.

Помимо России, недовольство предлагаемым углеродным налогообложением выразили еще несколько стран, среди которых Турция, Китай, Великобритания и Украина. Есть большая вероятность того, что со стороны этих государств последуют ответные меры, которые неминуемо приведут к новому витку торговых войн.

Положение об углеродном налоге было опубликовано 14 июля 2021 года в составе пакета законопроектов Fit for 55. Помимо самого углеродного налога страны ЕС планируют к 2035 году остановить производство и эксплуатацию автомобилей, работающих на бензиновом топливе, включить судоходство в европейскую систему торговли квотами, объявив об огромном углеродном следе этого вида транспорта, лишить авиаперевозчиков бесплатных квот на выбросы, увеличить долю возобновляемых источников энергии до 40%.

Все эти меры могут привести к удорожанию продукции и электроэнергии для конечного потребителя, что никак не вяжется с улучшением качества жизни людей и выводом мировой экономики из кризиса — снижение потребления товаров и услуг, энергетическая бедность, полная ликвидация среднего класса только усугубит его.