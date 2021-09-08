Заявление доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской о том, что «для счастья» взрослому человеку в России необходима зарплата 205−210 тысяч рублей, чтобы он ощущал всю полноту жизни и был ей удовлетворён, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Касаткин. Жена заводского рабочего. 1901

"У меня в городе, по статистике, средняя зарплата составляет 42 000. Хотя людей, которые официально столько получают, знаю лишь единицы. Как-то далеко мы от счастья находимся, получается», — указывает Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные деньги кажутся невероятными для большинства граждан, живущих в регионах нашей необъятной Родины.

«Эта доцент кафедры статистики Лебединская оторвана от жизни, рассуждая о таких суммах. Понятное дело, что она из Москвы. Там и брала данные для обработки, скорее всего. А если бы она брала статистику среднестатистического населённого пункта, то, скорее всего, картина была бы другая. Зачем эти рассуждения пустые при средней зарплате по России в районе 30 тысяч рублей? У кого-то — ну очень большая, а у кого-то — совсем маленькая», — считает Галина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что каждому человеку для счастья необходима индивидуальная зарплата, поэтому людям необходимо предоставлять соответствующие возможности.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

«Нормально! Какие-то доморощенные «эксперты» будут решать за граждан России, сколько им нужно для счастья. Совсем за идиотов нас считают? Платите достойные зарплаты за труд! Каждый человек сам решит, сколько и чего ему нужно для счастья», — пишет Ирина С.

Часть людей отмечает, что гражданам необходимо просто платить достойную зарплату на фоне стабильной ситуации в экономике, иначе любые суммы денег могут быть недостаточными.

«Человек должен жить в достатке, то есть ему должно хватать на все базовые потребности, и чтобы была возможность развиваться. Озвученные цифры ничего не дают. Кому-то необходимо больше, кому-то меньше. А кому-то для счастья достаточно купить зимнюю обувь. К тому же любую сумму легко сократить инфляцией и налогами», — написал Сергей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что в Российской Федерации сложилась крайне нездоровая экономическая ситуация, в которой население испытывает сильнейшие издержки.

«В России маленький человек не живёт, а выживает. Поэтому ни о каком счастье говорить не приходится. Как бы с голоду не сгинуть — вот, чем занята голова такого человека. Не будет в таких условиях патриотических больших счастливых семей», — отмечает Алексей С.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM Зарплаты должны быть адекватны ценам!

Нашлись и те, кто уверен, что понятие «счастье» вообще не должно быть связано с финансовым положением.

«Счастье — это когда все твои домашние живы и здоровы, когда домой хочется бежать, потому что там уют и любовь. Вот это счастье. А сами денежные знаки ещё никого счастливым не делали. Развелось тут «экспертов», — поделился своим мнением Александр Я.

Напомним, 8 сентября доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заявила агентству «Прайм», что «для счастья» взрослому человеку в России необходима зарплата 205−210 тысяч рублей, чтобы он ощущал всю полноту жизни и был ей удовлетворён.